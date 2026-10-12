Case green, l’Ue apre procedura di infrazione contro l’Italia: cosa rischia Roma

La Commissione europea ha aperto una procedura di infrazione contro l'Italia per il ritardo nel piano di ristrutturazione energetica. Scopri le tappe, i rischi e gli obbl

La Commissione europea ha aperto una procedura di infrazione contro l’Italia — e altri diciotto Stati membri — per il mancato rispetto degli obblighi previsti dalla Direttiva sulle prestazioni energetiche degli edifici, meglio nota come Direttiva Case Green. La case green procedura infrazione è partita a marzo 2026 e, a distanza di mesi, non si è ancora chiusa: anzi, ad ottobre 2026 Bruxelles ha fissato un ultimatum di due mesi a Roma per presentare un piano credibile, pena l’avanzamento verso sanzioni formali. Per milioni di proprietari di immobili in Italia, capire cosa sta succedendo — e cosa potrebbe cambiare — è tutt’altro che una questione astratta.

Perché è scattata la procedura di infrazione sulle case green

La Direttiva sulle prestazioni energetiche degli edifici imponeva agli Stati membri un obbligo preciso: trasmettere alla Commissione europea una bozza di piano nazionale di ristrutturazione entro il 31 dicembre 2025. Questo documento avrebbe dovuto tracciare la traiettoria con cui ogni paese intende migliorare l’efficienza energetica del proprio parco immobiliare nei prossimi decenni.

L’Italia non ha rispettato quella scadenza. Non è la sola: la Commissione ha avviato la stessa procedura contro altri 18 Stati membri. Ma la situazione italiana ha caratteristiche specifiche che la rendono particolarmente delicata: il patrimonio edilizio nazionale è tra i più vecchi d’Europa, con una quota significativa di edifici in classe energetica bassa, e il dibattito politico interno sulla direttiva è stato fin dall’inizio molto acceso.

La mancata trasmissione del piano entro la scadenza prevista è la ragione formale che ha innescato la case green procedura infrazione a marzo 2026. Da quel momento, l’iter sanzionatorio europeo è entrato in moto.

Come funziona l’iter sanzionatorio dell’Ue

Una procedura di infrazione europea segue fasi progressive. In linea generale — e questo vale per qualsiasi procedura, non solo per quella sulle case green — la Commissione invia prima una lettera di messa in mora, poi, se il paese non risponde adeguatamente, emette un parere motivato. Se anche quello resta senza seguito, il caso può essere portato davanti alla Corte di giustizia dell’Unione europea.

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Nel caso specifico dell’Italia, la procedura è ancora in corso. Ad ottobre 2026, la Commissione ha comunicato che la procedura avanza e ha concesso a Roma un termine di due mesi per presentare un piano. Questo passaggio segnala che la fase puramente formale della messa in mora non ha prodotto i risultati attesi, e che il rischio di un’escalation verso sanzioni concrete è reale.

Non è possibile, allo stato attuale, indicare con certezza le penalità economiche esatte che l’Italia potrebbe dover pagare: i dettagli delle eventuali sanzioni dipendono dall’evoluzione del procedimento e dalle decisioni della Corte di giustizia, qualora si arrivasse a quel punto.

Gli obblighi concreti che la direttiva impone

Al di là della questione procedurale, vale la pena capire cosa chiede effettivamente la Direttiva Case Green. Uno degli obiettivi centrali riguarda la distribuzione degli interventi di efficientamento: almeno il 55% del risparmio energetico complessivo deve derivare da lavori sugli edifici con le prestazioni peggiori. In altre parole, non basta intervenire sugli immobili già relativamente efficienti — la direttiva punta esplicitamente a ridurre la quota di patrimonio edilizio in classi energetiche più basse.

Immagine generata con AI

Questo ha implicazioni dirette per i proprietari di case, condomini e immobili commerciali in Italia. Gli edifici più vecchi, quelli costruiti prima delle normative sull’isolamento termico, sono esattamente quelli che la direttiva mette al centro degli obblighi di ristrutturazione. Parliamo di una platea potenzialmente vastissima: ville degli anni Cinquanta, palazzi condominiali degli anni Settanta, abitazioni rurali mai adeguate dal punto di vista energetico.

Il piano nazionale di ristrutturazione — quello che l’Italia avrebbe dovuto consegnare entro fine 2025 — serve proprio a definire come e quando questi interventi verranno realizzati, con quali incentivi, con quale gradualità e con quale impatto atteso sulle emissioni. Senza quel piano, la Commissione non ha modo di valutare se l’Italia stia procedendo nella direzione giusta.

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Il contesto: Italia tra le 19 nazioni sotto procedura

Il fatto che la case green procedura infrazione riguardi ben 19 Stati membri su 27 dice qualcosa di importante: l’attuazione della direttiva è risultata difficile per gran parte dell’Unione, non solo per l’Italia. Molti governi hanno incontrato resistenze politiche interne, difficoltà tecniche nella redazione dei piani, o semplicemente hanno sottovalutato i tempi necessari.

Ciò non riduce la responsabilità italiana, ma offre un contesto utile. La Commissione si trova a gestire un inadempimento diffuso, il che potrebbe influenzare i tempi e le modalità con cui porterà avanti i singoli procedimenti. Per consultare direttamente i documenti ufficiali della Commissione europea su questa direttiva, è possibile fare riferimento al portale ufficiale della DG Energia.

Cosa succede nei prossimi due mesi

Con la scadenza dei due mesi fissata ad ottobre 2026, il governo italiano si trova davanti a una scelta concreta: presentare un piano nazionale di ristrutturazione sufficientemente dettagliato e credibile da soddisfare le richieste della Commissione, oppure rischiare un ulteriore avanzamento della procedura.

Un piano efficace dovrà necessariamente affrontare alcune questioni spinose: come finanziare le ristrutturazioni degli edifici in classe energetica peggiore, quali strumenti di supporto mettere a disposizione dei proprietari con redditi bassi, e con quale calendario scaglionare gli interventi obbligatori. La risposta dell’Italia nelle prossime settimane determinerà se la procedura di infrazione si chiuderà o si aggraverà ulteriormente.

Per chi possiede un immobile in classe energetica bassa, monitorare l’evoluzione di questo dossier non è solo una questione di curiosità istituzionale: le decisioni che verranno prese nei prossimi mesi potrebbero tradursi in obblighi concreti di intervento, incentivi fiscali da cogliere o, al contrario, in una situazione di stallo normativo prolungato. Tenere d’occhio gli sviluppi della trattativa tra Roma e Bruxelles è il primo passo per farsi trovare pronti.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.