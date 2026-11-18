Con la Legge di Bilancio 2027, il governo Meloni porta avanti un intervento concreto sull’Irpef che riguarderà circa 3,25 milioni di contribuenti: l’aliquota del 33% viene estesa fino a 55.000 euro di reddito imponibile, con un risparmio massimo stimato di 500 euro l’anno per chi si trova nella fascia più alta coinvolta dalla misura. I calcoli arrivano dall’Ufficio Parlamentare di Bilancio (Upb), che ha analizzato nel dettaglio l’impatto del taglio irpef 2027 sulle diverse categorie di reddito.

Cosa cambia con la nuova aliquota al 33%

Fino ad oggi, il secondo scaglione Irpef — quello con aliquota al 33% — si fermava a 50.000 euro di reddito. Superata quella soglia, scattava l’aliquota del 43%, la più alta prevista dall’attuale sistema fiscale italiano. Con la manovra 2027, questo confine si sposta in avanti di 5.000 euro: la fascia al 33% coprirà ora i redditi fino a 55.000 euro.

In pratica, chi guadagna tra 50.001 e 55.000 euro vedrà applicarsi il 33% anziché il 43% su quella porzione di reddito. La differenza è di 10 punti percentuali su una base massima di 5.000 euro, il che genera un risparmio potenziale fino a 500 euro annui per chi si trova esattamente al limite superiore della nuova fascia.

Chi guadagna meno di 50.000 euro non è direttamente interessato da questa modifica: per loro le aliquote rimangono invariate. Il taglio irpef 2027 è calibrato specificamente su quella fascia di mezzo — dirigenti, quadri, professionisti con redditi medio-alti — che storicamente subisce il salto più brusco di tassazione nel passaggio tra scaglioni.

Chi beneficia del taglio: dipendenti, autonomi, pensionati e famiglie

La misura non è riservata a una sola categoria. Secondo quanto verificato dall’Upb, il taglio irpef 2027 si applica a lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi, pensionati e nuclei familiari con redditi compresi nella fascia interessata. Si tratta di una platea trasversale, anche se la categoria più rappresentata tra i beneficiari è quella dei dirigenti.

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Per i lavoratori dipendenti con reddito intorno ai 52.000-55.000 euro — una fascia che include molti quadri aziendali e professionisti con contratto subordinato — il risparmio si concretizza direttamente nella busta paga, attraverso il conguaglio fiscale di fine anno o le ritenute mensili ricalcolate dal sostituto d’imposta.

I lavoratori autonomi e i liberi professionisti con lo stesso livello di reddito beneficiano del taglio al momento della dichiarazione dei redditi. Il risparmio è equivalente in valore assoluto, ma si percepisce in un’unica soluzione anziché distribuito nel corso dell’anno.

Per le famiglie, l’impatto dipende dalla struttura del nucleo: se entrambi i coniugi dichiarano redditi separati, il taglio si applica individualmente a ciascuno che superi i 50.000 euro. Non esiste una quota familiare cumulativa nel sistema Irpef italiano, quindi il beneficio rimane ancorato al reddito del singolo contribuente.

Il tetto dei 200.000 euro e la scadenza del 2028

La misura prevede una sterilizzazione per i redditi superiori a 200.000 euro. Chi si trova oltre quella soglia non potrà beneficiare del taglio irpef 2027: un meccanismo che limita il vantaggio fiscale alle fasce intermedie, escludendo i redditi più elevati dall’agevolazione.

C’è però un elemento critico da tenere a mente: senza un rinnovo esplicito, dal 2028 l’aliquota del 43% tornerà ad applicarsi ai redditi sopra i 50.000 euro. La misura, così com’è strutturata, ha carattere temporaneo. Chi pianifica le proprie scelte economiche o contrattuali su base pluriennale deve considerare che il beneficio attuale potrebbe non essere permanente.

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Questo aspetto è rilevante soprattutto per chi si trova in prossimità della soglia dei 50.000 euro e valuta eventuali aumenti di reddito: il vantaggio del taglio esiste nel 2027, ma la pianificazione fiscale a lungo termine richiede di monitorare gli sviluppi legislativi successivi.

I numeri dell’Upb: 3,25 milioni di beneficiari

L’Ufficio Parlamentare di Bilancio ha stimato che il taglio irpef 2027 coinvolgerà circa 3,25 milioni di persone. È una platea significativa, ma circoscritta: rappresenta una minoranza dei contribuenti italiani totali, concentrata nelle fasce di reddito medio-alte che il sistema fiscale attuale penalizza maggiormente nel passaggio tra scaglioni.

Il risparmio massimo di 500 euro annui si raggiunge solo per chi ha un reddito imponibile esattamente pari o superiore a 55.000 euro — cioè chi sfrutta per intero i 5.000 euro di base imponibile su cui si applica la differenza di aliquota. Per redditi compresi tra 50.001 e 54.999 euro, il risparmio è proporzionalmente inferiore: ogni 1.000 euro di reddito aggiuntivo sopra i 50.000 genera un risparmio di 100 euro (il 10% di differenza tra le due aliquote).

Per consultare la documentazione ufficiale dell’Upb sull’impatto della manovra, è possibile fare riferimento al sito istituzionale dell’Ufficio Parlamentare di Bilancio, dove vengono pubblicati i rapporti di analisi sulle leggi di bilancio.

Chi rientra nella fascia tra 50.000 e 55.000 euro di reddito imponibile ha tutto l’interesse a verificare la propria posizione fiscale con anticipo: il taglio irpef 2027 è già nella manovra, ma capire esattamente quanto si risparmia dipende dal reddito netto dichiarato, dalle detrazioni applicabili e dalla categoria di appartenenza — variabili che incidono sull’importo finale in modo diverso da contribuente a contribuente.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.