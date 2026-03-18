OpenClaw accende i mercati, Morgan Stanley individua i titoli chiave nell’era degli agenti AI

C’è un momento in cui una tecnologia smette di essere sperimentale e inizia a muovere i mercati. Per molti operatori, OpenClaw rappresenta esattamente questo passaggio, tanto da essere definito da Jensen Huang come una svolta paragonabile a quella di ChatGPT.

Non si parla più di semplici chatbot, ma di sistemi in grado di agire, prendere decisioni e svolgere compiti concreti. Ed è proprio questa evoluzione che sta attirando capitali e attenzione su alcune aziende ben precise.

Perché OpenClaw sta cambiando la percezione dell’AI

OpenClaw nasce come piattaforma open-source per agenti autonomi, ma il punto non è tanto la tecnologia in sé quanto il modo in cui viene utilizzata. Questi sistemi possono operare localmente, interagire con software, gestire attività e mantenere memoria nel tempo.

In pratica, si passa da strumenti che rispondono a domande a sistemi che eseguono azioni reali. È una differenza che ha implicazioni enormi, soprattutto per le aziende che sviluppano modelli e infrastrutture.

Non a caso, dopo le dichiarazioni di Huang, diversi titoli legati a questo ecosistema hanno registrato movimenti rilevanti, segno che il mercato sta iniziando a prezzare questa trasformazione.

I titoli su cui si sta concentrando l’attenzione

Secondo l’analisi di Morgan Stanley, il valore si concentra soprattutto nel livello più profondo della filiera, quello che potremmo definire il “cervello” degli agenti AI.

MiniMax rappresenta uno dei casi più interessanti. I suoi modelli, pur non essendo sempre i più avanzati in termini assoluti, si distinguono per dimensioni più contenute e costi inferiori. Questo li rende particolarmente attrattivi per gli sviluppatori, soprattutto in una fase in cui l’efficienza conta quanto la potenza.

Zhipu, attraverso la piattaforma AutoClaw, si sta invece posizionando come ponte tra tecnologia e applicazione concreta. L’obiettivo è semplificare l’adozione degli agenti AI nelle aziende, riducendo la complessità tecnica che spesso rallenta la diffusione.

Baidu gioca su un piano diverso, più ampio. L’integrazione di OpenClaw nel proprio ecosistema mostra una strategia chiara: costruire un’infrastruttura completa in cui gli agenti AI diventino parte integrante dei servizi digitali quotidiani.

È un approccio che punta meno sulla singola innovazione e più sulla capacità di integrare e scalare rapidamente.

Non è solo hype, ma nemmeno uno scenario lineare

L’entusiasmo attorno agli agenti AI ricorda altre fasi di accelerazione tecnologica. Tuttavia, ci sono elementi che rendono questo passaggio più complesso.

Da una parte c’è la reale utilità di questi sistemi, che possono automatizzare attività e migliorare la produttività. Dall’altra emergono dubbi legati alla sostenibilità dei modelli, ai costi computazionali e alla reale domanda di mercato nel medio periodo.

Non tutte le aziende beneficeranno allo stesso modo, e non tutte riusciranno a trasformare l’innovazione in ricavi concreti. Questo è un punto che spesso il mercato tende a trascurare nelle fasi iniziali.

Il vero nodo è capire dove si crea valore

La catena dell’AI è ampia e frammentata. Ci sono i produttori di chip, i fornitori di infrastruttura, gli sviluppatori di modelli e le piattaforme applicative. OpenClaw si inserisce in questo contesto come un acceleratore, ma non distribuisce il valore in modo uniforme.

Secondo Morgan Stanley, il vantaggio competitivo si concentra nei player che controllano il livello dei modelli e dei framework, perché è lì che si costruiscono le capacità di ragionamento e di esecuzione.

Chi riesce a posizionarsi in questo livello può intercettare una parte più ampia della crescita, mentre chi resta nei livelli più superficiali rischia di subire maggiore pressione competitiva.

Tra opportunità e selezione sempre più dura

La sensazione è che il mercato stia entrando in una nuova fase, meno legata alla semplice narrativa e più focalizzata su chi riesce davvero a portare tecnologia sul campo.

Gli agenti AI aprono scenari concreti, ma richiedono anche modelli solidi e sostenibili, e non tutte le aziende saranno in grado di reggere questa transizione. In questo contesto, l’interesse per titoli come quelli individuati da Morgan Stanley riflette una ricerca sempre più mirata di esposizione al tema, ma anche una crescente selettività.