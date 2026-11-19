Con oltre 6.600 emendamenti depositati in Commissione Bilancio, la legge di bilancio 2027 entra nella fase più delicata del suo percorso parlamentare. Un numero record per questa legislatura, che fotografa la distanza — e in alcuni casi la tensione — tra il testo approvato dal Consiglio dei Ministri il 28 ottobre 2026 e le richieste che arrivano sia dall’opposizione sia, in modo significativo, dalla stessa maggioranza. La manovra vale circa 26 miliardi di euro per il 2027 e 27 miliardi per il 2028, cifre superiori ai 23,5 miliardi indicati a metà ottobre nel Documento Programmatico di Bilancio inviato a Bruxelles. Il Parlamento ha tempo fino al 31 dicembre 2026 per approvarla.

Un numero da record: cosa dicono i 6.600 emendamenti

Dei 6.600 emendamenti complessivi, circa 2.000 provengono dai partiti della coalizione di governo. Un dato che, da solo, racconta molto: non si tratta solo di una battaglia opposizione-maggioranza, ma di una negoziazione interna al centrodestra su priorità, coperture e scelte politiche. Giorgia Meloni ha tenuto una videoconferenza con Antonio Tajani, Matteo Salvini, Maurizio Lupi e Giancarlo Giorgetti per definire linee comuni, con l’obiettivo dichiarato di mantenere ordine nei conti pubblici e garantire coperture certe per ogni modifica.

Il calendario tecnico è serrato: la presidenza della Commissione Bilancio ha già avviato l’esame dell’ammissibilità degli emendamenti, con le sedute di lunedì e martedì dedicate ai ricorsi e mercoledì riservata alla definizione delle proposte “segnalate” dai gruppi parlamentari — cioè quelle su cui i partiti chiedono un voto esplicito. È in questa selezione che si capirà quali temi sopravviveranno davvero alla stretta finale.

Vale anche ricordare il contesto: questa è la prima manovra costruita senza il PNRR, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che aveva fornito risorse straordinarie nelle leggi di bilancio precedenti. Ogni euro di spesa aggiuntiva deve ora trovare una copertura ordinaria, il che rende ogni emendamento non solo una scelta politica ma un problema contabile.

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Pensioni a 64 anni: la proposta che divide

Tra i temi più discussi c’è la possibilità di accedere alla pensione anticipata a 64 anni. La proposta, presente tra gli emendamenti, punta ad abbassare la soglia anagrafica rispetto alle regole vigenti, allargando la platea di chi può smettere di lavorare prima dei 67 anni previsti dalla pensione di vecchiaia ordinaria. Riguarda in particolare i lavoratori dipendenti del settore privato con carriere contributive lunghe, spesso iniziate in giovane età.

Il nodo, come sempre in materia previdenziale, è la copertura finanziaria. Un’uscita anticipata di massa dal mercato del lavoro ha un costo immediato per l’INPS e un effetto indiretto sul gettito fiscale e contributivo. La maggioranza ha espresso accordo politico sul principio, ma — come emerge dalla riunione a Palazzo Chigi — non è ancora stato trovato un accordo definitivo sulle risorse. Il percorso è aperto, ma non garantito.

Fisco: dalla rottamazione cartelle all’IRPEF

Sul fronte fiscale si concentrano alcune delle proposte più attese. La rottamazione delle cartelle — già passata per le versioni quater e quinquies negli anni precedenti — torna sotto forma di emendamento con l’obiettivo di consentire ai contribuenti di estinguere i debiti con il Fisco pagando solo il capitale, senza sanzioni e interessi. È una misura che interessa milioni di famiglie e imprese con posizioni aperte con l’Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Il testo base della manovra prevede già alcune misure fiscali rilevanti: l’estensione dell’aliquota IRPEF al 33% fino a 55.000 euro di reddito, il rialzo della soglia del regime forfettario a 100.000 euro e la riduzione della cedolare secca sui contratti a canone concordato. Gli emendamenti della maggioranza puntano a rafforzare ulteriormente queste misure o a correggerne i dettagli tecnici.

Durante la riunione di martedì mattina, i leader del centrodestra hanno raggiunto un accordo per aumentare di mezzo miliardo di euro il Fondo Sanitario Nazionale. Una scelta politicamente rilevante, che però richiede coperture precise: trovare 500 milioni in una manovra già al limite è un esercizio tutt’altro che semplice.

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Superbonus e condono edilizio: due dossier ancora aperti

Il Superbonus rimane uno dei temi più controversi. Gli emendamenti in discussione riguardano sia la gestione del pregresso — con migliaia di cantieri bloccati o crediti incagliati — sia eventuali proroghe o modifiche alle aliquote residue. Il dibattito è tecnico ma ha ricadute concrete su centinaia di migliaia di famiglie e imprese edili.

Separato ma connesso è il capitolo del condono edilizio. FdI ha presentato un emendamento che propone la riapertura dei termini del condono edilizio del 2003 per la Campania, regione in cui decine di migliaia di pratiche sono rimaste sospese per decenni. La proposta introduce anche l’obbligo per i Comuni di completare i procedimenti e rilasciare i titoli in sanatoria entro il 30 giugno 2028. È una misura che interessa soprattutto le aree urbane e periurbane del Sud, dove l’abusivismo edilizio storico si è sovrapposto a lungaggini burocratiche.

Salario minimo a 10 euro: la battaglia dell’opposizione

L’opposizione ha portato in Commissione la proposta di fissare il salario minimo legale a 10 euro lordi all’ora. È una misura che il centrosinistra sostiene da anni e che la maggioranza ha finora respinto, preferendo il sistema della contrattazione collettiva come strumento di tutela salariale.

L’emendamento ha basse probabilità di passare nella forma attuale, ma la sua presenza nel dibattito parlamentare serve a mantenere il tema vivo e a misurare la disponibilità del governo a mediare. Riguarda in modo diretto i lavoratori dei settori meno coperti dalla contrattazione nazionale — vigilanza, ristorazione, logistica, cura alla persona — dove le retribuzioni orarie sono spesso inferiori alla soglia proposta.

Il nodo delle coperture e i tempi stretti

Il vero banco di prova della legge di bilancio 2027 non è quanti emendamenti vengono presentati, ma quanti riescono a trovare una copertura reale entro il 31 dicembre. Con una manovra già espansa rispetto alle previsioni iniziali e senza le risorse straordinarie del PNRR, ogni modifica deve fare i conti con risorse limitate. Il governo ha già chiarito che le priorità sono la tenuta dei conti e la coerenza con gli impegni presi a Bruxelles: questo significa che molte proposte — anche quelle interne alla maggioranza — verranno sacrificate nella fase di selezione finale degli emendamenti ammissibili. Chi vuole seguire l’evoluzione della manovra deve tenere d’occhio le prossime settimane: è in quel frangente che si capirà quali promesse diventano legge e quali restano sulla carta.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.