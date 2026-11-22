Il saldo IMU 2026 scade il 16 dicembre 2026. Scopri come pagare con F24, i codici tributo 3912-3930 e gli errori da evitare.

Il 16 dicembre 2026 è la data da segnare sul calendario per chi possiede immobili soggetti all’IMU — l’Imposta Municipale Unica sul possesso di immobili. Entro quella scadenza va versato il saldo dell’imposta per l’anno in corso, e arrivare preparati significa evitare errori che possono costare sanzioni o richiedere lunghe procedure di correzione. Ecco tutto quello che serve sapere per pagare in modo corretto e puntuale.

Che cos’è l’IMU e chi è obbligato a pagarla

L’IMU è l’imposta che colpisce il possesso di immobili in Italia. Dal 2014 la prima casa è esente — salvo eccezioni per abitazioni di lusso classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 — il che significa che la stragrande maggioranza dei contribuenti la deve versare solo sugli immobili diversi dall’abitazione principale.

Dal 2020 l’IMU ha inglobato anche la TASI (Tributo per i Servizi Indivisibili), semplificando il quadro: oggi si paga un’unica imposta anziché due distinte.

Sono tenuti al pagamento:

i proprietari di seconde case , anche se non locate;

, anche se non locate; i titolari di immobili locati a terzi;

chi concede immobili in uso gratuito a familiari non conviventi;

i titolari di negozi, uffici, capannoni e altri fabbricati strumentali;

e altri fabbricati strumentali; i proprietari di aree edificabili e terreni agricoli in determinate condizioni.

In pratica, l’imposta riguarda milioni di contribuenti italiani: dai privati con una casa al mare o in montagna, agli imprenditori con un magazzino o un locale commerciale.

Le due scadenze del saldo IMU 2026: acconto e saldo

L’IMU si paga in due rate annuali. La prima — l’acconto — aveva scadenza il 16 giugno 2026. La seconda — il saldo IMU 2026 — scade il 16 dicembre 2026. Chi non ha versato l’acconto o lo ha versato in misura ridotta dovrà conguagliare l’intero importo entro quella data.

→ Leggi anche: Scadenze fiscali 20-26 luglio 2026: saldo 2025 e primo acconto 2026, chi paga e come

Il saldo non è semplicemente la metà dell’imposta annuale. Va calcolato tenendo conto delle aliquote deliberate dal Comune per l’anno in corso, che possono differire da quelle dell’anno precedente. Ogni Comune stabilisce le proprie aliquote entro i limiti fissati dalla legge nazionale, e le pubblica sul proprio sito istituzionale o sul portale del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Se il Comune non ha deliberato nuove aliquote entro la scadenza prevista, si applicano quelle dell’anno precedente. Verificare questo punto prima di calcolare il dovuto è il primo passo per evitare versamenti errati.

Come si calcola il saldo da versare

Il calcolo parte dalla rendita catastale dell’immobile, rivalutata del 5%, moltiplicata per un coefficiente che varia in base alla categoria catastale. Per i fabbricati abitativi il moltiplicatore ordinario è 160; per i negozi e botteghe (categoria C/1) scende a 55; per gli uffici (categoria A/10) è 80. Il risultato è la base imponibile, sulla quale si applica l’aliquota comunale.

Un esempio pratico: un appartamento con rendita catastale di 600 euro avrà una base imponibile di 600 × 1,05 × 160 = 100.800 euro. Con un’aliquota del 10,6 per mille, l’imposta annua lorda sarà circa 1.068 euro. Se l’acconto versato a giugno corrispondeva alla metà dell’imposta calcolata con le aliquote dell’anno precedente, il saldo sarà la differenza tra il totale dovuto con le nuove aliquote e quanto già versato.

Per i terreni agricoli e le aree edificabili il calcolo segue criteri diversi, legati rispettivamente al reddito dominicale rivalutato o al valore venale di mercato.

Il pagamento tramite modello F24 e i codici tributo

Il versamento del saldo IMU 2026 avviene tramite il modello F24, lo stesso utilizzato per la maggior parte delle imposte dirette e indirette in Italia. Il modello si compila indicando il codice fiscale del contribuente, il Comune destinatario (tramite codice catastale), l’anno di riferimento e il codice tributo corrispondente alla tipologia di immobile.

