Prezzi alla produzione industriale ad agosto 2026: +10,9% annuo

I dati diffusi dall’Istat il 29 settembre 2026 fotografano un’accelerazione netta dei prezzi alla produzione industriale in Italia: ad agosto 2026 l’indice segna un +10,9% su base annua, il livello più alto registrato dal gennaio 2023. Un balzo che non riguarda solo una voce di bilancio statistica, ma si traduce in pressioni concrete lungo tutta la catena produttiva, dall’approvvigionamento delle materie prime fino ai listini che le imprese si trovano a dover gestire.

Il mercato interno spinge più forte: +13,5%

Il dato aggregato del +10,9% annuo nasconde una dinamica ancora più intensa sul fronte domestico. I prezzi alla produzione sul mercato interno sono aumentati del 13,5% ad agosto 2026, in forte accelerazione rispetto al +9,3% registrato a luglio. Si tratta di una variazione mensile di quasi quattro punti percentuali in un solo mese, un segnale che la pressione sui prezzi non si sta attenuando ma, al contrario, si sta intensificando.

Su base mensile, l’incremento complessivo dei prezzi alla produzione industriale è stato del +2,4% rispetto a luglio 2026. Un ritmo che, se dovesse mantenersi, proietterebbe l’inflazione alla produzione su traiettorie ben al di sopra di quanto osservato nell’ultimo triennio.

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Energia e petrolio: le voci che pesano di più

A guidare i rincari sono le componenti energetiche, con distacchi rispetto agli altri settori che rendono immediatamente chiara la struttura del problema. La fornitura di elettricità e gas ha registrato un aumento del 26,3% ad agosto 2026, quasi il doppio rispetto al +14,7% di luglio. In un solo mese, questa voce ha quasi raddoppiato la propria velocità di crescita: un’accelerazione che pesa su qualsiasi comparto industriale che faccia uso intensivo di energia — dalla ceramica alla chimica, dalla siderurgia all’alimentare.

Ancora più marcato il rialzo per i prodotti di cokeria e raffinazione del petrolio, che segnano un +72,6% annuo. Si tratta di una variazione eccezionale, che riflette l’andamento delle quotazioni internazionali dei derivati petroliferi e che si ripercuote a cascata sui costi di produzione di numerosi settori manifatturieri, dal packaging ai trasporti interni alle aziende.

Chimica e metallurgia: rincari significativi ma più contenuti

Al di fuori dell’energia, altri settori mostrano aumenti rilevanti, anche se di entità più gestibile. I prodotti chimici registrano un incremento del +10,2% su base annua. La chimica è un comparto trasversale: i suoi output entrano come input in industrie che vanno dalla farmaceutica all’agricoltura, dall’edilizia alla produzione di beni di consumo. Un rialzo del 10% in questo segmento tende a propagarsi rapidamente lungo la filiera.

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La metallurgia e i prodotti in metallo — esclusi macchinari e attrezzature — segnano un +7,3%. Questo comparto è particolarmente rilevante per la manifattura italiana, che include una quota significativa di subfornitori meccanici, produttori di componentistica e aziende del settore delle costruzioni metalliche. Un aumento del 7,3% sui semilavorati metallici si traduce inevitabilmente in pressioni sui margini o in rialzi dei listini a valle.

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La componente ex energia: la pressione strutturale non scompare

Un indicatore particolarmente utile per capire se l’inflazione alla produzione abbia radici profonde o sia prevalentemente guidata dallo shock energetico è il dato ex energy, cioè al netto delle componenti energetiche. Anche depurati dall’effetto energia, i prezzi alla produzione industriale sul mercato interno sono cresciuti del +3,3% ad agosto 2026, rispetto al +3,2% di luglio. La variazione è minima, ma la direzione è chiara: la pressione inflazionistica non è esclusivamente un fenomeno energetico.

Questo significa che anche le imprese che hanno già coperto i propri fabbisogni energetici con contratti a lungo termine o che operano in settori meno esposti alle bollette si trovano comunque di fronte a costi di produzione in aumento. La dinamica sottostante, seppur più lenta, è persistente.

Il confronto con il passato: torniamo ai livelli del 2023

Il dato di agosto 2026 rappresenta il livello più elevato dei prezzi alla produzione industriale dal gennaio 2023. Quella fase era caratterizzata dalle code dello shock energetico post-pandemico e dall’impatto della guerra in Ucraina sui mercati delle materie prime. Il fatto che si torni su quei livelli — in un contesto macroeconomico diverso — segnala che le cause attuali dei rincari hanno una propria specificità e non sono semplicemente il riflesso di un’eco di eventi passati.

Per le imprese manifatturiere italiane, questo significa dover affrontare decisioni difficili: assorbire i maggiori costi comprimendo i margini, trasferirli a valle attraverso aumenti di prezzo, oppure accelerare investimenti in efficienza energetica e diversificazione dei fornitori. I dati Istat pubblicati il 29 settembre sono disponibili sul sito ufficiale dell’istituto e forniscono la base statistica per valutare con precisione l’entità di queste pressioni, settore per settore. Il mese di settembre 2026 dirà se la traiettoria al rialzo si consolida o se qualche variabile — a partire dalle quotazioni energetiche — inizia a invertire la rotta.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.