DURC, conta la richiesta e non i tempi INPS: la Cassazione tutela le imprese

Una richiesta fatta nei tempi giusti può fare la differenza tra mantenere o perdere agevolazioni contributive. È questo il punto che emerge con forza dall’ultima pronuncia della Corte di Cassazione sul tema del DURC, destinata a incidere concretamente sulla gestione quotidiana di imprese e consulenti.

Non si tratta di un dettaglio tecnico ma di una questione che riguarda direttamente il costo del lavoro e la stabilità dei benefici fiscali, perché quando si parla di regolarità contributiva entrano in gioco equilibri economici delicati per molte aziende.

Il DURC non è solo un documento formale

Il DURC, Documento Unico di Regolarità Contributiva, è lo strumento con cui gli enti previdenziali certificano che un’azienda è in regola con i versamenti verso INPS e INAIL. Dietro questa certificazione si nasconde però molto di più di un semplice adempimento amministrativo.

Da questo documento dipende infatti l’accesso a una serie di agevolazioni contributive e benefici economici legati ai rapporti di lavoro. Quando la regolarità viene meno, anche solo per omissioni temporanee, il rischio è concreto: perdita degli sgravi già applicati e recupero delle somme da parte degli enti.

In questo senso il DURC diventa un vero e proprio indicatore della solidità amministrativa dell’azienda e della corretta gestione del personale, con effetti diretti sui bilanci.

Il caso che ha portato alla decisione della Cassazione

La vicenda analizzata dalla Corte nasce da una situazione piuttosto comune. A seguito di una contestazione per contributi non versati, il datore di lavoro riceve un invito a regolarizzare entro un termine preciso, pari a 15 giorni.

Entro questo termine, l’azienda presenta una domanda di dilazione del debito, chiedendo quindi di poter pagare a rate. La richiesta viene successivamente accolta dall’ente, ma con un tempismo che crea il problema: il provvedimento arriva oltre i 15 giorni previsti.

Nel frattempo il piano di rientro viene rispettato e il debito viene estinto, ma l’ente previdenziale adotta una posizione rigida sostenendo che non fosse sufficiente la sola richiesta entro i termini. Secondo questa interpretazione, sarebbe stato necessario avere anche l’approvazione entro lo stesso limite temporale.

Da qui la conseguenza più pesante: disconoscimento delle agevolazioni e richiesta di restituzione delle somme.

La svolta della Cassazione sulla domanda di dilazione

Con l’Ordinanza n. 6142 del 17 marzo 2026, la Corte di Cassazione ha ribaltato questa impostazione, introducendo un principio destinato a fare giurisprudenza.

Secondo i giudici, ciò che conta davvero è il comportamento del contribuente entro i termini stabiliti. Se il datore di lavoro presenta la richiesta di rateazione entro 15 giorni, dimostra in modo concreto la volontà di regolarizzare la propria posizione.

Non può quindi essere penalizzato per un fattore esterno come i tempi di risposta dell’amministrazione, che non rientrano nella sua sfera di controllo.

La Corte introduce così un principio di equilibrio: la regolarità contributiva non può dipendere da ritardi burocratici ma deve essere valutata sulla base dell’attivazione tempestiva dell’azienda.

Le conseguenze pratiche per imprese e consulenti

L’impatto operativo di questa decisione è immediato e concreto. Cambia il modo in cui devono essere gestite le situazioni di irregolarità contributiva, soprattutto nei momenti in cui arrivano contestazioni o inviti a regolarizzare.

Diventa centrale un elemento chiave:

la tempestività nell’azione

Muoversi entro i termini previsti non è più solo una buona pratica, ma un vero e proprio strumento di tutela.

Per aziende e consulenti del lavoro questo significa poter contare su un orientamento più chiaro, che riduce il rischio di perdere benefici per motivi legati esclusivamente alla macchina amministrativa.

Allo stesso tempo resta fondamentale il rispetto degli impegni assunti: la dilazione deve essere seguita da un comportamento coerente, con il pagamento regolare delle rate previste.

Un cambio di prospettiva nel rapporto con gli enti

La decisione della Cassazione introduce anche un elemento più ampio nel rapporto tra contribuente ed enti previdenziali. Viene rafforzato il principio dell’affidamento, cioè la possibilità per l’azienda di confidare in un sistema che tenga conto del proprio comportamento concreto.

Questo riduce il rischio di automatismi rigidi che, in passato, potevano portare a conseguenze sproporzionate rispetto alla reale situazione dell’impresa.

In altre parole, il DURC torna ad essere uno strumento che riflette la sostanza delle azioni intraprese e non solo la tempistica burocratica delle risposte amministrative.

Il messaggio è chiaro: quando l’azienda si attiva nei tempi previsti e dimostra la volontà di regolarizzare, la sua posizione deve essere tutelata, anche se l’ente impiega più tempo del previsto per completare l’istruttoria.