→ Leggi anche: Scadenza fiscale 20 luglio 2026: saldo 2025 e primo acconto 2026 per imprese e professionisti

I codici tributo da utilizzare variano in base alla categoria dell’immobile: esistono codici specifici per le abitazioni principali di lusso, per le seconde case, per gli immobili produttivi, per i terreni agricoli e per le aree edificabili. L’Agenzia delle Entrate pubblica la tabella aggiornata dei codici tributo IMU sul proprio sito ufficiale; è consigliabile consultarla direttamente alla fonte per avere la versione più aggiornata, disponibile su agenziaentrate.gov.it.

Il pagamento con F24 può essere effettuato:

online tramite i servizi di home banking abilitati;

attraverso il portale dell’Agenzia delle Entrate con credenziali SPID, CIE o CNS;

allo sportello di una banca o di un ufficio postale abilitato;

tramite un intermediario abilitato (CAF, commercialista, patronato).

Chi ha un saldo annuo inferiore a 12 euro non è tenuto al versamento: sotto questa soglia l’imposta non è dovuta.

Gli errori più frequenti da evitare

Molti contribuenti commettono errori che sembrano banali ma che poi richiedono ravvedimenti operosi o istanze di rimborso. I più ricorrenti sono:

Codice catastale del Comune errato : ogni Comune ha un codice univoco; sbagliarlo significa che il versamento finisce a un ente diverso da quello competente.

: ogni Comune ha un codice univoco; sbagliarlo significa che il versamento finisce a un ente diverso da quello competente. Anno di riferimento non aggiornato : chi compila il modello ricopiando quello dell’anno precedente rischia di indicare il 2025 anziché il 2026.

: chi compila il modello ricopiando quello dell’anno precedente rischia di indicare il 2025 anziché il 2026. Aliquote non verificate : usare le aliquote dell’anno scorso senza controllare se il Comune le ha modificate porta a versamenti in difetto, con conseguenti interessi e sanzioni in caso di accertamento.

: usare le aliquote dell’anno scorso senza controllare se il Comune le ha modificate porta a versamenti in difetto, con conseguenti interessi e sanzioni in caso di accertamento. Quota di possesso non considerata : in caso di comproprietà, l’imposta va calcolata e versata pro quota da ciascun proprietario. Non è possibile versare tutto a nome di uno solo senza le opportune verifiche.

: in caso di comproprietà, l’imposta va calcolata e versata pro quota da ciascun proprietario. Non è possibile versare tutto a nome di uno solo senza le opportune verifiche. Omissione dell’acconto: chi non ha pagato a giugno non può semplicemente ignorare la prima rata; il saldo di dicembre deve coprire l’intero importo annuo, con l’aggiunta di eventuali sanzioni per il tardivo versamento dell’acconto.

Ravvedimento operoso: cosa succede se si paga in ritardo

Chi non riesce a rispettare la scadenza del 16 dicembre 2026 può ricorrere al ravvedimento operoso, uno strumento che consente di regolarizzare il versamento in ritardo pagando una sanzione ridotta rispetto a quella ordinaria, oltre agli interessi legali maturati.

La sanzione si riduce progressivamente a seconda di quanto tempo è trascorso dalla scadenza originaria: nei primi 14 giorni è pari allo 0,1% per giorno di ritardo; dal quindicesimo al trentesimo giorno scende a una percentuale fissa ridotta; oltre i 90 giorni la sanzione aumenta ulteriormente. Prima si regolarizza, meno si paga.

Per chi gestisce più immobili in Comuni diversi, vale la pena organizzare per tempo un prospetto di calcolo separato per ciascun Comune, verificando aliquote e codici catastali con anticipo. Presentarsi allo sportello o accedere ai servizi online il 15 o il 16 dicembre con i dati già pronti riduce il rischio di errori dell’ultima ora e garantisce che il saldo IMU 2026 venga versato correttamente, senza strascichi.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.