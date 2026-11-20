La Commissione europea ha avviato una procedura d'infrazione contro l'Italia per discriminazione fiscale su fondi pensione e polizze vita estere. Impatto su contribuenti

L’Italia è nel mirino di Bruxelles per come tassa i fondi pensione e le polizze vita di origine estera. Nel 2026 la Commissione europea ha avviato una procedura d’infrazione UE contro l’Italia — insieme ad altri stati membri — contestando un trattamento fiscale che penalizza gli strumenti previdenziali e assicurativi stranieri rispetto a quelli domestici. Per i contribuenti italiani con posizioni previdenziali all’estero, e per i pensionati che percepiscono rendite da fondi europei, le conseguenze pratiche possono essere molto concrete: tassazione più alta, doppi oneri e incertezza normativa.

Cosa contesta la Commissione europea all’Italia

Il cuore del problema è la discriminazione fiscale: il sistema tributario italiano applica regole diverse a seconda che il fondo pensione o la polizza vita siano di diritto italiano oppure straniero. Questo tipo di disparità viola uno dei principi fondamentali del diritto europeo, ossia la libera circolazione dei capitali e dei servizi all’interno del mercato unico.

In concreto, i fondi pensione italiani beneficiano di un regime di tassazione sostitutiva agevolato — attualmente con un’aliquota del 20% sul rendimento della gestione — mentre i fondi esteri, anche se operano regolarmente in altri paesi UE o SEE, possono trovarsi soggetti a trattamenti meno favorevoli quando erogano prestazioni a beneficiari residenti in Italia. La stessa logica si applica alle polizze vita: il prodotto straniero viene spesso trattato in modo fiscalmente deteriore rispetto al prodotto italiano equivalente.

A complicare il quadro, dal 12 agosto 2026 l’Italia ha aumentato la ritenuta alla fonte sui dividendi di fonte italiana pagati a fondi pensione qualificati di paesi UE e SEE, portandola dall’11% al 20%. Una misura che, anziché ridurre il divario, lo ha accentuato agli occhi della Commissione, alimentando ulteriori tensioni nel contenzioso in corso.

La procedura d’infrazione: come funziona e quanto può costare

Una procedura d’infrazione non è una sanzione immediata: è un percorso formalizzato attraverso cui la Commissione europea chiede a uno stato membro di adeguare la propria normativa al diritto UE. Si apre con una lettera di messa in mora, seguita — se lo stato non risponde in modo soddisfacente — da un parere motivato, e infine dal deferimento alla Corte di giustizia dell’Unione europea.

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Le conseguenze economiche possono essere pesanti. La Corte può condannare lo stato inadempiente al pagamento di somme forfettarie e penalità giornaliere fino alla piena conformità. Per l’Italia, che al 25 luglio 2025 aveva 68 procedure d’infrazione aperte — di cui 54 per violazione del diritto UE e 14 per mancato recepimento di direttive nei termini — si tratta di un fronte già molto esteso. Aggiungere una procedura in materia fiscale, settore particolarmente sensibile sul piano politico, non è cosa di poco conto.

Il Ministero dell’Economia segue con attenzione questi dossier: ogni procedura che arriva alla fase giudiziale espone l’erario a rischi di bilancio difficili da quantificare ex ante.

Chi è coinvolto: contribuenti, pensionati e lavoratori transfrontalieri

La platea di soggetti interessati è più ampia di quanto si pensi. Riguarda almeno tre categorie principali:

Lavoratori italiani che hanno aderito a fondi pensione esteri durante periodi di lavoro in altri paesi UE, e che ora risiedono in Italia percependo o maturando prestazioni da quegli strumenti.

durante periodi di lavoro in altri paesi UE, e che ora risiedono in Italia percependo o maturando prestazioni da quegli strumenti. Pensionati residenti in Italia che ricevono rendite da fondi pensione di diritto europeo — tedesco, olandese, francese — e che si trovano a pagare imposte in misura superiore rispetto a chi percepisce la stessa tipologia di reddito da un fondo italiano.

che ricevono rendite da fondi pensione di diritto europeo — tedesco, olandese, francese — e che si trovano a pagare imposte in misura superiore rispetto a chi percepisce la stessa tipologia di reddito da un fondo italiano. Titolari di polizze vita stipulate con compagnie assicurative estere, soggetti a ritenute o regimi di tassazione meno favorevoli rispetto ai contraenti di prodotti italiani equivalenti.

La normativa italiana prevede che i residenti fiscali italiani siano tassati sul reddito mondiale, inclusi i redditi da pensione e da previdenza complementare di qualsiasi provenienza. Il problema non è la tassazione in sé — che è legittima — ma le aliquote differenziate e le modalità applicative che creano una disparità di trattamento in base alla nazionalità dello strumento previdenziale.

Vale la pena ricordare che la normativa fiscale italiana già riconosce, almeno in linea di principio, che il trattamento tributario delle prestazioni erogate da certi fondi pensione europei debba essere assimilabile a quello dei fondi italiani. Ma il divario tra principio e applicazione concreta è ancora ampio, e proprio su questo la Commissione ha deciso di intervenire.

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Possibili scenari normativi: cosa potrebbe cambiare

L’apertura della procedura d’infrazione mette l’Italia davanti a una scelta: adeguarsi volontariamente oppure attendere una condanna della Corte di giustizia UE. La prima strada è preferibile, sia sul piano economico che su quello della certezza del diritto per i contribuenti.

Gli interventi normativi che potrebbero rendersi necessari includono:

Una revisione delle aliquote di ritenuta applicabili ai dividendi pagati a fondi pensione UE/SEE, per riportarle a livelli non discriminatori rispetto a quelli applicati ai fondi italiani.

applicabili ai dividendi pagati a fondi pensione UE/SEE, per riportarle a livelli non discriminatori rispetto a quelli applicati ai fondi italiani. L’ estensione esplicita del regime sostitutivo agevolato al rendimento della gestione di fondi pensione esteri che operano in regime di equivalenza con quelli italiani.

al rendimento della gestione di fondi pensione esteri che operano in regime di equivalenza con quelli italiani. Una revisione delle istruzioni operative dell’Agenzia delle Entrate per uniformare il trattamento delle prestazioni previdenziali europee a quello delle prestazioni nazionali, eliminando le asimmetrie applicative oggi esistenti.

Nessuna di queste modifiche è ancora formalmente in discussione in sede parlamentare, ma la pressione di Bruxelles tende ad accelerare i tempi. Storicamente, l’Italia ha spesso atteso le fasi avanzate delle procedure prima di legiferare, con il rischio di dover intervenire in modo frettoloso e non sempre sistematico.

Cosa fare se si è direttamente interessati

Per chi percepisce già prestazioni da fondi pensione esteri o detiene polizze vita stipulate con compagnie di altri paesi UE, è utile verificare con attenzione come questi redditi vengono dichiarati e tassati in Italia. In molti casi, il trattamento fiscale applicato potrebbe non essere quello più favorevole previsto dalla normativa vigente — o potrebbe diventarlo a seguito degli aggiornamenti normativi attesi.

Tenere monitorata l’evoluzione della procedura d’infrazione e i suoi eventuali sviluppi legislativi è il modo più efficace per capire se e quando intervenire sulla propria posizione fiscale. Le modifiche normative che ne deriveranno potrebbero aprire la strada a rimborsi o a una riduzione dell’onere fiscale futuro per una categoria di contribuenti che, fino ad oggi, ha pagato più del dovuto semplicemente per aver scelto — o aver dovuto scegliere — uno strumento previdenziale non italiano.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.