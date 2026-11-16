Chi ha intenzione di trasferire la propria residenza fiscale all’estero e possiede un patrimonio superiore a 800.000 euro dovrà fare i conti con una nuova voce nel proprio piano di uscita dall’Italia. La Legge di Bilancio 2027, attualmente in discussione in Parlamento, introduce per la prima volta una vera e propria exit tax per le persone fisiche: un’imposta del 26% sulle plusvalenze latenti maturate fino al momento del trasferimento, con effetto dal 1° gennaio 2027. Una misura che cambia radicalmente le regole del gioco per chi pianifica di lasciare il Paese.

Che cos’è l’exit tax e perché arriva adesso in Italia

L’exit tax non è un concetto nuovo nel panorama fiscale internazionale. Germania, Francia, Paesi Bassi e molti altri Stati europei applicano da anni meccanismi analoghi per evitare che i contribuenti più abbienti possano trasferire la residenza all’estero poco prima di realizzare guadagni significativi, sottraendo così base imponibile al fisco nazionale.

L’Italia, fino ad oggi, aveva una disciplina dell’exit tax limitata alle società e agli imprenditori individuali. Per le persone fisiche ordinarie — investitori, professionisti, rentier — il trasferimento di residenza non comportava alcuna tassazione sulle plusvalenze non ancora realizzate. Con la manovra 2027, questo vuoto viene colmato.

Il principio alla base è semplice: se un contribuente ha acquistato partecipazioni azionarie, quote di fondi o altri strumenti finanziari che nel tempo si sono rivalutati, quella rivalutazione è un guadagno reale anche se non ancora incassato. Finché resta in Italia, quel guadagno sarà tassato nel momento in cui vende. Se invece trasferisce la residenza prima di vendere, il guadagno potrebbe non essere mai tassato in Italia. La nuova norma vuole evitare esattamente questo scenario.

Chi è soggetto all’exit tax italia: la soglia degli 800.000 euro

La misura non si applica a tutti indiscriminatamente. Il presupposto oggettivo è il superamento di una soglia patrimoniale: il contribuente deve detenere attività finanziarie o partecipazioni il cui valore complessivo superi gli 800.000 euro al momento del trasferimento della residenza fiscale.

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Si tratta di una soglia pensata per colpire i patrimoni consistenti, non il risparmiatore medio. Chi ha un portafoglio azionario da 50.000 euro o un fondo pensione non è nel mirino di questa norma. Il profilo tipico del contribuente interessato è quello di un imprenditore che ha ceduto quote della propria azienda, un manager con stock option maturate nel tempo, o un investitore con un portafoglio finanziario di dimensioni rilevanti.

È utile ricordare che la soglia non riguarda il patrimonio complessivo del soggetto — immobili, conti correnti, oggetti d’arte — ma le plusvalenze latenti, cioè la differenza tra il valore corrente delle attività e il loro costo di acquisto originario. È su questa differenza che si applica l’aliquota del 26%.

Come funziona il meccanismo delle plusvalenze latenti

Il concetto di plusvalenza latente è centrale per capire questa imposta. Normalmente, una plusvalenza diventa tassabile solo nel momento in cui viene realizzata, cioè quando il contribuente vende il bene e incassa il guadagno. Con l’exit tax, il trasferimento di residenza fiscale viene equiparato, ai fini fiscali, a una vendita fittizia.

In pratica: nel momento in cui il contribuente trasferisce la propria residenza fiscale fuori dall’Italia, il fisco italiano calcola il valore di mercato delle sue attività e lo confronta con il costo storico di acquisto. La differenza — la plusvalenza latente — diventa la base imponibile su cui si applica l’aliquota del 26%.

Questo meccanismo è già noto nel diritto tributario internazionale con il termine deemed disposal, ovvero “cessione presunta”. Il contribuente non ha venduto nulla, ma viene trattato come se lo avesse fatto, limitatamente alla componente di guadagno maturata durante il periodo di residenza italiana.

