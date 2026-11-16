Il Ministero del Lavoro ha autorizzato la cassa integrazione straordinaria per 8.622 lavoratori di Acciaierie d’Italia, l’azienda che gestisce gli impianti dell’ex Ilva. Il decreto è stato approvato a novembre 2026, al termine di un percorso negoziale che ha visto le parti sedersi al tavolo più volte senza raggiungere un’intesa condivisa. Il risultato è un provvedimento che parte comunque, ma senza il consenso dei sindacati — una frattura che pesa sul futuro di migliaia di famiglie legate all’acciaio di Taranto.

Il decreto sulla cassa integrazione ex Ilva: cosa prevede

La misura autorizzata dal Ministero del Lavoro riguarda la cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) per 8.622 dipendenti di Acciaierie d’Italia. La richiesta di estensione era stata presentata dalla stessa azienda, che aveva chiesto di coprire con lo strumento oltre 8.600 lavoratori. Il decreto è formalmente operativo anche in assenza di firma sindacale: la normativa italiana prevede che, in caso di mancato accordo, si possa procedere tramite il cosiddetto verbale di mancata intesa, un documento che certifica il fallimento delle trattative e consente comunque all’autorità competente di autorizzare il trattamento.

Questo meccanismo non è una novità nel diritto del lavoro italiano, ma la sua applicazione in un caso di questa portata — uno dei più grandi interventi di integrazione salariale degli ultimi anni nel settore siderurgico — ha un peso politico e sociale rilevante. Il 12 novembre 2026, l’agenzia AGI ha confermato l’avvio della cassa integrazione per i 8.622 lavoratori, rendendo ufficiale l’operatività del provvedimento.

Il no dei sindacati: le ragioni della contrarietà

La posizione delle organizzazioni sindacali è netta: i sindacati non hanno firmato l’accordo sulla cassa integrazione straordinaria. Le ragioni della contrarietà, emerse nel corso delle trattative, si concentrano su tre punti critici.

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Rotazione dei periodi di sospensione: i sindacati contestano l’assenza di garanzie su come verranno distribuiti i turni di cassa integrazione tra i lavoratori, con il rischio che alcuni rimangano fermi per periodi prolungati senza una pianificazione equa.

i sindacati contestano l’assenza di garanzie su come verranno distribuiti i turni di cassa integrazione tra i lavoratori, con il rischio che alcuni rimangano fermi per periodi prolungati senza una pianificazione equa. Continuità del reddito: le preoccupazioni riguardano la concreta capacità dei lavoratori di mantenere un reddito adeguato durante la sospensione, in assenza di impegni precisi da parte aziendale.

le preoccupazioni riguardano la concreta capacità dei lavoratori di mantenere un reddito adeguato durante la sospensione, in assenza di impegni precisi da parte aziendale. Prospettive di reimpiego: il nodo più delicato è quello occupazionale a lungo termine. I sindacati chiedono garanzie concrete sul futuro produttivo degli impianti e sulla possibilità che i lavoratori in cassa integrazione vengano effettivamente reintegrati.

Il 12 novembre 2026, il portale pugliain.net ha definito la situazione una “fumata nera al Ministero”, sottolineando come il rifiuto sindacale apra scenari incerti per Taranto e per l’intero comparto. La domanda che rimane aperta è se la cassa integrazione sia un ponte verso una ristrutturazione reale o un modo per gestire un declino che nessuno vuole nominare esplicitamente.

Il percorso negoziale: dai tavoli di ottobre ai giorni di novembre

Le trattative non si sono consumate in pochi giorni. Il 27 ottobre 2026 si è tenuto un incontro a Palazzo Chigi tra il governo e le parti sociali, dedicato al futuro degli impianti siderurgici, alla tutela dei posti di lavoro e alle garanzie sanitarie per i lavoratori e il territorio. Quel tavolo non ha prodotto un accordo definitivo, e i negoziati sono proseguiti nei giorni successivi, con ulteriori sessioni il 10 e 11 novembre 2026.

Anche questi ultimi incontri si sono conclusi senza intesa. La scelta del Ministero di procedere comunque con il decreto, facendo ricorso al verbale di mancata intesa, ha segnato la fine formale della fase negoziale e l’avvio operativo della misura. Si tratta di una decisione che il governo ha il potere di prendere, ma che lascia i sindacati in una posizione di aperta opposizione rispetto alla gestione della crisi.

Il nodo dell’indotto e le tensioni ancora aperte

Accanto ai lavoratori diretti di Acciaierie d’Italia, la crisi dell’ex Ilva coinvolge anche l’indotto, ovvero le imprese dell’appalto e dei servizi collegati all’impianto. Questa fascia di lavoratori si trova in una condizione distinta rispetto ai dipendenti diretti coperti dalla CIGS appena autorizzata, e la questione dell’accesso agli strumenti di sostegno al reddito per queste categorie rimane aperta.

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Le tensioni su questo fronte sono emerse con chiarezza il 13 novembre 2026, quando diversi organi di stampa locali hanno riportato la preoccupazione dei sindacati per i lavoratori dell’indotto ancora privi di accesso alla cassa integrazione in deroga. Le organizzazioni sindacali hanno sollecitato il Ministero e l’INPS a fare chiarezza sui tempi e sulle modalità di attivazione degli strumenti per questa platea, che rischia di restare scoperta mentre i dipendenti diretti iniziano a percepire il trattamento.

È un problema che si aggiunge alla già complessa architettura della crisi: da un lato i lavoratori diretti con la cassa integrazione avviata ma contestata, dall’altro i lavoratori dell’indotto in attesa di risposte concrete da Roma.

Cosa succede adesso: i passaggi chiave

Con il decreto operativo, il processo entra nella fase di gestione concreta tra azienda, INPS e lavoratori. I dipendenti inclusi nel provvedimento — 8.622 in totale — inizieranno a ricevere il trattamento di integrazione salariale secondo le procedure ordinarie della CIGS. L’INPS è l’ente erogatore, e i tempi di liquidazione dipendono dall’istruttoria delle singole posizioni lavorative.

Sul fronte sindacale, il rifiuto di firmare l’accordo non chiude automaticamente la partita: i sindacati mantengono la facoltà di tornare al tavolo e di avanzare richieste di modifica delle condizioni. La pressione per ottenere garanzie più solide su rotazione, reddito e reimpiego resta alta. Per i lavoratori di Taranto e degli altri siti coinvolti, la cassa integrazione è per ora l’unica certezza in un quadro che resta profondamente incerto. Il futuro degli impianti dell’ex Ilva — e di chi ci lavora — dipende da decisioni che vanno ben oltre il perimetro di un singolo decreto.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.