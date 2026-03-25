Asta Bot 27 marzo, rendimenti in crescita: cambia l’equilibrio tra liquidità e breve termine

I rendimenti dei titoli di Stato tornano a salire e riaccendono l’attenzione dei risparmiatori italiani. In un contesto economico segnato da tensioni geopolitiche e nuove aspettative sui tassi, il ritorno del Bot a 6 mesi su livelli che non si vedevano da oltre un anno rappresenta un segnale chiaro.

Non si tratta solo di numeri, ma di una dinamica che impatta direttamente sulle scelte di chi gestisce liquidità e cerca alternative a basso rischio, soprattutto in una fase in cui l’inflazione torna a far paura.

Il ritorno dei Bot a livelli che non si vedevano da mesi

Il Tesoro si prepara a collocare un nuovo Bot a 6 mesi nell’asta del 27 marzo, con un’emissione che potrebbe arrivare fino a oltre 8 miliardi di euro complessivi. Il dato che colpisce è il rendimento atteso, che sul mercato secondario si è già portato intorno al 2,35%, segnando un ritorno ai massimi da oltre un anno.

Un valore che cambia la percezione di questi strumenti. I Bot, tradizionalmente considerati un parcheggio temporaneo per la liquidità, tornano ad avere una funzione più interessante anche in ottica di rendimento, pur restando strumenti a basso rischio.

La scadenza del titolo è fissata al 30 settembre 2026, per una durata complessiva di 183 giorni, confermando la natura tipica di questi strumenti: breve orizzonte temporale e rendimento derivante esclusivamente dallo scarto tra prezzo di acquisto e rimborso.

Perché i rendimenti stanno salendo

Il rialzo dei rendimenti non arriva per caso. Il mercato sta rivedendo le proprie aspettative sui tassi di interesse, con la possibilità di uno o due rialzi nel breve periodo.

Alla base di questa revisione c’è un elemento chiave: il ritorno delle pressioni inflazionistiche, alimentate anche dalle tensioni internazionali e dal costo dell’energia. Uno scenario che cambia completamente rispetto a pochi mesi fa, quando si ipotizzava una fase di stabilità prolungata dei tassi.

Questo nuovo contesto rende i titoli a breve termine più appetibili, perché incorporano rapidamente le variazioni delle aspettative di mercato senza esporre l’investitore a rischi di lunga durata.

Un’alternativa concreta alla liquidità ferma

Il punto centrale, per molti risparmiatori, è semplice: ha ancora senso lasciare soldi fermi sul conto?

Con rendimenti vicini allo zero sui depositi bancari, un Bot a 6 mesi con rendimento superiore al 2% rappresenta una soluzione intermedia tra sicurezza e rendimento. Non è un investimento speculativo, ma una gestione più efficiente della liquidità.

Inoltre, questi strumenti presentano alcuni vantaggi fiscali non trascurabili, come l’esclusione dal calcolo ISEE fino a determinate soglie e l’assenza di imposta di successione, elementi che possono incidere concretamente sulle scelte delle famiglie.

I rischi da non sottovalutare

Nonostante l’apparente semplicità, anche un Bot a breve termine comporta delle valutazioni da fare. Il principale rischio è quello legato al cosiddetto costo opportunità.

Bloccando la liquidità per sei mesi, si potrebbe rinunciare a rendimenti più elevati che potrebbero emergere nel frattempo su titoli con scadenze più lunghe, soprattutto se il ciclo dei tassi dovesse continuare a salire.

D’altra parte, proprio la breve durata rappresenta anche un punto di forza. Alla scadenza, l’investitore può rientrare rapidamente sul mercato e cogliere eventuali nuove opportunità in un contesto che potrebbe essere ancora più favorevole.

Cosa aspettarsi dall’asta del 27 marzo

L’asta sarà un test importante per capire l’effettiva domanda del mercato. Considerando la scadenza di titoli analoghi per oltre 9 miliardi di euro a fine mese, è probabile che una parte consistente degli investitori scelga di reinvestire automaticamente.

Questo potrebbe sostenere la domanda e confermare il ritorno di interesse verso i titoli di Stato a breve termine, soprattutto in una fase in cui l’incertezza economica spinge verso strumenti più difensivi.

In questo scenario, il Bot a 6 mesi non è più solo uno strumento tecnico, ma torna ad essere un indicatore concreto delle aspettative sul futuro dell’economia, dei tassi e dell’inflazione.