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Il gettito atteso e il significato della misura

Un dato che colpisce è quello relativo al gettito stimato: secondo le proiezioni governative, la nuova imposta dovrebbe portare nelle casse dello Stato circa 6,7 milioni di euro l’anno. È una cifra modesta rispetto alle dimensioni del bilancio pubblico italiano, e questo la dice lunga sulla platea effettivamente coinvolta: si tratta di un numero limitato di contribuenti ad alto patrimonio.

La misura ha quindi un significato che va al di là del puro gettito fiscale. Serve a chiudere una finestra normativa che rendeva l’Italia meno attrezzata rispetto ai principali partner europei nel trattenere la base imponibile dei contribuenti più facoltosi. In questo senso, l’exit tax italia si inserisce in un trend europeo di rafforzamento dei presidi anti-elusione legati alla mobilità fiscale dei privati.

Cosa può cambiare prima dell’entrata in vigore

È fondamentale ricordare che, al momento della scrittura di questo articolo, la Legge di Bilancio 2027 è ancora in fase di esame parlamentare. Il testo potrebbe subire modifiche, integrazioni o emendamenti prima dell’approvazione definitiva. Aspetti rilevanti come le eventuali esenzioni, le modalità di rateizzazione dell’imposta, l’interazione con regimi fiscali agevolati già esistenti e il trattamento delle convenzioni contro la doppia imposizione sono dettagli che potrebbero essere definiti o modificati nel corso dell’iter legislativo.

Chi sta pianificando un trasferimento di residenza all’estero nei prossimi mesi ha tutto l’interesse a monitorare l’evoluzione del testo normativo. Per approfondire il quadro generale delle norme italiane sull’exit tax e il loro rapporto con il diritto internazionale, è utile consultare le risorse ufficiali dell’Agenzia delle Entrate, che aggiornano periodicamente la propria documentazione in materia.

Le implicazioni pratiche per chi pianifica di trasferirsi

Per chi ha un patrimonio finanziario rilevante e sta valutando un trasferimento di residenza, la nuova norma introduce un elemento di costo da inserire fin da subito nei propri calcoli. Alcune considerazioni pratiche:

Il timing del trasferimento conta. Trasferirsi entro il 31 dicembre 2026 significa uscire dall’Italia prima che la norma entri in vigore, evitando l’applicazione dell’imposta sulle plusvalenze latenti maturate fino a quella data.

Trasferirsi entro il 31 dicembre 2026 significa uscire dall’Italia prima che la norma entri in vigore, evitando l’applicazione dell’imposta sulle plusvalenze latenti maturate fino a quella data. La composizione del portafoglio influisce sull’imposta. Attività con plusvalenze latenti elevate generano un’imposta maggiore. Chi ha in portafoglio titoli acquistati a prezzi molto bassi e oggi fortemente rivalutati sarà più esposto.

Attività con plusvalenze latenti elevate generano un’imposta maggiore. Chi ha in portafoglio titoli acquistati a prezzi molto bassi e oggi fortemente rivalutati sarà più esposto. Il costo storico di acquisto è determinante. Documentare correttamente il prezzo di carico delle proprie attività finanziarie è essenziale per calcolare con precisione la base imponibile ed evitare contestazioni.

Documentare correttamente il prezzo di carico delle proprie attività finanziarie è essenziale per calcolare con precisione la base imponibile ed evitare contestazioni. I trattati contro la doppia imposizione potrebbero rilevare. Alcuni accordi bilaterali tra l’Italia e i Paesi di destinazione potrebbero influire sull’effettiva applicazione dell’imposta, ma questo aspetto dipende dal testo finale della norma e dal Paese specifico.

L’introduzione dell’exit tax italia per le persone fisiche rappresenta un cambiamento strutturale nella fiscalità della mobilità internazionale. Per anni, il trasferimento di residenza è stato uno strumento di pianificazione fiscale accessibile anche ai privati con patrimoni importanti. Dal 2027, quella finestra si restringe sensibilmente — e chi non ha ancora completato il proprio trasferimento ha poche settimane per valutare se e come anticipare i propri piani.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.