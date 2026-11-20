Oltre 700.000 partite IVA e collaboratori rischiano pensioni inadeguate secondo l'analisi Nidil-CGIL. Scopri i numeri dell'emergenza previdenziale e le proposte di riform

Oltre 700.000 lavoratori autonomi e collaboratori in Italia si trovano oggi di fronte a un doppio problema: redditi troppo bassi per vivere dignitosamente nel presente e contributi insufficienti per costruire una pensione adeguata nel futuro. È questo il quadro che emerge dall’analisi pubblicata da Nidil-CGIL il 18 novembre 2026, che definisce la situazione una vera e propria «emergenza grave» sul fronte previdenziale e reddituale per le pensioni delle partite IVA e dei collaboratori non iscritti a ordini professionali.

I numeri dell’emergenza: chi sono i 700.000 a rischio

La platea coinvolta è ampia e variegata. Si tratta di lavoratori che operano con partita IVA in regime forfettario o ordinario, collaboratori coordinati e continuativi, professionisti senza cassa previdenziale di categoria. Sono figure che popolano settori come la comunicazione, la formazione, il terzo settore, il digitale, la consulenza, i servizi alle imprese.

Ciò che li accomuna è una struttura reddituale fragile: entrate spesso discontinue, commesse non rinnovate, tariffe ferme da anni nonostante l’inflazione degli ultimi esercizi. In molti casi, il reddito annuo dichiarato rimane ben al di sotto della soglia che consentirebbe di accumulare contributi sufficienti a raggiungere un assegno pensionistico dignitoso.

Il problema non è solo quantitativo. È strutturale. Un lavoratore dipendente con lo stesso reddito lordo di un collaboratore accumula contributi in modo diverso, con la quota datoriale che integra la parte a carico del lavoratore. Per un collaboratore iscritto alla Gestione Separata INPS, invece, l’aliquota contributiva è del 33% — interamente a carico del rapporto di lavoro, senza un “datore” che versi la metà. E quando il reddito è basso, il 33% di poco produce pochissimo in termini previdenziali.

Pensioni partite IVA: perché l’assegno rischia di essere minimo

Il sistema pensionistico italiano per i lavoratori autonomi e i collaboratori funziona secondo il metodo contributivo puro: si riceve in proporzione a quanto versato. Non esiste un minimo garantito legato agli anni di servizio come avveniva con il vecchio sistema retributivo. Questo significa che chi ha versato poco — perché guadagnava poco, perché ha avuto anni di inattività, perché ha alternato lavoro autonomo e periodi scoperti — si ritrova con un montante contributivo insufficiente.

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La conseguenza diretta è che molti di questi lavoratori potrebbero maturare il diritto alla pensione di vecchiaia solo in età avanzata, oppure ricevere un assegno talmente ridotto da non essere autosufficiente. Nidil-CGIL parla esplicitamente di «pensioni da fame», un’espressione che fotografa con brutalità il rischio concreto per centinaia di migliaia di persone.

Va considerato anche il meccanismo dei requisiti minimi di accesso: per ottenere la pensione anticipata contributiva, è necessario che l’assegno superi una soglia minima calcolata in multipli dell’assegno sociale. Chi ha versato poco difficilmente raggiunge quella soglia prima dei 67 anni — e in alcuni casi nemmeno dopo.

Il nodo fiscale: tassazione e contributi che si sommano

Uno degli aspetti meno discussi nel dibattito pubblico è l’interazione tra regime fiscale e contribuzione previdenziale. Per molte partite IVA in regime forfettario, la flat tax al 15% (o al 5% nei primi anni) riduce il carico fiscale immediato, ma non incide sulla base imponibile contributiva, che segue regole proprie.

Il risultato è che un lavoratore autonomo può pagare poche imposte sul reddito e tuttavia versare contributi su una base che non riflette il suo reale potere d’acquisto. Oppure, al contrario, può trovarsi a versare contributi minimi volontari per mantenere la continuità previdenziale, senza che questi siano sufficienti a costruire una posizione solida.

Su questo punto, la CGIL propone una riforma fiscale complessiva basata sui principi di progressività e capacità contributiva, in linea con quanto stabilisce l’articolo 53 della Costituzione italiana. L’obiettivo dichiarato è ridisegnare il sistema in modo che chi ha meno paghi proporzionalmente meno, e che i meccanismi contributivi siano più equi tra lavoratori dipendenti e autonomi.

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Cosa chiedono i sindacati: le proposte sul tavolo

L’analisi di Nidil-CGIL non si limita a fotografare il problema: indica anche alcune direzioni di intervento. Le principali riguardano:

Equiparazione contributiva tra lavoratori dipendenti e autonomi, con meccanismi che riducano il divario previdenziale a parità di reddito;

tra lavoratori dipendenti e autonomi, con meccanismi che riducano il divario previdenziale a parità di reddito; Tutele minime garantite per chi ha carriere discontinue o redditi sotto soglia, evitando che decenni di lavoro si traducano in pensioni insufficienti;

per chi ha carriere discontinue o redditi sotto soglia, evitando che decenni di lavoro si traducano in pensioni insufficienti; Revisione dei criteri di accesso alla pensione anticipata per i contributivi puri, allentando i requisiti minimi di importo che oggi escludono molti lavoratori autonomi;

alla pensione anticipata per i contributivi puri, allentando i requisiti minimi di importo che oggi escludono molti lavoratori autonomi; Riforma del cuneo contributivo per i collaboratori, con una redistribuzione del carico tra committente e collaboratore più simile al modello del lavoro dipendente.

Queste proposte si inseriscono in un contesto più ampio: quello dello sciopero generale indetto dalla CGIL per il 20 novembre 2026, che porta in piazza anche le istanze dei lavoratori autonomi e dei collaboratori, categorie storicamente meno rappresentate nell’azione sindacale tradizionale.

Un problema che riguarda il futuro del lavoro autonomo

La questione delle pensioni delle partite IVA non è un tema di nicchia. Riguarda un segmento crescente del mercato del lavoro italiano, fatto di persone che hanno scelto — o sono state spinte a scegliere — forme di lavoro autonomo senza godere delle protezioni tipiche del lavoro dipendente.

Molti di questi lavoratori sono giovani o nella fascia di mezza età: hanno davanti anni di carriera, ma anche anni in cui i versamenti accumulati finora potrebbero non essere sufficienti a cambiare il quadro finale. Ogni anno che passa senza una riforma strutturale aggrava il problema, perché il montante contributivo cresce lentamente e il tempo per recuperare si riduce.

Il punto critico è che il sistema attuale non è stato progettato per carriere frammentate, tariffe basse e discontinuità lavorativa. È stato costruito su modelli di lavoro stabili e progressivi che per molti autonomi non esistono. Adattarlo alla realtà del lavoro contemporaneo non è più rinviabile — e i dati di Nidil-CGIL lo rendono difficile da ignorare.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.