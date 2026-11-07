Il decreto carburanti è legge: approvato dalla Camera dei Deputati con 137 voti e pubblicato in Gazzetta Ufficiale entro il 7 novembre 2026, il provvedimento porta con sé misure che toccheranno direttamente le tasche di automobilisti, studenti universitari e amministrazioni regionali a partire dal 2027. Non si tratta di un intervento a tema unico: accanto al taglio delle accise sul diesel, il testo introduce un’esenzione dal bollo auto per una fascia specifica di veicoli e stanzia risorse significative per borse di studio e per la Fondazione Milano-Cortina.

Cosa cambia con il decreto carburanti sulle accise del diesel

Il cuore originario del provvedimento riguarda le accise sul gasolio. Il decreto carburanti prevede un taglio alle accise sul diesel, una misura attesa da categorie che utilizzano questo carburante in modo intensivo: autotrasportatori, agricoltori, operatori della logistica. Il caro carburanti degli ultimi anni ha eroso i margini di chi percorre migliaia di chilometri ogni mese, e un alleggerimento fiscale sul gasolio risponde a un’esigenza concreta e documentata.

Le accise sono imposte fisse applicate per unità di prodotto — in questo caso per litro di carburante — e non variano con il prezzo di mercato. Questo le rende particolarmente gravose nei periodi in cui il prezzo alla pompa sale già per fattori geopolitici o speculativi. Un taglio strutturale, anche parziale, produce un effetto immediato e misurabile sul costo finale.

I dettagli tecnici sull’ampiezza esatta del taglio e sull’eventuale estensione ad altri carburanti oltre al diesel restano da definire in sede attuativa, ma il principio è già norma vigente.

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Esenzione dal bollo auto nel 2027: chi ne beneficia e a quali condizioni

La misura che ha catturato più attenzione mediatica è l’esenzione dal bollo auto per il 2027. Non si tratta di un’esenzione generalizzata: il beneficio è circoscritto a condizioni precise, e conoscerle è indispensabile per capire se si rientra o meno nel perimetro.

Possono beneficiarne le persone fisiche — non le società o i titolari di partita IVA che intestano veicoli a uso aziendale — per un solo veicolo. Il requisito tecnico riguarda la potenza: l’esenzione si applica esclusivamente ai veicoli alimentati a benzina o diesel con potenza fino a 80 kW. Chi possiede un’auto da 81 kW in su, anche se alimentata a carburante tradizionale, rimane escluso.

Questo perimetro non è casuale. Un veicolo fino a 80 kW corrisponde grosso modo a una berlina compatta o a una utilitaria di segmento B o C inferiore — le auto più diffuse tra le famiglie italiane a reddito medio-basso. L’obiettivo dichiarato è alleggerire il carico fiscale su chi guida auto di uso quotidiano, non su chi ha in garage veicoli di lusso o ad alte prestazioni.

Qualche esempio concreto: una Fiat Panda 1.2 benzina da 51 kW rientra pienamente. Una berlina diesel da 85 kW rimane fuori. Chi ha due auto intestate come persona fisica può applicare l’esenzione solo a una delle due.

I 288 milioni per le borse di studio universitarie

Meno visibile nel dibattito pubblico ma non meno rilevante è lo stanziamento di 288 milioni di euro destinati alle borse di studio universitarie. Si tratta di una cifra sostanziale, che va ad alimentare un sistema — quello del diritto allo studio — che negli anni ha sofferto di sottofinanziamento cronico rispetto alla domanda reale degli aventi diritto.

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Le borse di studio universitarie in Italia sono erogate attraverso gli enti regionali per il diritto allo studio (DSU), che ricevono finanziamenti statali e li integrano con risorse proprie. Un incremento di questa portata può tradursi in un allargamento della platea dei beneficiari, in un aumento degli importi medi o in entrambe le cose, a seconda di come le Regioni distribuiranno le risorse aggiuntive.

Il tema riguarda centinaia di migliaia di studenti fuori sede o pendolari che ogni anno presentano domanda e spesso si trovano in graduatoria come idonei non beneficiari — ovvero con i requisiti soddisfatti ma senza fondi disponibili. Questo stanziamento punta a ridurre quel divario.

I 2,3 miliardi alle Regioni e il finanziamento della Fondazione Milano-Cortina

Il decreto carburanti include anche trasferimenti alle Regioni per 2,3 miliardi di euro, una voce che riguarda la finanza pubblica territoriale in senso ampio. Questi fondi alimentano le casse regionali in un momento in cui molte amministrazioni si trovano a gestire spesa sanitaria crescente e investimenti infrastrutturali in sospeso.

Tra le misure presenti nel testo figura inoltre il finanziamento alla Fondazione Milano-Cortina, l’ente preposto all’organizzazione dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali del 2026 — evento ormai concluso — e alle attività di legacy che ne seguono. L’importo specifico allocato alla Fondazione non è stato dettagliato nelle fonti verificate disponibili.

Il decreto carburanti si conferma quindi un provvedimento a geometria variabile: nasce dalla pressione sul costo dei carburanti, ma nel suo testo finale incorpora misure di welfare universitario, riequilibrio della finanza regionale e sostegno a grandi eventi. Chi deve pianificare spese per il 2027 — dall’automobilista che valuta se rinnovare l’assicurazione alla famiglia che ha un figlio all’università — trova in questo provvedimento almeno due leve concrete su cui fare affidamento.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.