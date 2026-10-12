Pressione fiscale al 43,5% nel secondo trimestre 2026: cala il potere d’acquisto delle famiglie

I dati Istat pubblicati a ottobre 2026 fotografano una situazione che molte famiglie italiane avvertono già nelle spese quotidiane: nel secondo trimestre 2026, la pressione fiscale Italia ha raggiunto il 43,5% del PIL, con un aumento di 0,5 punti percentuali rispetto allo stesso periodo del 2025. Stipendi nominali che crescono, ma un potere d’acquisto che continua a erodersi: il paradosso è reale, e i numeri lo spiegano con precisione.

Cosa significa concretamente il 43,5% di pressione fiscale

La pressione fiscale è il rapporto tra il totale delle entrate tributarie e contributive e il Prodotto Interno Lordo. Quando questo valore sale al 43,5%, significa che quasi 44 euro su ogni 100 prodotti dall’economia italiana finiscono nelle casse dello Stato, tra imposte dirette, indirette e contributi previdenziali.

Un incremento di mezzo punto percentuale in un solo anno può sembrare marginale, ma applicato all’intera base imponibile dell’economia nazionale si traduce in miliardi di euro sottratti alla disponibilità di famiglie e imprese. Non è un dato astratto: è la differenza tra un risparmio che si consolida e uno che si assottiglia mese dopo mese.

Il dato Istat riguarda il secondo trimestre 2026, ovvero il periodo aprile-giugno. Viene pubblicato con un ritardo fisiologico di alcuni mesi, necessario per consolidare tutte le voci di entrata fiscale e confrontarle con la stima aggiornata del PIL.

👉 Leggi anche: Inflazione a +4,2% a settembre 2026: energia a +22,3%, alimentari in rialzo

Il potere d’acquisto delle famiglie scende dello 0,9%

Il cuore del problema non è solo la percentuale in sé, ma quello che accade ai bilanci familiari. Secondo il rapporto Istat, nel secondo trimestre 2026 il potere d’acquisto delle famiglie è calato dello 0,9%. Un calo che avviene in un contesto in cui i redditi nominali crescono: il reddito disponibile delle famiglie è aumentato dello 0,4%. Troppo poco per tenere il passo con l’inflazione e con la pressione del prelievo fiscale.

Il dato più rivelatore arriva dal confronto tra reddito disponibile e consumi: i consumi sono cresciuti dell’1,7%, quasi quattro volte più del reddito disponibile. Come è possibile? Le famiglie hanno attinto ai risparmi. La propensione al risparmio è scesa al 6,7%, con un calo di 1,2 punti percentuali rispetto al trimestre precedente.

In pratica, gli italiani stanno consumando di più non perché guadagnino di più in termini reali, ma perché stanno mettendo da parte meno. È un segnale di stress finanziario strutturale, non una scelta consapevole di spesa.

Reddito disponibile, consumi e risparmio: tre indicatori che raccontano la stessa storia

Vale la pena leggere questi tre numeri insieme, perché si spiegano a vicenda:

Immagine generata con AI

Reddito disponibile +0,4% : cresce, ma a un ritmo insufficiente a compensare l’aumento del costo della vita e del prelievo fiscale.

: cresce, ma a un ritmo insufficiente a compensare l’aumento del costo della vita e del prelievo fiscale. Consumi +1,7% : crescono molto di più del reddito, segnalando che le famiglie non stanno riducendo le spese anche quando i margini si restringono.

: crescono molto di più del reddito, segnalando che le famiglie non stanno riducendo le spese anche quando i margini si restringono. Propensione al risparmio 6,7%, in calo di 1,2 punti: il cuscinetto di sicurezza si assottiglia. Meno risparmio oggi significa meno capacità di affrontare spese impreviste domani.

Questo schema riguarda milioni di lavoratori dipendenti, pensionati e famiglie monoreddito: categorie per le quali il reddito disponibile è quasi interamente determinato dalla busta paga o dall’assegno pensionistico, con pochissimo margine di manovra fiscale.

👉 Leggi anche: Disoccupazione al 6,2% ad agosto 2026, giovani ancora in difficoltà: i dati Istat

La pressione fiscale Italia nel contesto europeo

Il 43,5% colloca l’Italia tra i Paesi con il più alto carico fiscale dell’Unione Europea. Per confronto, la media UE si attesta attorno al 41%, con Paesi come Germania e Spagna che si posizionano su livelli inferiori a quello italiano. Solo Francia, Danimarca e Belgio superano strutturalmente questo valore, ma con sistemi di welfare e servizi pubblici che giustificano, almeno in parte, il prelievo elevato.

Il problema italiano non è solo l’entità della pressione fiscale, ma la sua distribuzione: il carico tende a concentrarsi su lavoratori dipendenti e pensionati, categorie con redditi facilmente tracciabili, mentre settori con maggiore evasione fiscale contribuiscono in misura proporzionalmente inferiore. Questo squilibrio amplifica la percezione di iniquità e riduce ulteriormente il potere d’acquisto di chi non ha strumenti per ottimizzare il proprio carico tributario.

Cosa osservare nei prossimi trimestri

I dati del secondo trimestre 2026 saranno seguiti a novembre dalla pubblicazione del terzo trimestre. I segnali da monitorare sono tre: l’andamento della propensione al risparmio (se scende ancora sotto il 6%, il margine di resilienza delle famiglie diventa critico), la dinamica del reddito disponibile reale (se continuerà a crescere meno dell’inflazione) e l’eventuale impatto delle misure fiscali previste dalla legge di bilancio 2027, il cui iter parlamentare è atteso entro fine anno.

Per chi vuole seguire i dati direttamente dalla fonte, il sito ufficiale Istat pubblica i comunicati sui conti economici trimestrali con la documentazione metodologica completa.

Nel frattempo, la fotografia del secondo trimestre 2026 è chiara: la pressione fiscale Italia sale, il reddito reale delle famiglie arretra, e il risparmio — quella riserva che protegge nei momenti difficili — continua a ridursi. Chi ha un reddito fisso e nessuna leva fiscale disponibile è il soggetto più esposto a questa dinamica, e lo sarà ancora di più se il trend non si inverte nei prossimi mesi.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.