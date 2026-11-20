Il prezzo della pasta in Italia è sceso del 23,7% in due anni secondo l'indagine Crc-Assoutenti, ma con forti disparità regionali tra Nord e Sud.

Il prezzo della pasta in Italia è tornato a scendere in modo significativo, ma non per tutti allo stesso modo. L’indagine pubblicata il 24 ottobre 2026 — in occasione della World Pasta Day — dal Centro di ricerca sui consumi (Crc) in collaborazione con Assoutenti fotografa un mercato in cui il calo medio è reale e misurabile, ma nasconde divari profondi tra le province del Nord e quelle del Sud del Paese.

Un calo del 23,7% in due anni: i numeri dell’indagine

Il dato più rilevante emerso dallo studio è netto: il prezzo della pasta in Italia è sceso del 23,7% nell’arco di due anni. Tradotto in cifre concrete, significa passare da una media di 2,13 euro al chilogrammo nel 2023 a 1,59 euro al chilogrammo nel 2026. Quasi 55 centesimi in meno per ogni chilo acquistato, una differenza che su base annua, per una famiglia che consuma pasta regolarmente, si traduce in un risparmio percepibile.

La ricerca è stata costruita su dati Istat e Mimit (Ministero delle Imprese e del Made in Italy), il che le conferisce una base statistica solida. Non si tratta di rilevazioni campionarie su un singolo punto vendita, ma di un’analisi sistematica che copre l’intero territorio nazionale, provincia per provincia.

Il contesto storico di questa discesa è altrettanto importante: i prezzi che calano oggi sono il riflesso dei rincari eccezionali legati alla guerra in Ucraina, che aveva fatto impennare il costo del grano duro — materia prima fondamentale per la pasta italiana — a livelli mai visti. Il ritorno verso prezzi più contenuti non è quindi un segnale di abbondanza strutturale, ma una normalizzazione dopo un picco anomalo.

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Dove si paga di più e dove si paga di meno

La media nazionale da sola racconta poco. È quando si scende al dettaglio provinciale che l’indagine Crc-Assoutenti rivela le sue informazioni più utili per i consumatori.

La città dove il prezzo della pasta è più alto è Udine, con una media di 1,91 euro al chilogrammo. All’estremo opposto si trova Siracusa, che risulta la provincia più economica d’Italia per l’acquisto di pasta. Il divario tra le due città è superiore ai 70 centesimi per chilo — una differenza che, su scala annua e per una famiglia media, non è affatto trascurabile.

Questo dato rovescia un luogo comune diffuso: si potrebbe pensare che al Sud, dove il reddito disponibile medio è spesso inferiore, i prezzi dei beni alimentari di base siano più alti per via di catene distributive meno efficienti. L’indagine dice il contrario, almeno per quanto riguarda la pasta. Le province meridionali tendono a spuntare prezzi più bassi rispetto a molte aree settentrionali.

Sul fronte dei cali più marcati, il primato va ad Aosta, che ha registrato la riduzione di prezzo più consistente tra tutte le province italiane nel periodo analizzato. Un risultato che potrebbe riflettere dinamiche competitive locali, politiche promozionali della grande distribuzione, o semplicemente un punto di partenza particolarmente elevato nel 2023.

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Perché il prezzo della pasta varia così tanto tra province

Le ragioni di queste disparità sono molteplici e si intrecciano tra loro. Alcune sono strutturali, altre legate alle dinamiche della distribuzione organizzata.

Concorrenza tra insegne della grande distribuzione: nelle province dove più catene si contendono lo stesso bacino di clientela, le promozioni e i prezzi di scaffale tendono a essere più aggressivi. Questo vale spesso per i capoluoghi di regione del Centro-Sud.

nelle province dove più catene si contendono lo stesso bacino di clientela, le promozioni e i prezzi di scaffale tendono a essere più aggressivi. Questo vale spesso per i capoluoghi di regione del Centro-Sud. Costi logistici e di trasporto: alcune aree del Nord-Est, come il Friuli-Venezia Giulia, presentano strutture di costo della distribuzione che possono incidere sul prezzo finale al consumatore.

alcune aree del Nord-Est, come il Friuli-Venezia Giulia, presentano strutture di costo della distribuzione che possono incidere sul prezzo finale al consumatore. Composizione del paniere locale: dove la pasta è un alimento centrale e ad alta rotazione, i margini della distribuzione tendono a comprimersi per via della pressione competitiva e della sensibilità al prezzo dei consumatori.

dove la pasta è un alimento centrale e ad alta rotazione, i margini della distribuzione tendono a comprimersi per via della pressione competitiva e della sensibilità al prezzo dei consumatori. Presenza di produzione locale: le regioni con una tradizione produttiva pastaia radicata possono beneficiare di filiere più corte e costi di approvvigionamento ridotti.

Cosa cambia per i consumatori italiani

Per chi fa la spesa ogni settimana, il calo del prezzo medio della pasta in Italia a 1,59 euro al chilo è una buona notizia concreta. Dopo anni in cui il carrello della spesa si era alleggerito solo nelle quantità, mai nei prezzi, vedere un alimento base tornare su valori pre-crisi è un segnale positivo.

Tuttavia, il messaggio più operativo che emerge dall’indagine Crc-Assoutenti è un altro: il prezzo che si paga dipende molto da dove si vive. Un consumatore a Udine spende significativamente di più rispetto a uno di Siracusa per lo stesso prodotto. Chi abita in aree ad alto costo può trarre vantaggio dal confronto tra insegne diverse, dall’acquisto in formato famiglia o dal ricorso alle private label, che in molti casi offrono qualità comparabile a prezzi sensibilmente inferiori rispetto alle marche industriali più pubblicizzate.

I dati completi dello studio sono consultabili direttamente sul sito di Assoutenti, che ha reso pubblica l’intera metodologia e la classifica provinciale. Monitorare queste rilevazioni nel tempo — la prossima potrebbe arrivare nel 2027 — permetterà di capire se la discesa dei prezzi si consolida o se nuove tensioni sulle materie prime invertono di nuovo la rotta.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.