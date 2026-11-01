Rimborso accise gasolio autotrasportatori: scadenza 2 novembre

La scadenza del 2 novembre 2026 si avvicina e molte imprese di autotrasporto rischiano di perdere un beneficio concreto: il rimborso accise gasolio autotrasportatori relativo al terzo trimestre 2026, che copre i consumi effettuati tra il 1° luglio e il 30 settembre. L’importo massimo erogabile arriva a 269,68 euro ogni 1.000 litri di gasolio consumato — una cifra che, moltiplicata per i volumi tipici di un’azienda di trasporto su gomma, può tradursi in un recupero significativo di liquidità.

Di cosa si tratta: il meccanismo del rimborso accise

Le accise sul gasolio rappresentano una voce di costo pesante per chiunque operi nel trasporto merci su strada. Per attenuare questo onere, l’ordinamento italiano riconosce alle imprese del settore la possibilità di recuperare, in via periodica, una quota delle accise pagate sull’acquisto del carburante utilizzato per l’attività professionale.

Il rimborso non è un bonus una tantum: si tratta di una procedura trimestrale e ricorrente, disciplinata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM). Per il terzo trimestre 2026, le istruzioni operative sono contenute nell’informativa con protocollo n. 642547 del 30 settembre 2026. Ogni trimestre l’ADM aggiorna le modalità e conferma gli importi rimborsabili, che possono variare in base all’aliquota di accisa vigente nel periodo di riferimento.

Il meccanismo è semplice nella logica di fondo: l’impresa acquista gasolio pagando l’accisa inclusa nel prezzo alla pompa, poi chiede all’Erario di restituirle la quota che la normativa considera eccedente rispetto alla tassazione ordinaria applicabile al trasporto professionale. Il risultato è un alleggerimento del costo effettivo del carburante, che incide direttamente sui margini operativi.

Chi può accedere al beneficio

Il rimborso è riservato alle imprese del settore autotrasporto, vale a dire quelle che svolgono professionalmente attività di trasporto merci su strada. Rientrano tipicamente in questa categoria le società e le ditte individuali titolari di licenza per il trasporto conto terzi, ma anche — secondo la disciplina generale del settore — le imprese che effettuano trasporto in conto proprio con veicoli di massa superiore a determinati limiti.

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In pratica, riguarda migliaia di operatori: dalle grandi flotte della logistica nazionale ai piccoli padroncini con uno o due mezzi. Il gasolio deve essere stato utilizzato per la trazione di veicoli stradali adibiti al trasporto, non per altri scopi aziendali. È un requisito sostanziale che l’impresa deve essere in grado di documentare attraverso le proprie registrazioni contabili e i giustificativi di acquisto.

Veicoli ammissibili

Autoveicoli adibiti al trasporto merci con massa massima complessiva superiore a 7,5 tonnellate, secondo i criteri generali della disciplina sulle accise

Mezzi immatricolati a nome dell’impresa richiedente o comunque nella disponibilità della stessa

Veicoli che abbiano effettivamente circolato nel trimestre di riferimento, consumando il gasolio per cui si chiede il rimborso

Scadenza del 2 novembre: perché non si può aspettare

La data del 2 novembre 2026 è un termine perentorio. Chi non presenta la domanda entro quella data perde il diritto al rimborso per il terzo trimestre 2026, senza possibilità di recupero successivo. Non esistono proroghe automatiche e la normativa non prevede ravvedimento per le istanze tardive relative a questo tipo di procedura.

Il fatto che il 31 ottobre cada di sabato e il 1° novembre sia festività nazionale (Ognissanti) sposta di fatto il termine al lunedì 2 novembre, ma non amplia il tempo a disposizione: chi non ha ancora avviato la raccolta della documentazione deve farlo immediatamente.

Vale la pena ricordare che il trimestre di riferimento si è chiuso il 30 settembre 2026: dal momento della chiusura del periodo all’invio dell’istanza restano circa trenta giorni lavorativi, un lasso di tempo che può sembrare sufficiente ma che nella pratica si riduce considerando i tempi di raccolta delle fatture, il calcolo dei consumi e la predisposizione della domanda.

Quanto si recupera: l’importo di 269,68 euro per 1.000 litri

Per il terzo trimestre 2026 l’importo massimo rimborsabile è pari a 269,68 euro ogni 1.000 litri di gasolio consumato. Si tratta di un valore che riflette la differenza tra l’aliquota di accisa ordinaria applicata al gasolio da autotrazione e quella ridotta riconosciuta al trasporto professionale su gomma.

Per dare un’idea concreta: un’impresa con una flotta di medie dimensioni che consuma, ad esempio, 50.000 litri nel trimestre può potenzialmente recuperare oltre 13.000 euro in un solo ciclo di rimborso. Su base annua, l’impatto finanziario complessivo è tutt’altro che trascurabile, soprattutto per le aziende con margini compressi dal costo del carburante.

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L’importo viene applicato in proporzione ai litri effettivamente documentati: non esiste un tetto fisso per impresa, ma il rimborso è strettamente legato ai consumi reali e alla relativa documentazione.

Come presentare la domanda: modalità telematica e compensazione

La procedura si svolge attraverso i canali dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. L’istanza va presentata in forma telematica, accedendo ai servizi digitali messi a disposizione dall’ADM. Non è ammessa la presentazione cartacea per chi intende utilizzare il credito in compensazione: in quel caso la trasmissione telematica è obbligatoria.

I documenti da predisporre prima dell’invio comprendono in genere:

Le fatture di acquisto del gasolio relative al periodo 1° luglio – 30 settembre 2026

I dati identificativi dei veicoli per cui si chiede il rimborso (targhe, massa, categoria)

Le registrazioni o i prospetti che attestano il consumo effettivo nel trimestre

I dati dell’impresa richiedente, compresi codice fiscale e partita IVA

Il credito riconosciuto può essere utilizzato in compensazione tramite modello F24, oppure — secondo la disciplina generale del settore — richiesto come rimborso diretto. Le modalità specifiche per la restituzione in denaro seguono le istruzioni operative dell’ADM per il trimestre in corso. Per approfondire la procedura ufficiale è possibile consultare il portale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, dove vengono pubblicati i provvedimenti e le istruzioni aggiornate per ciascun trimestre.

Errori frequenti da evitare

Alcune imprese perdono il rimborso non per mancanza di requisiti, ma per errori procedurali evitabili. I più comuni sono:

Documentazione incompleta : fatture mancanti o non intestate all’impresa richiedente

: fatture mancanti o non intestate all’impresa richiedente Confusione tra trimestri : inserire consumi relativi a periodi diversi da luglio-settembre 2026

: inserire consumi relativi a periodi diversi da luglio-settembre 2026 Mancata registrazione telematica : non aver attivato in anticipo le credenziali di accesso ai servizi ADM

: non aver attivato in anticipo le credenziali di accesso ai servizi ADM Calcolo approssimativo dei litri: sottostimare i consumi documentati significa rinunciare a parte del rimborso spettante

Chi gestisce la pratica internamente deve verificare con cura ogni voce prima dell’invio. Un errore nell’istanza può richiedere una rettifica che, se non completata entro la scadenza, compromette l’intero rimborso trimestrale. Con il 2 novembre 2026 ormai a un passo, il consiglio più utile è controllare subito lo stato della documentazione e, se necessario, prioritizzare questa scadenza rispetto ad altri adempimenti ordinari.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.