Dal 18 novembre 2026 l’INPS ha emesso un avviso ufficiale su una truffa inps sms che circola attivamente nel paese: un messaggio fraudolento invita gli utenti a scaricare una presunta app INPS Mobile, indirizzandoli verso un sito contraffatto che riproduce fedelmente nome, logo e colori dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale. L’allerta è stata rilanciata il 26 novembre 2026, a conferma che la campagna truffaldina è ancora in corso e che il rischio per i cittadini rimane concreto.

Come funziona la truffa via SMS: la tecnica dello smishing

Quello che si sta diffondendo è un caso classico di smishing, termine che indica una forma di phishing condotta tramite SMS. I truffatori si spacciano per enti ufficiali, in questo caso l’INPS, per indurre la vittima a compiere azioni che mettono a rischio i suoi dati personali e finanziari.

Il meccanismo è semplice ma efficace. L’utente riceve un SMS apparentemente proveniente dall’INPS, con un testo che lo invita a scaricare o aggiornare l’app INPS Mobile. Il messaggio contiene un link cliccabile che porta a una pagina web falsa, costruita per sembrare il portale ufficiale dell’istituto: stessi colori istituzionali, stesso logo, stessa grafica. Chi non sa riconoscere i segnali d’allarme può cadere facilmente nell’inganno.

La truffa è emersa l’11 novembre 2026 ed è stata scoperta grazie alla collaborazione tra INPS e CERT-AgID, il Computer Emergency Response Team dell’Agenzia per l’Italia Digitale, che ha anche richiesto la rimozione del sito fraudolento.

Cosa chiede il falso sito INPS

Una volta atterrato sulla pagina contraffatta, l’utente non si trova semplicemente davanti a un pulsante di download. Il sito falso richiede una serie di informazioni altamente sensibili:

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Documenti di identità

Tessera sanitaria

Buste paga

Codice IBAN del conto corrente

Un selfie con documento d’identità in mano

Si tratta di una raccolta dati completa, sufficiente per compiere furti d’identità, aprire conti correnti a nome della vittima, accedere a servizi bancari o richiedere prestiti fraudolenti. Fornire anche solo una parte di queste informazioni espone la persona a rischi seri e difficili da risolvere.

Il file APK: un’app che non viene dagli store ufficiali

Il sito contraffatto propone il download di un file in formato APK, ovvero un pacchetto di installazione per dispositivi Android che non passa attraverso il Google Play Store. Questo dettaglio è già di per sé un segnale d’allarme: le app legittime di enti pubblici italiani, inclusa la vera INPS Mobile, sono distribuite esclusivamente tramite gli store ufficiali.

Installare un APK proveniente da fonti esterne agli store ufficiali comporta rischi significativi per la sicurezza del dispositivo. È importante sottolineare che, al momento della scoperta della truffa, non è stato verificato con certezza il contenuto tecnico del file distribuito: per questo motivo, chiunque abbia già scaricato il file dovrebbe rivolgersi a un tecnico informatico e, se necessario, ripristinare il dispositivo alle impostazioni di fabbrica.

Come riconoscere un SMS autentico dell’INPS

La regola più importante da tenere a mente è questa: l’INPS non invia mai SMS con link cliccabili. I messaggi ufficiali dell’istituto hanno esclusivamente carattere informativo e non contengono mai indirizzi web su cui cliccare, né inviti a scaricare applicazioni.

Quindi, di fronte a un SMS che si presenta come proveniente dall’INPS e che contiene un link, la risposta corretta è una sola: non cliccare. Questo vale indipendentemente da quanto il messaggio sembri urgente o autentico. I truffatori sono abili nel creare un senso di urgenza, ad esempio segnalando un presunto rimborso in scadenza o un aggiornamento obbligatorio dell’app.

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Ecco i principali segnali che indicano una truffa inps sms:

Il messaggio contiene un link o un URL abbreviato

Si chiede di scaricare un’app al di fuori del Play Store o dell’App Store

Il sito di destinazione richiede documenti, IBAN o selfie con documento

Il tono è urgente o minaccioso (“aggiorna subito”, “entro 24 ore”)

Il mittente del SMS non corrisponde a numeri istituzionali verificabili

Cosa fare se si è già cliccato sul link

Se si è già interagito con il link contenuto nella truffa inps sms, è necessario agire rapidamente. Le azioni prioritarie sono:

Non fornire ulteriori dati e chiudere immediatamente la pagina

e chiudere immediatamente la pagina Se si è scaricato il file APK, non installarlo; se è già installato, non aprirlo e procedere alla disinstallazione

Segnalare il numero mittente e il link alla pagina anti-truffe dell’INPS

Se sono stati condivisi dati bancari, contattare immediatamente la propria banca per bloccare eventuali operazioni sospette

Presentare una denuncia alle autorità competenti, inclusa la Polizia Postale

Chi ha fornito documenti d’identità o dati personali dovrebbe anche monitorare con attenzione eventuali movimenti anomali sui propri conti e valutare di richiedere un blocco preventivo del documento d’identità presso il Comune di residenza.

Il ruolo di CERT-AgID e la risposta istituzionale

La collaborazione tra INPS e CERT-AgID ha permesso di individuare rapidamente la campagna di smishing avviata l’11 novembre 2026. CERT-AgID ha già richiesto la rimozione del sito fraudolento, ma la natura di queste truffe è tale che nuovi domini possono essere registrati in poche ore, rendendo il monitoraggio continuo indispensabile.

L’allerta istituzionale del 18 novembre 2026, seguita dal rilancio del 26 novembre 2026, indica che la minaccia non si è esaurita con la rimozione del primo sito. Campagne di smishing di questo tipo tendono a replicarsi su più domini e a evolversi nel tempo, adattando i messaggi per aggirare i filtri antispam.

Conoscere il meccanismo della truffa inps sms è la difesa più concreta a disposizione di ogni cittadino: nessuna tecnologia è efficace quanto la consapevolezza di chi riceve il messaggio. Se un SMS arriva con un link e il mittente dice di essere l’INPS, si tratta di una truffa — senza eccezioni.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.