L’INPS chiede indietro fino a 34.000 euro. La lista dei lavoratori a rischio

L’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) è un ente cruciale per il sistema di welfare italiano, gestendo una vasta gamma di prestazioni economiche che spaziano dalla pensione alle indennità per disoccupazione, malattia e invalidità.

Per milioni di italiani, l’INPS rappresenta una garanzia di sicurezza economica, ma dietro a questo sistema di protezione si nascondono anche rischi e complessità che molti non considerano.

I guai per la pensione anticipata

La pensione anticipata, se da un lato offre l’opportunità di lasciare il mondo del lavoro prima del tempo, dall’altro può nascondere insidie inaspettate, che molti lavoratori non sospettano. Svolgere anche piccoli lavori occasionali, apparentemente innocui e ben retribuiti, può comportare serie conseguenze per chi percepisce trattamenti pensionistici anticipati, come la Quota 100.

L’Inps, infatti, potrebbe considerare incompatibili tali attività con la pensione, e richiedere indietro somme considerevoli. Un caso recente dimostra quanto questo scenario possa diventare realtà.

Il caso del pensionato “Ferrari”

Il protagonista di questa vicenda è un pensionato modenese di 64 anni, che nel 2022 aveva partecipato a un set cinematografico per il film Ferrari, diretto da Michael Mann e dedicato alla vita di Enzo Ferrari. In qualità di comparsa, l’uomo aveva lavorato per soli due giorni, guadagnando circa 300 euro lordi, una cifra modesta, destinata a coprire semplicemente le spese di trasporto e vitto.

Eppure, per l’Inps, quel compenso è stato sufficiente per aprire una lunga e complicata procedura. L’istituto ha infatti ritenuto che l’attività svolta fosse incompatibile con il trattamento pensionistico anticipato che il pensionato percepiva grazie alla Quota 100, invocando la possibile esistenza di un rapporto di lavoro subordinato.

La decisione dell’Inps ha fatto seguito alla constatazione che anche una breve e limitata collaborazione, seppur occasionale, possa configurare una violazione delle normative sul trattamento pensionistico.

La conseguenza? Una richiesta di restituzione pari a ben 34.000 euro, ossia l’intero importo della pensione percepita nell’anno precedente.

La decisione dei giudici

Il pensionato, non rassegnato, ha deciso di impugnare la decisione dell’Inps, e il caso è stato portato davanti alla Corte d’Appello di Bologna. I giudici, dopo aver esaminato attentamente la situazione, hanno stabilito che la partecipazione al film non costituiva lavoro subordinato. Secondo la Corte, l’uomo si era limitato a comparire sul set senza un ruolo specifico, senza alcuna mansione vincolante e senza essere soggetto a direttive organizzative.

La Corte ha quindi considerato l’attività come un lavoro autonomo occasionale, perfettamente compatibile con il trattamento pensionistico anticipato. Il Tribunale di Modena aveva già espresso una conclusione simile, accogliendo il ricorso del pensionato tramite il patronato Inas-Cisl e ordinando il ripristino della pensione, oltre alla restituzione delle somme trattenute.

Questo ha rappresentato una vittoria importante per il pensionato, che ha visto riconosciuto il suo diritto a godere della pensione anticipata senza dover restituire l’intero importo.

I rischi per chi percorre la strada della pensione anticipata

La vicenda del pensionato modenese evidenzia un aspetto cruciale: chi usufruisce della pensione anticipata deve prestare massima attenzione a qualsiasi tipo di attività lavorativa successiva alla pensione, anche se temporanea o con compensi minimi. L’Inps, infatti, ha il potere di verificare se il pensionato stia svolgendo un’attività lavorativa incompatibile con il trattamento pensionistico ricevuto.

In particolare, nel caso di trattamenti anticipati come la Quota 100, l’Inps può indagare sulla natura del lavoro svolto. Se l’ente considera tale attività come un lavoro subordinato, che non rientra nei parametri consentiti, può revocare la pensione e chiedere la restituzione di tutto l’importo percepito. In alcuni casi, anche per un intero anno.

È dunque fondamentale che chi percepisce una pensione anticipata valuti con grande attenzione qualsiasi attività lavorativa, anche quella che potrebbe sembrare marginale o senza importanza. Collaborazioni brevi, compensi limitati o attività occasionali devono essere ponderate in modo accurato per evitare complicazioni legali e richieste di restituzione delle somme già percepite.