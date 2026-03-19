Crypto in rialzo mentre guerra e inflazione agitano i mercati: perché Bitcoin sta sorprendendo tutti

Nel pieno di un contesto dominato da tensioni geopolitiche e inflazione in risalita, il mercato delle criptovalute sta reagendo in modo opposto rispetto alle aspettative.

Mentre asset tradizionalmente difensivi mostrano segnali di debolezza, Bitcoin e l’intero comparto crypto stanno registrando un recupero che pochi avevano previsto. Questa dinamica sta spiazzando anche gli operatori più esperti, perché rompe uno schema che sembrava consolidato: quello che vedeva le crypto soffrire nei momenti di maggiore incertezza.

Non solo oro e bond, anche i beni rifugio tradizionali deludono

Uno degli aspetti più sorprendenti riguarda proprio l’andamento dell’oro. In una fase come questa ci si sarebbe aspettato un movimento al rialzo, invece le quotazioni hanno preso una direzione diversa, scendendo rispetto ai livelli precedenti al conflitto.

Anche il mercato obbligazionario non ha offerto quella stabilità tipica delle fasi di tensione. Il rialzo dei rendimenti, legato alla pressione inflattiva, ha reso meno appetibili i bond, creando un vuoto proprio tra gli strumenti considerati più difensivi.

Il punto è che il rischio oggi non è solo geopolitico, ma soprattutto inflattivo, e questo cambia completamente la gerarchia degli asset.

Le crypto salgono mentre il mercato cerca alternative

In questo contesto, le criptovalute stanno beneficiando di un flusso inatteso di capitali. Dall’inizio della crisi, il comparto ha recuperato circa 230 miliardi di dollari di capitalizzazione, con una crescita intorno al 10%.

Bitcoin, in particolare, è passato da meno di 66.000 dollari fino a sfiorare i 74.600 dollari, segnando una delle accelerazioni più rilevanti degli ultimi mesi.

Un movimento che, a prima vista, sembra in contrasto con la logica di mercato. Le crypto sono considerate asset rischiosi, eppure stanno performando proprio mentre il rischio globale aumenta.

Il ruolo chiave dell’inflazione nel cambio di scenario

La spiegazione più concreta passa dall’inflazione. La chiusura dello Stretto di Hormuz e il conseguente aumento dei prezzi energetici stanno alimentando timori su una nuova fase di rialzo dei prezzi.

Questo scenario spinge gli investitori a riconsiderare le proprie scelte. Se i bond soffrono e l’oro non reagisce come previsto, diventa necessario cercare alternative, anche in asset che fino a poco tempo fa venivano evitati in contesti di incertezza.

Le crypto, in questo senso, stanno assumendo un ruolo diverso rispetto al passato, più legato alla protezione dal rischio monetario che alla pura speculazione.

Un rimbalzo tecnico o qualcosa di più profondo

C’è poi un elemento spesso trascurato. Prima dello scoppio del conflitto, il mercato crypto aveva già subito una correzione significativa, con una perdita di oltre 2.000 miliardi di dollari dai massimi.

Questo significa che parte del rischio era già stato scontato. Le valutazioni erano scese e, in un contesto di tensione su altri asset, sono tornate ad apparire più interessanti.

Non si tratta quindi solo di un movimento emotivo, ma anche di una riallocazione più razionale dei capitali.

Dietro il rialzo c’è anche una visione più ampia

Accanto alle dinamiche di breve periodo, emerge un ragionamento più strutturale. L’aumento delle spese militari e le tensioni internazionali mettono sotto pressione i conti pubblici e le politiche monetarie.

Il rischio è che le banche centrali si trovino a dover scegliere tra controllo dell’inflazione e stabilità economica, con la possibilità di politiche più accomodanti nel tempo.

In questo scenario, le criptovalute tornano al centro di un dibattito più ampio, in fondo Bitcoin nasce proprio come risposta a un sistema percepito come manipolabile.