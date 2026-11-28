La Manovra 2027 ha riaperto una ferita ancora aperta per migliaia di imprese italiane: il destino dei crediti fiscali legati al Superbonus 110%. L’articolo 37 del disegno di Legge di Bilancio 2027 prevede di spalmare il recupero di questi crediti in dieci annualità, una misura che ha messo sul piede di guerra costruttori, professionisti e istituti di credito. In questo contesto, Forza Italia ha presentato il 18 novembre 2026 un emendamento che punta a dimezzare quell’orizzonte temporale: portare i superbonus crediti 5 anni al posto dei dieci attuali, almeno per una parte delle imprese coinvolte. La proposta è ancora in discussione nell’iter parlamentare, ma il dibattito che ha acceso è già molto concreto.

Cosa prevede l’articolo 37 del ddl Bilancio: la regola dei dieci anni

Per capire la portata della proposta di Forza Italia, bisogna partire dalla norma che intende modificare. L’articolo 37 del disegno di Legge di Bilancio 2027 introduce una nuova modalità di utilizzo dei crediti fiscali derivanti dal Superbonus: la ripartizione in dieci annualità uguali.

Il problema è che dietro questa scelta tecnica ci sono numeri molto pesanti. Secondo i dati verificati, sono 20,5 miliardi di euro in compensazioni fiscali dovuti per gli interventi realizzati con il Superbonus 110% nel 2023. Con il meccanismo delle dieci rate, nel 2027 l’erario risparmierebbe 18,5 miliardi di euro, ma chi aveva diritto all’intera compensazione ne vedrebbe riconosciuti solo 2 miliardi nell’anno in corso.

In pratica, chi ha maturato un credito fiscale significativo dovrebbe aspettare un decennio per recuperarlo integralmente. Per un’impresa che ha anticipato lavori, pagato fornitori e gestito cantieri contando su quella liquidità, dieci anni sono un’eternità operativa.

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L’emendamento di Forza Italia: superbonus crediti 5 anni per le PMI

La proposta di Forza Italia, presentata il 18 novembre 2026 durante l’esame parlamentare della Manovra 2027, mira a ridurre da dieci a cinque anni i tempi di recupero dei crediti Superbonus. Non si tratta di una misura universale: l’emendamento circoscrive il beneficio alle micro, piccole e medie imprese con crediti fino a 500mila euro.

La logica è chiara: le grandi aziende e le banche hanno strutture finanziarie in grado di reggere un’attesa prolungata, eventualmente cedendo i crediti o trovando soluzioni di tesoreria alternative. Le PMI, invece, sono spesso esposte in modo diretto: hanno anticipato costi reali, hanno debiti con i fornitori, e non possono permettersi di vedere congelata la propria liquidità per un decennio.

Dimezzare il periodo di recupero — portando i superbonus crediti a 5 anni — significherebbe raddoppiare la quota annuale compensabile, con un effetto immediato sul flusso di cassa di queste imprese. Anziché recuperare un decimo del credito ogni anno, ne recupererebbero un quinto.

Un esempio concreto

Si consideri un’impresa edile con un credito Superbonus di 400mila euro, rientrante nella soglia prevista dall’emendamento. Con la norma attuale dell’articolo 37, ogni anno potrebbe compensare 40mila euro di imposte, completando il recupero nel 2037. Con la riduzione a cinque anni proposta da Forza Italia, la quota annuale salirebbe a 80mila euro, e il recupero si concluderebbe nel 2032. Cinque anni di differenza che, per un’azienda di piccole dimensioni, possono fare la differenza tra la sopravvivenza finanziaria e una crisi di liquidità.

Il contesto: 20,5 miliardi fermi e un settore sotto pressione

La tensione attorno alla questione dei crediti Superbonus non è nuova. Il meccanismo del Superbonus 110%, introdotto durante la pandemia, ha generato un volume straordinario di crediti fiscali ceduti lungo la filiera: dai committenti alle imprese, dalle imprese alle banche, dalle banche ai mercati. Quando il governo ha progressivamente chiuso i rubinetti della cessione del credito, molti di questi crediti si sono “inceppati” nei bilanci delle aziende.

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I 20,5 miliardi di euro in compensazioni fiscali dovuti per il 2023 rappresentano la misura di questo ingorgo. Spalmarne il recupero su dieci anni consente all’erario di gestire l’impatto sul bilancio pubblico in modo graduale — è la ratio dell’articolo 37 — ma scarica il costo finanziario interamente sulle imprese creditrici.

Non a caso, secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, imprese, professionisti e banche si sono schierati compattamente contro la misura originaria, chiedendo correttivi. La proposta di Forza Italia di ridurre a cinque anni la rateizzazione per le PMI si inserisce esattamente in questo solco, come alternativa parziale ma concreta alla norma così com’è formulata.

Cosa succede adesso: la proposta è ancora in discussione

L’emendamento di Forza Italia è stato presentato il 18 novembre 2026 ed è attualmente in discussione nell’iter parlamentare della Manovra 2027. Non è ancora stato approvato: si tratta di una proposta, non di una norma vigente. Le imprese interessate non devono quindi modificare i propri piani fiscali sulla base di questa sola notizia.

Tra le opzioni sul tavolo, la riduzione a cinque anni per le PMI con crediti fino a 500mila euro rimane una delle alternative più discusse. Il confronto tra le forze di maggioranza e il Ministero dell’Economia determinerà se e come questa modifica entrerà nel testo definitivo della legge di Bilancio.

Chi ha crediti Superbonus in bilancio farebbe bene a monitorare l’evoluzione dell’iter parlamentare nelle prossime settimane, verificando in particolare se la soglia dei 500mila euro e il perimetro delle PMI resteranno invariati o subiranno modifiche prima del voto finale. Per un aggiornamento normativo diretto, il riferimento resta il testo ufficiale pubblicato sul sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri. La partita è ancora aperta, e i prossimi giorni di lavori parlamentari saranno decisivi.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.