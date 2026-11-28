La Cassazione ha dichiarato illegittima l'Arisgam nelle bollette del gas. Scopri chi può richiedere il rimborso e come ottenerlo.

Chi paga il gas in Italia ha versato per decenni una tassa che la Corte di Cassazione ha dichiarato illegittima nel 2025. Si chiama Arisgam — addizionale regionale all’accisa sul gas naturale — ed è presente nelle bollette dal 1990. La sua illegittimità apre concretamente la strada al rimborso tassa gas bolletta per chi l’ha pagata, anche se i percorsi pratici variano a seconda della categoria di consumatore.

Cos’è l’Arisgam e da dove viene

L’addizionale regionale all’accisa sul gas naturale è stata introdotta con il Dlgs 21 dicembre 1990 n. 398. Da quel momento, le Regioni a statuto ordinario — con la sola eccezione della Lombardia — hanno applicato questo prelievo sulle forniture di gas naturale, riversandolo nelle bollette di famiglie e imprese.

In pratica, chiunque abbia avuto una fornitura di gas in una Regione a statuto ordinario diversa dalla Lombardia ha pagato l’Arisgam per oltre trent’anni, spesso senza saperlo. La voce non sempre era esplicitata in modo immediato nella bolletta, e il peso economico complessivo — sommato su milioni di utenze e decenni di applicazione — è considerevole.

La questione non riguarda solo il prelievo in sé. Un elemento aggravante emerge da una sentenza del Giudice di Pace di Venezia del 9 maggio 2016, che aveva già stabilito un principio importante: l’IVA non può essere applicata su altre imposte — come accise o addizionali — senza un’espressa previsione legislativa. Questo significa che, in assenza di tale previsione, anche l’IVA calcolata sull’Arisgam potrebbe essere stata addebitata in modo non corretto.

La sentenza della Cassazione del 2025

Nel 2025 la Corte di Cassazione ha dichiarato illegittima l’addizionale regionale all’accisa sul gas naturale. Si tratta di un pronunciamento di peso, perché non lascia spazio a interpretazioni: il tributo non avrebbe dovuto essere applicato nella forma in cui è stato riscosso.

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La dichiarazione di illegittimità da parte del supremo organo giurisdizionale italiano è il presupposto giuridico che consente ai soggetti che hanno pagato l’Arisgam di avanzare una richiesta di rimborso. Non si tratta di un’ipotesi teorica: la sentenza costituisce titolo sufficiente per avviare un’istanza.

È utile precisare che le fonti disponibili indicano come la Corte Costituzionale fosse stata chiamata a pronunciarsi sulla questione, ma il pronunciamento di illegittimità confermato è quello della Cassazione nel 2025. Chi vuole agire legalmente si muove su questa base.

Chi può chiedere il rimborso tassa gas bolletta

Le categorie più esposte — e quelle per cui il rimborso ha il maggiore impatto economico — sono le aziende energivore, ovvero le imprese che consumano gas in quantità rilevanti nei propri processi produttivi. Per queste realtà, anni di pagamenti dell’Arisgam si traducono in somme significative, e il rischio di un’ondata di richieste di rimborso è già stato segnalato dagli operatori del settore.

Sul fronte dei consumatori privati, la situazione è meno definita sul piano procedurale, ma il diritto al rimborso discende dallo stesso principio: se la tassa era illegittima, chi l’ha pagata ha titolo per richiederla indietro. Le variabili che incidono sono:

la Regione di residenza o di attività (esclusa la Lombardia, che non ha mai applicato l’addizionale);

o di attività (esclusa la Lombardia, che non ha mai applicato l’addizionale); il periodo di riferimento per cui si intende avanzare la richiesta;

per cui si intende avanzare la richiesta; la tipologia di contratto di fornitura del gas.

In ogni caso, il punto di partenza è lo stesso per tutti: il rimborso va richiesto al fornitore di gas che ha addebitato l’addizionale in bolletta. Non si tratta di un’istanza all’Agenzia delle Entrate o alla Regione, ma di un’azione diretta nei confronti del soggetto che ha emesso la fattura.

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Come muoversi concretamente

Il percorso per ottenere il rimborso non è ancora standardizzato in una procedura unica e nazionale. Tuttavia, i passaggi logici che emergono dal quadro normativo attuale sono i seguenti:

Recuperare le bollette storiche : è necessario identificare le fatture in cui l’Arisgam è stata addebitata. I fornitori sono obbligati a conservare la documentazione, ma avere copie proprie accelera i tempi.

: è necessario identificare le fatture in cui l’Arisgam è stata addebitata. I fornitori sono obbligati a conservare la documentazione, ma avere copie proprie accelera i tempi. Contattare il fornitore : la richiesta di rimborso si indirizza al fornitore di gas che ha applicato l’addizionale. È opportuno farlo per iscritto, con ricevuta di ritorno o PEC.

: la richiesta di rimborso si indirizza al fornitore di gas che ha applicato l’addizionale. È opportuno farlo per iscritto, con ricevuta di ritorno o PEC. Quantificare l’importo : per le aziende energivore, il calcolo richiede una verifica contabile dei consumi storici; per le utenze domestiche, l’importo sarà più contenuto ma comunque recuperabile.

: per le aziende energivore, il calcolo richiede una verifica contabile dei consumi storici; per le utenze domestiche, l’importo sarà più contenuto ma comunque recuperabile. Valutare il supporto di un professionista: in particolare per le imprese, il coinvolgimento di un consulente fiscale o legale è utile per strutturare la richiesta in modo corretto e difendibile.

Un aspetto da non sottovalutare riguarda i termini di prescrizione. Le azioni di ripetizione dell’indebito — cioè le richieste di restituzione di somme pagate senza titolo — sono soggette a termini precisi. Attendere troppo potrebbe precludere il recupero di annualità più lontane. Chi intende agire ha interesse a farlo senza rimandare.

Le implicazioni per il mercato energetico

La dichiarazione di illegittimità dell’Arisgam non è una questione di nicchia. Parliamo di una tassa applicata per oltre trent’anni in quasi tutte le Regioni a statuto ordinario d’Italia. Il numero di soggetti potenzialmente legittimati a chiedere il rimborso tassa gas bolletta è molto elevato, e l’impatto finanziario complessivo sui fornitori — che dovrebbero restituire quanto riscosso — potrebbe essere rilevante.

Per le aziende energivore, settori come la manifattura, la logistica e la produzione industriale potrebbero recuperare somme significative. Per le famiglie, l’importo sarà proporzionalmente inferiore, ma il diritto resta. La sentenza della Cassazione ha creato un precedente che i tribunali inferiori non potranno ignorare nelle controversie future.

Chi ha pagato l’Arisgam in bolletta — e ha la documentazione per dimostrarlo — ha oggi uno strumento concreto per agire. Il primo passo è contattare il proprio fornitore di gas con una richiesta scritta, allegando le bollette che attestano i pagamenti dell’addizionale: da lì si apre il confronto su quanto spetta indietro.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.