Chi ha figli e sta attraversando una separazione si trova spesso a dover fare i conti con una domanda concreta: l’assegno unico separazione va diviso a metà tra i genitori, oppure può andare interamente a uno solo? La risposta non è scontata, e l’ordinanza n. 29000 del 12 novembre 2026 della Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione chiarisce un punto che fino ad oggi generava conflitti nelle aule di tribunale e incertezze tra i genitori separati.

La regola di partenza: il 50% di default

L’Assegno Unico Universale (AUU) è un sostegno economico mensile riconosciuto per ogni figlio a carico. Quando i genitori sono separati o divorziati, la normativa prevede una soluzione di default: in caso di responsabilità genitoriale condivisa, l’importo viene suddiviso al 50% tra i due genitori. Ciascuno riceve la propria quota direttamente dall’INPS, l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.

Questa ripartizione automatica sembra equa in astratto, ma nella pratica può creare squilibri. Il genitore presso cui il figlio vive prevalentemente sostiene la maggior parte delle spese quotidiane: vitto, abbigliamento, attività extrascolastiche, spese sanitarie ordinarie. Ricevere solo metà dell’assegno, mentre si fa fronte a costi nettamente superiori, è una situazione che molti genitori collocatari — nella grande maggioranza dei casi, le madri — hanno contestato davanti ai giudici.

Il caso di Varese: da dove nasce l’ordinanza

La vicenda che ha portato alla pronuncia della Cassazione parte da una sentenza del Tribunale di Varese del 7 gennaio 2023. Il tribunale aveva disposto l’affido condiviso di una bambina nata nel novembre 2019, stabilendo al tempo stesso il collocamento prevalente presso la madre. Il padre era tenuto a versare 250 euro mensili a titolo di mantenimento, e l’assegno unico universale spettava integralmente alla madre.

La soluzione del tribunale varesino rifletteva un principio logico: se il figlio vive principalmente con un genitore, è quest’ultimo a sostenere la quota maggiore dei costi. Attribuirgli l’intero assegno compensa almeno in parte questo squilibrio.

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Il padre ha impugnato la decisione. La Corte d’appello di Milano gli ha dato parzialmente ragione, attribuendogli la metà dell’assegno unico. La madre ha quindi ricorso in Cassazione, e la Prima Sezione Civile ha ribaltato la sentenza milanese con l’ordinanza del 12 novembre 2026.

Cosa ha stabilito la Cassazione sull’assegno unico in caso di separazione

Il principio affermato dalla Corte di Cassazione è netto: il giudice che stabilisce il collocamento prevalente del figlio presso uno dei genitori può legittimamente disporre il pagamento dell’intero assegno unico a quest’ultimo. Non si tratta di una deroga eccezionale, ma di una facoltà pienamente riconosciuta alla magistratura.

La Cassazione ha inoltre chiarito un secondo punto rilevante: l’attribuzione dell’intero assegno al genitore collocatario è compatibile con il contestuale obbligo dell’altro genitore di versare un assegno di mantenimento. I due strumenti rispondono a logiche diverse e non si escludono. Il mantenimento copre la quota di spese che il genitore non collocatario deve comunque garantire; l’assegno unico universale, invece, è un beneficio pubblico che segue il figlio e che il giudice può allocare in modo da rispecchiare la realtà del collocamento.

Nel caso concreto, questo significa che la madre riceve sia i 250 euro mensili di mantenimento dal padre, sia l’intero importo dell’assegno unico universale. Non c’è duplicazione: i due importi hanno natura e funzione distinte.

Affido condiviso non significa automaticamente assegno diviso

Uno degli equivoci più diffusi riguarda proprio il rapporto tra affido condiviso e divisione dell’assegno. Molti genitori — e qualche giudice di merito — ragionano così: affido condiviso equivale a parità, quindi assegno al 50%. L’ordinanza n. 29000 del 2026 smentisce questa equivalenza.

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L’affido condiviso riguarda la responsabilità genitoriale, cioè il diritto e il dovere di entrambi i genitori di partecipare alle decisioni importanti per il figlio. Il collocamento, invece, indica dove il figlio vive abitualmente. Sono due dimensioni separate. Un figlio può essere in affido condiviso — con entrambi i genitori che decidono insieme sulla scuola, la salute, le attività — e risiedere prevalentemente con uno solo di essi.

Quando il collocamento è prevalente, il giudice ha la facoltà di tenerne conto anche nella distribuzione dell’assegno unico. Non è un automatismo: rimane una valutazione discrezionale del giudice, che deve motivare la propria scelta. Ma la Cassazione ha confermato che questa scelta è legittima e non contrasta con le norme sull’AUU.

Cosa cambia in pratica per i genitori separati

Per chi si trova oggi in una situazione di separazione con figli, l’ordinanza della Cassazione ha implicazioni concrete su almeno tre fronti:

Nelle nuove separazioni : il genitore collocatario può chiedere esplicitamente al giudice l’attribuzione dell’intero assegno unico, documentando il collocamento prevalente del figlio.

: il genitore collocatario può chiedere esplicitamente al giudice l’attribuzione dell’intero assegno unico, documentando il collocamento prevalente del figlio. Nelle procedure già in corso : chi ha un procedimento aperto in appello o in primo grado può invocare il principio affermato dalla Cassazione a sostegno della propria richiesta.

: chi ha un procedimento aperto in appello o in primo grado può invocare il principio affermato dalla Cassazione a sostegno della propria richiesta. Nei procedimenti di modifica: se la situazione di collocamento è cambiata rispetto a quanto stabilito in precedenza, è possibile chiedere la revisione anche delle disposizioni sull’assegno unico.

Vale la pena ricordare che la richiesta dell’Assegno Unico Universale si presenta all’INPS tramite domanda telematica. In caso di separazione, entrambi i genitori possono fare domanda, e l’INPS applica la divisione al 50% come impostazione predefinita. Per ottenere una diversa ripartizione, è necessario un provvedimento del giudice che la disponga espressamente — esattamente come quello confermato dalla Cassazione nel caso di Varese.

Per approfondire la normativa sull’Assegno Unico Universale e le modalità di domanda, il riferimento ufficiale rimane il portale dell’INPS, dove sono disponibili le istruzioni aggiornate per i nuclei familiari con figli a carico.

L’ordinanza n. 29000 del 12 novembre 2026 non riscrive le regole dell’assegno unico in caso di separazione, ma le interpreta in modo più aderente alla realtà di chi cresce un figlio ogni giorno. Il collocamento prevalente non è un dettaglio procedurale: è il dato che meglio riflette su chi ricade il peso economico concreto della genitorialità quotidiana, e la Cassazione ha riconosciuto che i giudici di merito possono — e in certi casi devono — tenerne conto.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.