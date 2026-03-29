Finalmente c’è la Social Card Rafforzata per combattere gli aumenti: chi ne ha diritto e quanto spetta
Il governo prova a intervenire sul fronte più sensibile: il prezzo dei carburanti. Il nuovo decreto legge mette insieme una serie di misure.
Il cuore del provvedimento ruota attorno a un possibile taglio delle accise. L’ipotesi, anticipata dal vicepremier Matteo Salvini, punta a ridurre la componente fiscale che incide direttamente sul prezzo finale alla pompa.
In termini pratici, si tradurrebbe in uno sconto immediato per gli automobilisti, visibile già al momento del rifornimento.
Una misura che torna ciclicamente nel dibattito pubblico
Accanto al taglio delle imposte, il decreto rafforza in modo significativo il sistema dei controlli lungo tutta la filiera dei carburanti. L’attenzione è rivolta soprattutto al rischio di speculazioni, un tema che emerge ogni volta che i prezzi del petrolio o le tensioni internazionali spingono verso l’alto i listini.
Il Garante per i prezzi avrà il compito di monitorare eventuali aumenti anomali, mentre la Guardia di Finanza intensificherà le verifiche sui costi dichiarati dagli operatori. Parallelamente, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato potrà intervenire con sanzioni nei confronti di comportamenti scorretti. Nei casi più gravi, si apre anche la strada a interventi della magistratura, qualora emergano ipotesi di reato legate a manovre speculative.
Il meccanismo dei controlli non si fermerà alla superficie. In presenza di anomalie, le verifiche potranno risalire fino ai costi di approvvigionamento del greggio, cercando di capire dove si genera l’eventuale distorsione dei prezzi. È un passaggio delicato, perché punta a rendere più trasparente un settore spesso percepito come opaco dai consumatori.
Una parte importante delle risorse è destinata al sostegno diretto delle famiglie. Viene rafforzata la social card, con un incremento dei fondi che passano da 500 a 630 milioni di euro. Si tratta di un aiuto rivolto ai nuclei con redditi più bassi, pensato per compensare almeno in parte l’effetto a catena dell’aumento dei carburanti, che inevitabilmente si riflette su trasporti, spesa quotidiana e costo della vita.
Un altro capitolo rilevante riguarda il settore dell’autotrasporto, tra i più esposti all’oscillazione dei prezzi del gasolio. Il provvedimento prevede un credito d’imposta del 28% sugli acquisti di carburante, accompagnato da uno stanziamento complessivo di circa 608 milioni di euro. L’obiettivo è evitare che l’aumento dei costi si traduca in rincari lungo tutta la filiera logistica, con effetti diretti sui prezzi al consumo.
Nonostante l’ampiezza degli interventi, il decreto nasce con una natura temporanea. La durata iniziale è limitata a poche settimane e le risorse complessive restano sotto il miliardo di euro. Una scelta che riflette l’incertezza dello scenario internazionale: il governo si riserva infatti la possibilità di prorogare o modificare le misure in base all’evoluzione della crisi energetica.
Sul piano concreto, il provvedimento tenta di tenere insieme tre esigenze: ridurre i prezzi nel breve periodo, scoraggiare comportamenti speculativi e sostenere chi rischia di subire maggiormente l’impatto dei rincari. Resta però aperta una questione di fondo: quanto possono durare interventi emergenziali in un contesto in cui il costo dell’energia continua a essere influenzato da dinamiche globali difficili da controllare.
È qui che si gioca la partita più complessa, perché al di là degli sconti temporanei, il vero nodo resta la stabilità dei prezzi nel lungo periodo — una sfida che, ancora una volta, va ben oltre i confini nazionali.