La rivalutazione pensioni 2027 è uno dei nodi più discussi nella manovra attualmente al vaglio del Parlamento. Il governo ha presentato il DDL Bilancio 2027 alla Camera dei Deputati il 30 ottobre 2026 (Atto Camera n. 3174), e tra le misure contenute nell’articolo 55 — assegnato alla V Commissione Bilancio e Tesoro — c’è una proposta che potrebbe cambiare concretamente l’assegno mensile di milioni di pensionati italiani: estendere l’adeguamento pieno all’inflazione fino a circa 3.000 euro lordi al mese.

Come funziona oggi la rivalutazione delle pensioni

Il meccanismo di rivalutazione collega ogni anno gli assegni pensionistici all’andamento dei prezzi rilevato dall’ISTAT, l’Istituto Nazionale di Statistica. In sostanza, serve a preservare il potere d’acquisto di chi riceve una pensione: se i prezzi salgono, l’assegno dovrebbe salire di pari passo. Il problema è che questa protezione non vale in modo uniforme per tutti.

Le pensioni più alte ricevono una rivalutazione ridotta rispetto a quelle più basse. Il sistema attuale prevede fasce decrescenti: più l’assegno supera una certa soglia — espressa come multiplo del trattamento minimo INPS (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale) — minore è la percentuale di adeguamento riconosciuta. Chi percepisce quattro o cinque volte il minimo, in pratica, vede il proprio assegno crescere meno dell’inflazione reale, con una perdita progressiva di potere d’acquisto anno dopo anno.

La proposta per la rivalutazione pensioni 2027: la soglia dei 3.000 euro

Il testo originale del DDL Bilancio 2027, dopo la revisione parlamentare del 4 novembre 2026 — che ha generato i progetti C. 3174-bis, C. 3174-ter, C. 3174-quater e C. 3174-quinquies — contiene una proposta precisa: estendere la rivalutazione piena fino a cinque volte il trattamento minimo INPS, anziché quattro volte come previsto dall’impostazione attuale.

→ Leggi anche: Rivalutazione pensioni 2027: le simulazioni con inflazione al 2,5-3,5%

In termini pratici, questo significa che le pensioni fino a circa 3.059 euro lordi mensili riceverebbero il 100% dell’adeguamento ISTAT. Chi si trova esattamente a quella soglia vedrebbe un aumento mensile di circa 58 euro lordi. Non è una cifra enorme, ma su base annua rappresenta quasi 700 euro in più, una differenza sensibile per chi vive principalmente di pensione.

Per chi supera quella soglia, la rivalutazione resterebbe parziale. Secondo le ipotesi in discussione, tra quattro e cinque volte il minimo si applicherebbe una percentuale dell’85%, mentre tra cinque e sei volte scenderebbe al 53%. Questo schema a scaglioni è progettato per concentrare il beneficio sugli assegni medi, senza eliminare del tutto l’adeguamento per le pensioni più elevate.

Le proposte di modifica: Forza Italia punta a sei volte il minimo

Il testo all’esame della Camera non è ancora definitivo. Forza Italia ha annunciato emendamenti che puntano a spingere il confine ancora più in alto, estendendo la rivalutazione piena fino a sei volte il trattamento minimo INPS. Si tratta di una posizione più ambiziosa, che allargherebbe la platea dei beneficiari rispetto alla proposta base del governo.

Il confronto tra le due ipotesi è rilevante per capire chi trae vantaggio dalla misura:

Proposta base (cinque volte il minimo): rivalutazione piena fino a circa 3.059 euro lordi mensili; tra cinque e sei volte il minimo si scende all’85%, poi al 53%.

rivalutazione piena fino a circa 3.059 euro lordi mensili; tra cinque e sei volte il minimo si scende all’85%, poi al 53%. Proposta Forza Italia (sei volte il minimo): rivalutazione piena estesa a una fascia più alta, con benefici per pensionati con assegni tra i 3.000 e i 3.600 euro circa.

Nessuna delle due proposte è stata formalmente adottata al momento della stesura di questo articolo. Il testo è ancora in fase di discussione parlamentare e potrebbe subire ulteriori modifiche prima dell’approvazione definitiva della legge di bilancio.

→ Leggi anche: Rivalutazione pensioni 2027, l'aumento arriva a gennaio: come funziona e cosa cambia

Chi è coinvolto e perché la posta in gioco è alta

La rivalutazione pensioni 2027 riguarda una fascia ampia di pensionati italiani: non i percettori dei minimi, già protetti dall’adeguamento pieno, né i grandi assegni sopra i 5.000 euro, ma quella middle ground di lavoratori dipendenti e autonomi che dopo una carriera regolare si trovano con pensioni tra i 2.000 e i 3.000 euro lordi. Categorie come insegnanti, impiegati pubblici, operai specializzati con anzianità elevata.

Per questi pensionati, la differenza tra una rivalutazione all’85% e una al 100% non è solo contabile. Con un’inflazione anche moderata — diciamo intorno al 2% annuo — una pensione da 2.800 euro lordi che riceve solo l’85% dell’adeguamento perde circa 84 euro l’anno rispetto alla rivalutazione piena. Moltiplicato per cinque o dieci anni, l’erosione del potere d’acquisto diventa strutturale.

Per approfondire il meccanismo tecnico della rivalutazione e i riferimenti normativi aggiornati, è possibile consultare il sito ufficiale dell’INPS, dove vengono pubblicati i coefficienti di adeguamento annuali e le circolari applicative.

I prossimi passi della manovra

L’articolo 55 del DDL Bilancio 2027 è assegnato alla V Commissione della Camera. Il percorso parlamentare prevede l’esame in commissione, la presentazione degli emendamenti — tra cui quelli annunciati da Forza Italia — e il successivo passaggio in Aula. La legge di bilancio deve essere approvata entro il 31 dicembre 2026 per entrare in vigore dal 1° gennaio 2027.

Nei prossimi giorni il quadro dovrebbe diventare più chiaro: le commissioni lavoreranno sugli emendamenti e si capirà quale soglia verrà effettivamente adottata. Per chi percepisce una pensione tra i 2.500 e i 3.500 euro lordi, vale la pena monitorare l’evoluzione del testo, perché la differenza tra le varie ipotesi si traduce in centinaia di euro l’anno sul proprio assegno.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.