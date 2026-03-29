Retail off-price sotto pressione logistica, ma i margini tengono grazie ai prezzi

L’aumento dei costi di trasporto torna a pesare sul retail globale, ma questa volta il settore off-price sembra affrontare la pressione con strumenti più solidi rispetto al passato. Tra rincari del diesel e tariffe marittime in crescita, gli operatori stanno adattando strategie e pricing per proteggere i margini senza compromettere le vendite.

Secondo diverse analisi di mercato, tra cui quella di Bank of America, realtà come TJX, Ross e Burlington stanno dimostrando una capacità di risposta più strutturata rispetto alle crisi della supply chain degli anni precedenti, trasformando un contesto complesso in una fase di consolidamento competitivo.

Prezzi più alti e meno volumi per difendere i margini

Uno degli elementi chiave è rappresentato dall’aumento dell’Average Unit Retail (AUR), cioè il prezzo medio per unità venduta. Questa leva consente ai retailer di generare più ricavi con un numero inferiore di prodotti movimentati, riducendo così l’impatto diretto dei costi logistici.

In pratica, vendere meno unità ma a prezzi leggermente più alti significa anche abbassare l’intensità di trasporto, ovvero il volume di merci da spedire per ogni dollaro incassato. Un meccanismo che crea una sorta di cuscinetto naturale contro l’aumento dei costi di spedizione.

Questo approccio segna una differenza netta rispetto al passato, quando l’aumento improvviso delle tariffe aveva colpito i margini in modo molto più diretto e difficile da compensare.

Diesel in forte crescita ma impatto più contenuto

Il contesto resta comunque complesso. I prezzi del diesel, secondo le ultime rilevazioni, sono saliti di circa il 50% su base annua, arrivando a livelli che incidono immediatamente sui costi di distribuzione attraverso i supplementi carburante.

Allo stesso tempo, le tariffe del trasporto marittimo stanno registrando un incremento più moderato, intorno all’8%, ben lontano dall’esplosione del 2021/2022 quando i rincari avevano superato il 250%.

Per operatori come TJX, gli analisti stimano una pressione sui margini nell’ordine di circa 20 punti base, un dato contenuto se confrontato con i picchi di oltre 280 punti base osservati negli anni più critici della supply chain.

La differenza oggi è nella prevedibilità: i costi stanno aumentando, ma in modo più graduale e gestibile, permettendo alle aziende di intervenire con maggiore anticipo.

Seconda metà dell’anno sotto osservazione

Il vero banco di prova arriverà nella seconda parte dell’anno. I contratti marittimi negoziati a condizioni più onerose inizieranno infatti a riflettersi sull’inventario disponibile nei negozi, rendendo più visibile l’impatto dei costi logistici.

È in questa fase che si capirà quanto le strategie adottate riusciranno a contenere la pressione sui margini. Gli investitori stanno già guardando con attenzione alle prossime negoziazioni dei contratti di trasporto, considerate un indicatore anticipatore della redditività nel periodo più importante per il retail, quello delle festività.

Consumi sotto pressione ma vantaggio per l’off-price

Un altro fattore che gioca a favore del settore è il comportamento dei consumatori. In un contesto di inflazione ancora percepita come elevata, cresce la tendenza al cosiddetto “downgrade”, cioè la ricerca di prodotti di marca a prezzi più accessibili.

Questo scenario favorisce proprio i rivenditori off-price, che riescono a intercettare una domanda in aumento senza dover necessariamente competere sul prezzo puro, ma sfruttando il valore percepito del brand scontato.

Secondo diverse analisi internazionali, tra cui report di McKinsey e Deloitte sul retail globale, questa dinamica potrebbe continuare anche nei prossimi trimestri, sostenendo la crescita delle vendite e contribuendo a stabilizzare i risultati del settore.

Gestione delle scorte e vantaggio competitivo

Un ulteriore elemento di forza è rappresentato dalla disciplina nella gestione delle scorte. I retailer stanno concentrando gli acquisti su prodotti con margini più elevati, riducendo l’esposizione a merci meno redditizie e ottimizzando la rotazione del magazzino.

Questo approccio non solo migliora la redditività, ma contribuisce anche a ridurre il fabbisogno logistico, rafforzando ulteriormente la capacità di assorbire i costi di trasporto.

Finché la domanda per prodotti scontati di marca rimarrà sostenuta, il settore off-price sembra destinato a mantenere un vantaggio rispetto al retail tradizionale, soprattutto in una fase in cui efficienza operativa e controllo dei costi fanno la differenza più della crescita pura.