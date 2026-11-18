Dal 19 al 30 novembre 2026 le imprese di autotrasporto hanno una finestra di undici giorni per presentare la domanda di credito d’imposta autotrasporto sulle maggiori spese di carburante sostenute nell’esercizio dell’attività. La piattaforma è gestita dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) e le richieste si presentano esclusivamente online: nessuna carta, nessuno sportello fisico. Chi si fa trovare impreparato rischia semplicemente di perdere il treno, perché la scadenza è tassativa.

Che cos’è il credito d’imposta autotrasporto e a chi si rivolge

Il meccanismo è pensato per compensare i costi aggiuntivi legati al gasolio che le aziende del settore si trovano ad assorbire quando i prezzi alla pompa superano determinate soglie. In pratica, lo Stato riconosce un rimborso sotto forma di credito fiscale, utilizzabile in compensazione, per attenuare l’impatto economico sui bilanci delle imprese di trasporto su strada.

La misura prevede un credito d’imposta del 28% sulle maggiori spese di carburante. È una percentuale significativa, capace di fare una differenza reale sui conti di un’azienda che gestisce una flotta di mezzi pesanti con migliaia di chilometri percorsi ogni mese.

Il settore autotrasporto è trasversale all’economia italiana: coinvolge operatori che movimentano merci per la grande distribuzione, per l’industria manifatturiera, per la logistica farmaceutica e per decine di altri comparti. Qualsiasi variazione del costo del carburante si traduce quasi immediatamente in pressione sui margini, soprattutto per le imprese di piccole e medie dimensioni che non hanno potere contrattuale sufficiente per scaricare l’aumento sui committenti.

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La piattaforma ADM: come funziona la procedura online

Le domande vanno presentate esclusivamente tramite la piattaforma digitale dell’ADM, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Non esistono canali alternativi: non si accetta documentazione cartacea né è previsto l’invio via PEC come modalità principale di presentazione.

Questo significa che prima del 19 novembre — data di apertura dello sportello — è fondamentale verificare di avere accesso operativo alla piattaforma, le credenziali aggiornate e tutta la documentazione necessaria già predisposta. Presentarsi il 19 mattina senza aver fatto questi controlli preventivi significa rischiare di perdere giorni preziosi in una finestra che si chiude il 30 novembre 2026.

Il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile (MIMS) e l’Agenzia delle Dogane hanno già pubblicato aggiornamenti delle FAQ ufficiali per chiarire alcuni aspetti applicativi. In particolare, il terzo aggiornamento delle FAQ ha affrontato la questione dei mezzi in noleggio, risolvendo un dubbio che riguardava molte imprese che non operano con veicoli di proprietà ma si avvalgono di flotte a noleggio o in leasing. Il chiarimento è importante: escludere i mezzi non di proprietà avrebbe penalizzato una quota rilevante degli operatori del settore.

Veicoli in noleggio: il chiarimento che cambia le cose

La questione dei mezzi in noleggio era uno dei nodi interpretativi più delicati. Molte imprese di autotrasporto, soprattutto quelle che hanno scelto di esternalizzare la gestione della flotta per ragioni di flessibilità operativa e finanziaria, si chiedevano se avrebbero potuto accedere al credito d’imposta autotrasporto pur non essendo proprietarie dei veicoli.

L’aggiornamento delle FAQ pubblicato congiuntamente da MIMS e Agenzia delle Dogane ha fornito una risposta su questo punto specifico. Il chiarimento risolve l’ambiguità e consente alle imprese che utilizzano mezzi a noleggio di orientarsi correttamente nella compilazione della domanda. Prima di procedere con la richiesta, è comunque opportuno consultare direttamente le FAQ ufficiali disponibili sui portali istituzionali per verificare i dettagli aggiornati.

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Scadenze da segnare in rosso

La struttura temporale è semplice ma non lascia margini di manovra:

19 novembre 2026 : apertura della piattaforma ADM per la presentazione delle domande

: apertura della piattaforma ADM per la presentazione delle domande 30 novembre 2026: chiusura definitiva dello sportello online

Undici giorni in tutto. Per un’impresa che deve raccogliere dati sulle spese di carburante, verificare i requisiti e compilare correttamente la richiesta sulla piattaforma, il tempo è sufficiente solo se ci si organizza prima dell’apertura. Aspettare il 25 o il 28 novembre significa lavorare sotto pressione e con margini ridottissimi per correggere eventuali errori.

Cosa fare adesso, prima dell’apertura

Con l’apertura dello sportello fissata per domani, 19 novembre, chi non si è ancora mosso ha pochissimo tempo per mettersi in regola. I passi concreti da seguire sono:

Verificare l’accesso alla piattaforma ADM e aggiornare le credenziali se necessario

e aggiornare le credenziali se necessario Consultare le FAQ ufficiali di MIMS e ADM nella versione più recente, che include i chiarimenti sui mezzi in noleggio

nella versione più recente, che include i chiarimenti sui mezzi in noleggio Raccogliere la documentazione relativa alle spese di carburante nel periodo di riferimento

Valutare, se si opera con veicoli a noleggio, come il chiarimento delle FAQ incide sulla propria posizione specifica

Le FAQ aggiornate sono disponibili sui portali istituzionali dedicati al credito d’imposta autotrasporto e rappresentano il riferimento ufficiale per qualsiasi dubbio interpretativo prima di inviare la domanda.

Il credito d’imposta del 28% sulle maggiori spese di carburante è una misura concreta, con una percentuale di rimborso che può incidere in modo significativo sulla liquidità delle imprese. Il rischio vero non è tecnico — la procedura online è quella già collaudata negli anni precedenti — ma organizzativo: chi non presenta domanda entro il 30 novembre 2026 non avrà una seconda opportunità per questa finestra.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.