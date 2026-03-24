Vai in pensione ma vuoi continuare a lavorare, la regola che pochi conoscono

Andare in pensione non significa per forza smettere di lavorare. Sempre più persone si trovano davanti a un assegno più basso rispetto allo stipendio e iniziano a chiedersi se sia possibile continuare a lavorare anche dopo i 67 anni.

Il dubbio è concreto e riguarda migliaia di lavoratori che stanno per raggiungere la pensione di vecchiaia. Tra regole, vincoli e passaggi obbligati, la risposta non è così immediata come sembra.

La situazione è quella di molti: una carriera regolare, ma con un assegno che rischia di essere sensibilmente più basso rispetto al reddito percepito fino a quel momento. Ed è qui che nasce la domanda più frequente.

Si può lavorare mentre si prende la pensione

La risposta, nella maggior parte dei casi, è sì. Chi accede alla pensione di vecchiaia può continuare a lavorare senza limiti di reddito. Non esistono infatti restrizioni al cumulo tra pensione e attività lavorativa per questa misura.

Questo significa che, una volta ottenuta la pensione, è possibile affiancare un nuovo lavoro o proseguire con un’attività per integrare l’assegno mensile. Una scelta sempre più diffusa, soprattutto quando l’importo della pensione si aggira su cifre contenute.

Il discorso cambia invece per alcune forme di pensione anticipata, dove esistono vincoli fino al raggiungimento dei 67 anni. Ma una volta raggiunta l’età pensionabile, questi limiti non si applicano più.

Il passaggio obbligato che molti non conoscono

C’è però un punto che spesso genera confusione. Per ottenere la pensione di vecchiaia è necessario interrompere il rapporto di lavoro dipendente. Questo passaggio è richiesto al momento della domanda.

In pratica, bisogna dimettersi o cessare il contratto prima che la pensione venga riconosciuta. Solo dopo questo passaggio si può accedere all’assegno.

Ed è proprio qui che nasce una situazione che molti considerano poco intuitiva: si deve smettere di lavorare per andare in pensione, ma subito dopo si può riprendere a lavorare senza particolari limiti.

Una volta liquidata la pensione, infatti, nulla vieta una nuova assunzione anche nel giro di poche settimane, oppure la prosecuzione dell’attività con modalità diverse.

Differenze tra lavoratori dipendenti e autonomi

Non tutti però si trovano nella stessa condizione. Il vincolo della cessazione riguarda solo i lavoratori dipendenti.

Chi svolge attività autonoma o parasubordinata può invece continuare a lavorare senza interruzioni anche durante il passaggio alla pensione. In questi casi, non è necessario chiudere l’attività per accedere all’assegno.

Questa differenza è importante perché cambia completamente il modo in cui si pianifica il passaggio dal lavoro alla pensione. Per un dipendente, infatti, è necessario organizzare tempi e modalità con attenzione.

Perché sempre più pensionati scelgono di lavorare

Il motivo è semplice e riguarda la vita quotidiana. Con 20 o 25 anni di contributi, l’assegno pensionistico spesso non è sufficiente a mantenere lo stesso tenore di vita.

Il passaggio da uno stipendio di 1.500 euro a una pensione di circa 800 euro cambia in modo concreto l’equilibrio economico. Spese fisse, inflazione e imprevisti rendono difficile sostenersi solo con la pensione.

Per questo motivo molti scelgono di continuare a lavorare, magari con ritmi diversi o con attività meno impegnative, ma comunque utili per integrare il reddito.

In alcuni casi si tratta di una necessità, in altri di una scelta per restare attivi e mantenere una certa autonomia economica.

Un equilibrio tra lavoro e pensione sempre più comune

Il quadro che emerge è chiaro: la pensione non rappresenta più una linea netta tra lavoro e inattività, ma un passaggio più flessibile.

Tra requisiti destinati a salire nei prossimi anni e assegni spesso contenuti, sempre più persone si muovono in una zona intermedia, dove pensione e lavoro convivono.

Capire come funzionano davvero le regole diventa quindi essenziale per evitare errori e gestire al meglio questa fase delicata, che oggi riguarda una parte sempre più ampia della popolazione.