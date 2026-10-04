Stipendi post-laurea in Italia 2026: quali università garantiscono i guadagni migliori

Quanto vale davvero una laurea in Italia nel 2026, in termini di busta paga? La domanda è concreta e urgente per chiunque stia scegliendo un ateneo, un corso di studi o valutando se continuare a studiare dopo la triennale. I dati più recenti sugli stipendi post-laurea in Italia mostrano un quadro articolato: il titolo universitario garantisce ancora un vantaggio economico misurabile, ma non in modo uniforme. Dipende da dove si studia, cosa si studia e — sempre di più — in quale contesto si riesce poi a spendere quella laurea sul mercato del lavoro.

Il valore economico della laurea: un vantaggio reale ma non automatico

L’Osservatorio JobPricing ha pubblicato l’ottava edizione del suo University Report, un’analisi sistematica che incrocia ateneo di provenienza, percorso di studi e retribuzione lorda annua (RAL) dei laureati nel mercato del lavoro italiano. Il messaggio centrale è chiaro: avere una laurea offre un vantaggio economico e professionale generale, ma l’esito dipende in misura crescente dalle condizioni in cui quel titolo viene ottenuto e poi valorizzato.

Non è un’affermazione banale. Significa che due laureati con lo stesso titolo ma provenienti da atenei diversi, o inseriti in settori produttivi diversi, possono trovarsi a distanze salariali significative già a pochi anni dalla discussione della tesi. Il titolo è necessario, ma non sufficiente: conta il contesto.

Secondo i dati AlmaLaurea 2026, la retribuzione netta mensile media a un anno dalla laurea triennale si attesta intorno a € 1.491. Una cifra che sale a € 1.796 netti mensili a cinque anni dal conseguimento del titolo. La progressione esiste, ma richiede tempo — e spesso richiede anche scelte strategiche nel percorso post-laurea.

Quali atenei portano agli stipendi più alti

Non tutti gli atenei italiani producono gli stessi esiti occupazionali e salariali. L’University Report di JobPricing permette di tracciare una mappa abbastanza precisa delle università che si posizionano meglio in termini di RAL media dei propri ex studenti.

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L’Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano si conferma tra i vertici nazionali per i laureati in ambito economico-finanziario. Non è una sorpresa: Bocconi combina una selezione d’ingresso rigorosa, una rete di alumni consolidata e una forte connessione con il mondo della finanza, della consulenza e del management internazionale. I laureati in Finance, Economics e Management provenienti da questo ateneo accedono spesso a posizioni con retribuzioni di partenza sensibilmente superiori alla media nazionale.

Accanto a Bocconi, i Politecnici — in particolare quelli di Milano e Torino — si distinguono per gli esiti salariali degli ingegneri. Le discipline STEM (scienza, tecnologia, ingegneria, matematica) continuano a generare i ritorni economici più immediati e più consistenti nel tempo. Un ingegnere informatico o un ingegnere gestionale che si laurea in uno di questi atenei può aspettarsi, già nei primi anni di carriera, una RAL superiore alla media dei laureati in molte altre discipline.

Gli atenei generalisti di grande tradizione — come le università statali di Milano, Bologna, Roma La Sapienza, Padova — presentano risultati più eterogenei, perché al loro interno coesistono corsi di studio con profili occupazionali molto diversi tra loro.

Quale laurea conviene: i percorsi con i ritorni migliori

Il confronto tra discipline è uno degli elementi più utili per orientarsi. In linea generale, i percorsi che garantiscono i migliori ritorni economici in Italia nel 2026 appartengono a tre grandi famiglie:

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Ingegneria e informatica : la domanda di profili tecnici qualificati rimane alta e strutturale, in particolare nelle aree dell’intelligenza artificiale, della cybersecurity, dell’automazione industriale e dell’ingegneria elettrica. La laurea magistrale in questi ambiti accelera sensibilmente la progressione salariale.

: la domanda di profili tecnici qualificati rimane alta e strutturale, in particolare nelle aree dell’intelligenza artificiale, della cybersecurity, dell’automazione industriale e dell’ingegneria elettrica. La laurea magistrale in questi ambiti accelera sensibilmente la progressione salariale. Economia, finanza e management : i laureati che escono da atenei con forti reti professionali — Bocconi in testa, ma anche alcune facoltà di economia delle università statali più competitive — trovano sbocchi ben retribuiti in consulenza, banche, multinazionali e startup.

: i laureati che escono da atenei con forti reti professionali — Bocconi in testa, ma anche alcune facoltà di economia delle università statali più competitive — trovano sbocchi ben retribuiti in consulenza, banche, multinazionali e startup. Medicina e professioni sanitarie regolamentate: il percorso è lungo e impegnativo, ma garantisce un accesso a professioni con retribuzioni stabili e crescita nel tempo, soprattutto per chi completa la specializzazione.

All’opposto, i percorsi umanistici e artistici — pur preziosi sul piano formativo — tendono a produrre redditi iniziali più bassi e traiettorie salariali più lente, salvo eccezioni legate a specifici sbocchi professionali o a ulteriori percorsi di specializzazione.

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Nord e Sud: il divario geografico che pesa sugli stipendi post-laurea in Italia

Un fattore spesso sottovalutato è quello geografico. Gli stipendi post-laurea in Italia non dipendono solo dall’ateneo o dalla disciplina, ma anche dal mercato del lavoro locale in cui ci si inserisce. Un laureato che rimane a lavorare nel Sud Italia, anche con un titolo di valore, si scontra con una struttura salariale mediamente più bassa rispetto a chi lavora nelle aree metropolitane del Nord — Milano in testa, seguita da Torino, Bologna e Roma.

Questo non significa che studiare al Sud sia una scelta perdente: alcune università meridionali hanno facoltà di eccellenza e tassi di occupazione soddisfacenti. Ma il mercato del lavoro locale rimane determinante. Molti laureati del Sud scelgono di spostarsi verso i grandi centri produttivi italiani o verso l’estero proprio per questo motivo, alimentando una mobilità che ha costi sociali elevati ma che, sul piano individuale, si traduce in redditi più alti.

Laurea magistrale: vale la pena investire altri due anni?

La risposta, nella maggior parte dei casi, è sì — ma con alcune distinzioni. La laurea magistrale aumenta in modo significativo le probabilità di accedere a posizioni qualificate e meglio retribuite. In alcuni settori, come l’ingegneria o la consulenza strategica, è praticamente un requisito implicito.

Secondo i dati AlmaLaurea, la differenza salariale tra chi si ferma alla triennale e chi completa la magistrale diventa più marcata nel medio periodo, cioè intorno ai cinque anni dall’ingresso nel mercato del lavoro. Nel breve termine, chi entra prima nel mondo del lavoro con la triennale può avere un vantaggio temporaneo in termini di esperienza accumulata, ma tende a essere superato dai colleghi magistrali in termini di livello e retribuzione.

Fa eccezione chi sceglie percorsi molto tecnici e orientati al mercato — come certi profili informatici — dove le competenze pratiche e le certificazioni possono valere quanto o più di un titolo accademico aggiuntivo.

Chi si trova oggi a scegliere tra atenei e percorsi di studio farebbe bene a consultare direttamente il database AlmaLaurea, che permette di filtrare i dati occupazionali e salariali per ateneo, corso di studi e anno di laurea: è uno strumento gratuito, aggiornato e molto più preciso di qualsiasi classifica generalista. Il punto di partenza conta, ma è la combinazione tra ateneo, disciplina, mercato locale e scelte post-laurea a determinare davvero quanto si guadagna.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.