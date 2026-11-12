Nel 2027 arrivano due aumenti dell'accisa sulle sigarette: a gennaio e luglio. Scopri quanto costerà un pacchetto e quali prodotti sono coinvolti.

Da gennaio 2027 il costo delle sigarette salirà in modo sensibile, e non si tratterà di un aumento unico: la Manovra 2027 prevede un doppio intervento sull’accisa del tabacco, uno scaglionato a inizio anno e l’altro a luglio. Per chi fuma un pacchetto al giorno, l’impatto sull’arco dell’anno sarà tutt’altro che trascurabile. Capire la struttura dell’aumento prezzo sigarette 2027 — chi viene colpito, di quanto e con quale meccanismo fiscale — è il punto di partenza per valutare la propria spesa.

Due date, un unico disegno fiscale

La scelta di spezzare il rincaro in due tranche non è casuale. Il governo ha strutturato l’intervento in modo da distribuire l’impatto nel corso del 2027, evitando uno shock immediato sui prezzi al dettaglio. Il risultato pratico, però, non cambia: entro la fine di luglio i fumatori si troveranno a pagare circa 40 centesimi in più a pacchetto rispetto ai prezzi attuali, sommando i due aumenti.

1° gennaio 2027 : prima tranche di aumento dell’accisa sul tabacco

: prima tranche di aumento dell’accisa sul tabacco 1° luglio 2027: seconda tranche, che porta a regime il rincaro complessivo

I 40 centesimi rappresentano il dato aggregato confermato dalle fonti più aggiornate di ottobre e novembre 2026. Stime precedenti, circolate a settembre, si fermavano a 25 centesimi: la cifra definitiva, fissata nella manovra, è superiore.

La meccanica dell’accisa: componente specifica e quota fissa

Per capire perché i prezzi finali variano da marca a marca, bisogna guardare alla struttura dell’accisa sulle sigarette, che si compone di due parti distinte.

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La componente specifica — cioè la quota fissa per unità di prodotto, indipendente dal prezzo di vendita — passerà a 35,50 euro per mille sigarette dal 1° gennaio 2027, per poi salire ulteriormente a 38,50 euro per mille sigarette dal 1° luglio 2027. La quota fissa seguirà lo stesso percorso, attestandosi anch’essa a 38,50 euro per mille sigarette a regime.

Questo doppio binario fiscale spiega perché l’aumento al banco non è identico per tutti i pacchetti. I produttori presentano le proprie richieste di variazione prezzo all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, e il prezzo finale dipende anche dalla fascia di mercato del prodotto. Un pacchetto di fascia premium e uno entry-level subiranno rincari in termini assoluti diversi, pur condividendo lo stesso aumento dell’accisa di base.

Quali prodotti sono coinvolti dall’aumento prezzo sigarette 2027

L’intervento non riguarda solo le sigarette tradizionali. La Manovra 2027 estende i rincari a un ventaglio più ampio di prodotti del tabacco e nicotina:

Sigarette tradizionali : il prodotto più diffuso, con l’impatto più diretto sui consumatori abituali

: il prodotto più diffuso, con l’impatto più diretto sui consumatori abituali Tabacco trinciato (cut tobacco): usato per le sigarette arrotolate a mano, molto diffuso tra chi cerca alternative più economiche

(cut tobacco): usato per le sigarette arrotolate a mano, molto diffuso tra chi cerca alternative più economiche Tabacco riscaldato (heated tobacco): i dispositivi come le heat-not-burn e le relative ricariche, un segmento in forte crescita negli ultimi anni

(heated tobacco): i dispositivi come le heat-not-burn e le relative ricariche, un segmento in forte crescita negli ultimi anni Liquidi per sigarette elettroniche: anche le e-cig rientrano nel perimetro del provvedimento

Includere il tabacco riscaldato e i liquidi per svapatori nella stessa manovra segnala un cambio di approccio rispetto al passato, quando questi prodotti godevano di una tassazione più favorevole rispetto alle sigarette convenzionali. Il governo li tratta ora come parte integrante del mercato del tabacco, con oneri fiscali che si avvicinano progressivamente a quelli del prodotto tradizionale.

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Quanto pesa sulla spesa mensile di un fumatore

Tradurre i numeri dell’accisa in spesa concreta aiuta a capire la portata reale del provvedimento. Considerando un consumo medio di un pacchetto al giorno — scenario tipico per un fumatore abituale — e un aumento complessivo di 40 centesimi a pacchetto, il calcolo è diretto:

Mensile : circa 12 euro in più (su base 30 giorni)

: circa 12 euro in più (su base 30 giorni) Annuale: circa 146 euro in più rispetto alla spesa del 2026

Per chi fuma mezzo pacchetto al giorno la cifra si dimezza, ma rimane comunque significativa su scala annua. Chi utilizza tabacco trinciato o dispositivi a tabacco riscaldato dovrà aspettare le comunicazioni ufficiali dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per conoscere l’impatto esatto sulla propria marca o tipologia di prodotto preferita.

Il contesto della Manovra 2027

L’aumento del tabacco si inserisce in una strategia fiscale più ampia. Le accise sui prodotti da fumo sono da anni uno strumento a doppia funzione per i governi italiani: gettito immediato per le casse dello Stato e leva di politica sanitaria per disincentivare il consumo. Il doppio rincaro del 2027 non fa eccezione.

Vale la pena ricordare che i prezzi finali al dettaglio non dipendono solo dall’accisa: includono anche l’IVA e il margine dei rivenditori. Ogni variazione dell’accisa si riflette quindi sul prezzo lordo in misura amplificata, perché l’IVA si calcola sul prezzo comprensivo di tutti i componenti. In pratica, 40 centesimi di aumento dell’accisa si traducono in un rincaro al banco leggermente superiore, una volta applicata l’aliquota IVA vigente.

Per consultare i listini ufficiali aggiornati dopo le due scadenze del 2027, il riferimento è il portale ufficiale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che pubblica i prezzi di vendita al pubblico di tutti i prodotti del tabacco autorizzati alla commercializzazione in Italia. Chi vuole farsi trovare preparato può già tenere d’occhio le comunicazioni di gennaio, quando la prima tranche entrerà in vigore e i nuovi prezzi diventeranno operativi sugli scaffali delle tabaccherie.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.