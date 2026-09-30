Ecobonus veicoli commerciali 2026: prenotazioni aperte dal 29 luglio

Le prenotazioni per l'ecobonus veicoli commerciali 2026 sono aperte dal 29 luglio. Scopri importi, requisiti e come accedere al portale MIMIT.

Dal 29 luglio 2026 le prenotazioni per l’ecobonus veicoli commerciali 2026 sono ufficialmente aperte. Si tratta di un incentivo statale gestito dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) che punta a rinnovare il parco dei mezzi adibiti al trasporto di cose, riducendo le emissioni di CO₂ in linea con gli obiettivi europei sulla qualità dell’aria e con il Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima (PNIEC). Riguarda imprese di ogni settore che utilizzano furgoni e veicoli commerciali leggeri: logistica, artigianato, distribuzione, edilizia, e molte altre categorie produttive.

A chi si rivolge: le categorie N1 e N2

L’incentivo è destinato a chi acquista veicoli commerciali nuovi appartenenti alle categorie omologative N1 e N2. La distinzione è tecnica ma fondamentale per capire a quale fascia di mezzo si applica il contributo.

Categoria N1 : veicoli per il trasporto di merci con massa massima fino a 3,5 tonnellate . Rientrano qui i classici furgoni commerciali, quelli più diffusi tra artigiani, corrieri e piccole imprese.

: veicoli per il trasporto di merci con massa massima fino a . Rientrano qui i classici furgoni commerciali, quelli più diffusi tra artigiani, corrieri e piccole imprese. Categoria N2: veicoli con massa massima compresa tra 3,5 e 12 tonnellate. Una fascia intermedia che interessa soprattutto il trasporto merci su percorsi regionali e la distribuzione urbana di media portata.

Il programma non riguarda i veicoli pesanti di categoria N3 (oltre 12 tonnellate), né i veicoli adibiti al trasporto di persone. Chi opera con autocarri di grande portata dovrà fare riferimento ad altri strumenti di incentivazione eventualmente disponibili.

La logica del finanziamento: da dove arrivano le risorse

Il meccanismo dell’ecobonus veicoli commerciali 2026 è disciplinato da un DPCM (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri) che attinge al Fondo per la Transizione Verde e ai fondi destinati agli investimenti nella filiera automotive. Non si tratta quindi di risorse ordinarie di bilancio, ma di un capitolo specificamente costruito per sostenere la transizione ecologica del settore produttivo.

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Questo modello di finanziamento ha una conseguenza pratica molto concreta: le risorse sono contingentate. Quando il plafond disponibile si esaurisce, le prenotazioni si chiudono, indipendentemente dalla data. Chi intende accedere all’incentivo ha quindi un vantaggio reale nel muoversi tempestivamente, senza attendere le ultime settimane utili.

Come funziona la prenotazione

Il canale ufficiale per accedere all’ecobonus veicoli commerciali 2026 è il portale ecobonus.mimit.gov.it, gestito direttamente dal MIMIT. La prenotazione avviene in via telematica e segue una procedura strutturata che, nella sua logica generale, si articola in alcune fasi tipiche di questi strumenti:

Accesso al portale con credenziali digitali (tipicamente SPID o CIE per i soggetti abilitati). Inserimento dei dati del veicolo da acquistare: categoria, alimentazione, massa, codice identificativo. Caricamento della documentazione relativa all’acquirente e all’eventuale rottamazione di un mezzo usato, se prevista come condizione di accesso. Conferma della prenotazione e ricezione del numero di protocollo che garantisce la priorità sull’ordine di arrivo delle domande.

Immagine generata con AI

La prenotazione non coincide con l’erogazione del contributo: è il primo passo che «blocca» la quota di incentivo. L’acquisto del veicolo e la successiva rendicontazione completano l’iter. I tempi tra prenotazione e acquisto effettivo sono generalmente definiti dal decreto attuativo, e rispettarli è indispensabile per non perdere il diritto al contributo già prenotato.

Differenziazione per alimentazione e massa: cosa sapere

Il programma ecobonus veicoli commerciali 2026 prevede una modulazione degli importi in base a due variabili principali: la classe di massa del veicolo (all’interno delle categorie N1 e N2) e il tipo di alimentazione. La logica è coerente con la filosofia generale dell’incentivo: premiare di più le tecnologie a zero o bassissime emissioni, e calibrare il sostegno sulla dimensione del mezzo.

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In termini generali, i veicoli full electric tendono a ricevere i contributi più elevati, seguiti da quelli ibridi plug-in e, in misura minore, dai veicoli alimentati a gas naturale (metano o idrogeno). I veicoli con motorizzazioni tradizionali a basse emissioni possono rientrare nella misura solo se rispettano determinati standard emissivi minimi, fissati dal decreto. Per conoscere gli importi esatti applicabili al veicolo che si intende acquistare, è indispensabile consultare direttamente il testo del DPCM pubblicato in Gazzetta Ufficiale o le schede riepilogative disponibili sul portale ufficiale.

Requisiti di accesso: chi può fare domanda

L’incentivo è rivolto ai soggetti che acquistano veicoli commerciali per uso professionale. In linea con le finalità del programma, i potenziali beneficiari sono tipicamente:

Imprese di qualsiasi dimensione, incluse le microimprese e le PMI (piccole e medie imprese), che operano con veicoli commerciali nel ciclo produttivo o distributivo.

di qualsiasi dimensione, incluse le microimprese e le PMI (piccole e medie imprese), che operano con veicoli commerciali nel ciclo produttivo o distributivo. Lavoratori autonomi e artigiani che utilizzano furgoni o mezzi commerciali come strumenti di lavoro ordinario.

che utilizzano furgoni o mezzi commerciali come strumenti di lavoro ordinario. In alcuni casi, anche enti del terzo settore che svolgono attività di trasporto merci nell’ambito delle proprie funzioni.

La condizione generale è che il veicolo acquistato sia nuovo di fabbrica e immatricolato per la prima volta in Italia. Alcuni schemi prevedono come requisito aggiuntivo la rottamazione contestuale di un veicolo usato di categoria equivalente, per incentivare la sostituzione del parco circolante più vecchio e inquinante. Anche in questo caso, la verifica puntuale delle condizioni specifiche va fatta sul portale MIMIT o sul testo normativo di riferimento, poiché i dettagli possono variare in base alla sottocategoria di veicolo e alla dotazione di risorse disponibile per ciascuna fascia.

Chi sta valutando l’acquisto di un nuovo veicolo commerciale nel corso del 2026 ha oggi un’opportunità concreta da non trascurare. Verificare la propria ammissibilità sul portale ufficiale prima di procedere all’ordine è il modo più efficace per non perdere un contributo che, a seconda del mezzo scelto, può incidere in modo significativo sul costo finale dell’investimento.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.