Il decreto carburanti (DL 157/2026) è nato come provvedimento dedicato ai combustibili e alle trivellazioni, ma durante il suo iter al Senato si è trasformato in qualcosa di più ampio. Il 15 ottobre 2026 il Senato ha approvato una serie di emendamenti che toccano direttamente le regole sugli impianti di energia rinnovabile nelle cosiddette buffer zone dei siti Unesco: le fasce di protezione che circondano i patrimoni dell’umanità riconosciuti in Italia. Per sviluppatori, comuni e operatori del settore energetico, il nodo centrale è uno: cosa cambia concretamente rispetto al regime precedente?

Dal decreto carburanti a un testo più ampio: come sono nati gli emendamenti sulle rinnovabili

Il DL 157/2026 era stato costruito con un perimetro preciso: disciplinare la materia dei carburanti e delle attività estrattive. La trasformazione è avvenuta in Parlamento, come spesso accade con i decreti legge omnibus: durante il passaggio al Senato, la commissione e l’aula hanno inserito norme che nulla hanno a che fare con il testo originario.

In questo caso, il cambiamento è arrivato su un fronte particolarmente sensibile. Le buffer zone Unesco — le aree cuscinetto che proteggono i siti patrimonio dell’umanità — erano fino ad ora soggette a vincoli stringenti per quanto riguarda la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili (FER). L’idea alla base era semplice: proteggere il paesaggio e l’integrità visiva dei siti riconosciuti dall’UNESCO World Heritage Centre.

Ora, con gli emendamenti approvati, quella barriera viene parzialmente abbattuta. Le installazioni di energia rinnovabile diventano ammissibili anche nelle fasce di protezione dei siti Unesco italiani, a condizione che vengano seguite le procedure autorizzative previste.

Il ruolo della Commissione Ambiente e il voto del 13 ottobre

La svolta non è arrivata direttamente in aula. Il 13 ottobre 2026, due giorni prima del voto finale, la Commissione Ambiente del Senato aveva già dato il via libera a un emendamento specifico: quello che prevede l’espansione delle procedure autorizzative per gli impianti rinnovabili nelle zone di protezione Unesco.

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Questo passaggio in commissione è importante per capire il meccanismo. Non si tratta di una liberalizzazione totale: il testo approvato interviene sulle procedure di autorizzazione, ampliando le modalità con cui si può ottenere il permesso per costruire impianti FER in queste aree. Il decreto carburanti, con questa modifica, diventa quindi anche un provvedimento che ridisegna in parte le regole del gioco per le energie rinnovabili nei contesti paesaggistici più tutelati del Paese.

Cosa prevedono gli emendamenti sul decreto carburanti rinnovabili Unesco

Il punto centrale degli emendamenti al decreto carburanti rinnovabili Unesco è l’apertura delle buffer zone agli impianti FER. Prima di questo intervento legislativo, le fasce di protezione dei siti patrimonio dell’umanità rappresentavano una zona sostanzialmente preclusa a qualsiasi progetto di produzione energetica da fonti rinnovabili.

Con le modifiche approvate il 15 ottobre 2026, la situazione cambia su due fronti:

Ammissibilità degli impianti: le installazioni di energia rinnovabile possono ora essere realizzate nelle aree cuscinetto Unesco, che in precedenza erano escluse per via dei vincoli paesaggistici e culturali.

le installazioni di energia rinnovabile possono ora essere realizzate nelle aree cuscinetto Unesco, che in precedenza erano escluse per via dei vincoli paesaggistici e culturali. Procedure autorizzative ampliate: l’emendamento approvato dalla Commissione Ambiente estende le modalità di autorizzazione disponibili per questi progetti, aprendo a iter che prima non erano applicabili in queste zone.

Un terzo elemento riguarda i costi di connessione alla rete. Gli emendamenti chiedono all’Arera — l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente — di ridurre i contributi di connessione per gli impianti rinnovabili. Si tratta di un intervento che, se tradotto in pratica dall’Autorità, potrebbe alleggerire significativamente i costi iniziali per chi vuole realizzare nuovi impianti.

Perché le buffer zone Unesco erano un nodo critico per le rinnovabili

L’Italia conta decine di siti iscritti nella Lista del Patrimonio Mondiale Unesco: dai centri storici ai paesaggi rurali, dalle aree costiere alle zone montane. Intorno a ciascuno di questi siti esiste una buffer zone, un’area di rispetto la cui ampiezza varia da caso a caso ma che in molte regioni italiane copre porzioni significative di territorio.

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Per gli operatori delle energie rinnovabili, queste fasce rappresentavano un ostacolo concreto. Non si trattava solo di un problema di autorizzazioni: in molti casi la presenza di una buffer zone escludeva automaticamente la possibilità di avviare qualsiasi procedura. Il risultato era che aree potenzialmente adatte all’installazione di impianti fotovoltaici o eolici restavano inaccessibili per motivi legati alla prossimità a siti tutelati, indipendentemente dall’impatto visivo reale del singolo progetto.

Il tema è dibattuto da anni nel settore. Da un lato, le associazioni di tutela del paesaggio e del patrimonio culturale sostengono che le buffer zone debbano rimanere libere da infrastrutture energetiche. Dall’altro, gli operatori del settore FER e una parte delle amministrazioni locali ritengono che un’applicazione rigida del vincolo rallenti inutilmente la transizione energetica in territori che potrebbero ospitare impianti senza compromettere il valore del sito protetto.

Il nodo Arera: la riduzione dei contributi di connessione

Tra le novità introdotte dagli emendamenti al decreto carburanti, quella che riguarda l’Arera merita un’attenzione separata. La richiesta di ridurre i contributi di connessione non è una norma direttamente applicabile: è un indirizzo che il legislatore dà all’Autorità di regolazione, che mantiene la propria autonomia nel decidere se e come intervenire sulle tariffe.

I contributi di connessione rappresentano una voce di costo rilevante per chi realizza impianti rinnovabili, soprattutto nelle aree dove la rete di distribuzione è meno sviluppata. Una loro riduzione avrebbe effetti concreti sulla bancabilità dei progetti, cioè sulla capacità degli investitori di ottenere finanziamenti a condizioni sostenibili.

Resta da vedere con quali tempi e con quale entità l’Arera darà seguito all’indirizzo contenuto nel decreto. Sul punto, i dettagli attuativi sono ancora da definire.

Il decreto carburanti rinnovabili Unesco rappresenta un passaggio normativo che i soggetti coinvolti — sviluppatori di impianti, comuni con siti Unesco nel proprio territorio, soprintendenze — dovranno seguire con attenzione nelle prossime settimane, man mano che si chiarirà come le nuove regole si tradurranno nella pratica autorizzativa quotidiana.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.