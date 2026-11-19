Dal 18 novembre 2026 è possibile presentare domanda per l'integrazione al reddito ex ILVA destinata all'indotto. Scopri requisiti, importo e modalità su OMNIA IS.

Dal 18 novembre 2026 è possibile presentare domanda per l’integrazione al reddito ex ILVA destinata ai lavoratori dell’indotto dell’ex acciaieria e di ADI Servizi Marittimi. La finestra si è aperta ieri, e chi rientra tra i beneficiari può già accedere alla piattaforma OMNIA IS per avviare la procedura. A regolare tutto è la circolare INPS n. 111, che ha fissato le regole operative e le modalità di accesso alla prestazione.

Perché nasce questa misura di integrazione reddito ex ILVA

La crisi del settore siderurgico italiano ha lasciato conseguenze profonde non solo sullo stabilimento principale, ma sull’intero ecosistema produttivo che vi gravitava attorno. L’indotto — cioè l’insieme delle imprese fornitrici di beni e servizi collegate all’ex ILVA — ha subito una contrazione occupazionale significativa, con migliaia di lavoratori rimasti senza una copertura adeguata.

Per rispondere a questa situazione, il governo ha introdotto la misura attraverso un recente decreto legge, con l’obiettivo specifico di sostenere il reddito dei lavoratori coinvolti nella crisi del comparto dell’acciaio. La misura riguarda sia le aziende dell’indotto sia ADI Servizi Marittimi, estendendo così la platea dei potenziali beneficiari oltre il perimetro strettamente industriale.

Si tratta di uno strumento pensato per coprire le ore non lavorate: l’integrazione al reddito viene infatti calcolata sulla retribuzione corrispondente alle ore di lavoro non prestate, entro il massimale annuo previsto dalla normativa vigente. Un meccanismo simile a quello della cassa integrazione ordinaria, ma calibrato sulle specificità di questa crisi settoriale.

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Come presentare domanda su OMNIA IS

Il canale ufficiale per accedere alla prestazione è la piattaforma OMNIA IS, il sistema informatico dell’INPS dedicato alla gestione degli ammortizzatori sociali. La procedura richiede di selezionare la voce Domanda ISU all’interno del portale.

Per chi non ha già dimestichezza con OMNIA IS, il percorso da seguire è il seguente:

Accedere al portale INPS — sezione dedicata all’indotto ex ILVA e ADI Servizi Marittimi

Autenticarsi tramite credenziali SPID, CIE o CNS

Selezionare la piattaforma OMNIA IS

Individuare e compilare la Domanda ISU con i dati richiesti

Inviare la domanda e conservare la ricevuta di protocollazione

Le istruzioni complete sono contenute nella circolare n. 111 dell’INPS, che rappresenta il documento di riferimento per aziende, consulenti del lavoro e lavoratori coinvolti. È fortemente consigliabile leggere la circolare prima di procedere con la compilazione, per evitare errori che potrebbero rallentare l’iter di riconoscimento della prestazione.

Chi riguarda: indotto e ADI Servizi Marittimi

La misura si rivolge ai lavoratori dipendenti delle imprese appartenenti all’indotto dell’ex ILVA, ovvero quelle realtà produttive e di servizio la cui attività era direttamente o indirettamente connessa alle commesse dello stabilimento siderurgico. Accanto a queste, rientrano nel perimetro anche i lavoratori di ADI Servizi Marittimi.

La crisi occupazionale in questi settori è concreta e riguarda figure professionali molto diverse tra loro: operai specializzati, addetti alla logistica portuale, tecnici di manutenzione, personale amministrativo legato alle forniture. Non si tratta di una categoria omogenea, il che rende ancora più rilevante il ruolo della circolare INPS nel definire con precisione i contorni della platea ammissibile.

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Le aziende interessate — non i singoli lavoratori — sono in genere i soggetti che presentano la domanda per conto dei propri dipendenti. È quindi compito dei datori di lavoro o dei loro intermediari abilitati (consulenti del lavoro, CAF aziendali) avviare la procedura su OMNIA IS e trasmettere correttamente la documentazione richiesta.

Il calcolo dell’integrazione: cosa sapere sull’importo

L’integrazione al reddito viene determinata in base alla retribuzione teorica delle ore non lavorate, nei limiti del massimale annuo stabilito dalla normativa sugli ammortizzatori sociali. Il meccanismo di calcolo segue quindi la logica delle integrazioni salariali: non si tratta di un importo fisso, ma di una somma variabile che dipende dalla retribuzione individuale e dal numero di ore non prestate.

Questo significa che lavoratori con retribuzioni diverse riceveranno importi diversi, e che il totale erogabile nel corso dell’anno è soggetto a un tetto massimo. Chi percepisce già altri trattamenti di integrazione salariale dovrà verificare la compatibilità con la nuova misura, aspetto che la circolare INPS n. 111 chiarisce nel dettaglio.

Il ruolo dell’INPS e i prossimi passi

L’INPS gestisce l’intera filiera amministrativa: dalla ricezione delle domande tramite OMNIA IS alla liquidazione delle prestazioni. La pubblicazione della circolare n. 111 ha dato il via libera operativo, consentendo alle aziende di presentare le istanze a partire da ieri, 18 novembre 2026.

Per chi opera nell’indotto ex ILVA o in ADI Servizi Marittimi, il consiglio pratico è di non attendere: avviare subito la raccolta della documentazione necessaria, confrontarsi con il proprio consulente del lavoro sulla corretta compilazione della Domanda ISU su OMNIA IS e monitorare eventuali aggiornamenti che l’INPS potrebbe pubblicare nelle prossime settimane in risposta ai quesiti interpretativi che emergeranno dalla prima fase applicativa.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.