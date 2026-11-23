La manovra 2027 riscrive l'exit tax con soglia a 2 milioni di euro per i trasferimenti all'estero. Scopri come funziona, chi è colpito e le sanzioni fino a 10.000 euro.

Chi possiede patrimoni finanziari superiori a 2 milioni di euro e sta valutando di trasferire la residenza fiscale all’estero si trova oggi di fronte a una normativa in rapida evoluzione. La exit tax nella Legge di Bilancio 2027 è uno dei nodi più discussi della manovra attualmente in negoziazione, con le forze di maggioranza ancora divise su soglie, aliquote e modalità di applicazione. Al 21 novembre 2026, le trattative sono aperte e il compromesso non è ancora formalizzato.

Che cos’è l’exit tax e come funziona oggi

L’exit tax — letteralmente “imposta di uscita” — è un tributo sulle plusvalenze latenti, cioè i guadagni non ancora realizzati ma maturati su strumenti finanziari. In pratica, chi trasferisce la propria residenza fiscale fuori dall’Italia deve pagare come se avesse venduto i propri asset nel giorno della partenza, anche se non ha incassato un solo euro.

L’aliquota prevista è del 26%, la stessa che si applica alle rendite finanziarie ordinarie. Il meccanismo è già presente nell’ordinamento italiano attraverso l’articolo 17, ma la Legge di Bilancio 2027 ne riscrive le regole in modo significativo, introducendo soglie patrimoniali, distinzioni geografiche e obblighi di monitoraggio.

La soglia da 2 milioni e il confronto tra le proposte

Il punto centrale del dibattito riguarda il livello patrimoniale oltre il quale scatta l’imposta. La proposta di compromesso circolante in questi giorni fissa la soglia a 2 milioni di euro di attività finanziarie. È Fratelli d’Italia ad aver avanzato questa cifra come punto di mediazione tra le posizioni più distanti delle altre forze di coalizione.

Le distanze, in effetti, erano notevoli:

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Forza Italia aveva proposto di alzare la soglia da 800.000 euro a 5 milioni di euro, oppure di abolire del tutto la tassa.

aveva proposto di alzare la soglia da 800.000 euro a 5 milioni di euro, oppure di abolire del tutto la tassa. Lega aveva puntato su una riduzione dell’acconto dovuto al momento della partenza: dal 50% attuale al 10%.

aveva puntato su una riduzione dell’acconto dovuto al momento della partenza: dal 50% attuale al 10%. Fratelli d’Italia aveva invece proposto di circoscrivere l’imposta ai soli trasferimenti verso paesi con tassazione inferiore all’1% e privi di accordi di scambio di informazioni con l’Italia.

Il compromesso da 2 milioni tenta di tenere insieme queste istanze, ma al momento della stesura di questo articolo non risulta ancora approvato formalmente da tutte le forze di maggioranza.

Paradisi fiscali contro paesi collaborativi: una distinzione cruciale

L’elemento più innovativo dell’impostazione attuale è la distinzione netta tra due categorie di destinazione. Non tutti i trasferimenti all’estero vengono trattati allo stesso modo: conta dove si va.

Per chi si trasferisce in un paese che ha un sistema fiscale e scambia informazioni con l’Italia, la proposta in discussione prevede che nessuna imposta venga applicata al momento della partenza. Al suo posto, scatta un obbligo di monitoraggio: il contribuente deve comunicare e documentare la propria situazione patrimoniale. Chi non rispetta questi obblighi rischia sanzioni fino a 10.000 euro.

Il trattamento cambia radicalmente per chi sceglie un paradiso fiscale — cioè un paese con tassazione sotto l’1% e senza accordi di scambio di informazioni con Roma. In quel caso, l’exit tax si applica in pieno, con l’aliquota del 26% sulle plusvalenze latenti maturate.

Questa distinzione riflette la logica dichiarata dal Viceministro Maurizio Leo, che ha indicato l’intenzione del governo di separare chi si trasferisce all’estero per ragioni personali o lavorative da chi lo fa con l’obiettivo esplicito di sottrarsi alla tassazione italiana.

→ Leggi anche: Legge di Bilancio 2027: chi beneficia dal taglio Irpef e le novità sulle pensioni

Quanto vale la misura per le casse dello Stato

L’exit tax non è una misura di grande portata fiscale in termini assoluti. Le stime ufficiali parlano di 3,37 milioni di euro di gettito atteso nel 2027 e di 6,74 milioni di euro annui a partire dal 2028. Cifre contenute, che confermano come la platea dei contribuenti effettivamente coinvolti sia relativamente ristretta.

Questo dato ridimensiona l’impatto economico diretto della norma, ma non ne riduce il significato segnaletico: l’obiettivo dichiarato è scoraggiare le delocalizzazioni fiscali verso giurisdizioni opache, non raccogliere grandi risorse per la manovra.

Chi è concretamente a rischio e cosa fare adesso

La misura riguarda chi detiene attività finanziarie — azioni, quote di fondi, obbligazioni, partecipazioni societarie — per un valore complessivo superiore alla soglia discussa, e sta pianificando un cambio di residenza fiscale. Non si tratta di lavoratori dipendenti in mobilità o di pensionati che si trasferiscono in Portogallo: il profilo tipico è quello di un imprenditore, un investitore o un professionista con un portafoglio rilevante.

Chi si trova in questa situazione dovrebbe tenere sotto controllo l’evoluzione della norma nelle prossime settimane, in particolare:

La soglia definitiva che verrà approvata (2 milioni è ancora una proposta).

L’elenco dei paesi considerati “collaborativi” ai fini dello scambio di informazioni.

Le modalità pratiche degli obblighi di monitoraggio e le scadenze per le comunicazioni.

Per un approfondimento sul quadro normativo vigente in materia di fiscalità internazionale, è utile consultare le risorse ufficiali dell’Agenzia delle Entrate, che aggiorna periodicamente le circolari sui trasferimenti di residenza.

La partita sull’exit tax nella Legge di Bilancio 2027 è ancora aperta. La soglia da 2 milioni di euro rappresenta oggi il punto di equilibrio più probabile, ma il testo definitivo potrebbe cambiare fino all’approvazione finale della manovra. Chi ha patrimoni finanziari significativi e piani di trasferimento all’estero ha tutto l’interesse a seguire da vicino l’iter parlamentare nelle prossime settimane.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.