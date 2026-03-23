Exit Poll e risultati del referendum: i primi dati e le proiezioni, lo spoglio, l’affluenza delle Regioni, gli orari di chiusura dei seggi

Mancano ormai poche ore alla chiusura delle urne per il Referendum Giustizia 2026, e subito dopo le 15:00 inizieranno ad arrivare i primi risultati grazie agli exit poll e alle successive proiezioni.

La consultazione, che ha visto un forte confronto tra i sostenitori del Sì e del No, si è rivelata incerta e difficile da interpretare, con l’affluenza che ha sorpreso gli analisti.

Le previsioni iniziali indicavano una partecipazione inferiore al 50%, ma i dati reali sembrano spingere verso una cifra decisamente più alta, con affluenze che potrebbero arrivare anche al 60%, superando le stime iniziali.

Gli Exit Poll: cosa sono e come funzionano

Gli exit poll sono sondaggi condotti subito dopo la chiusura dei seggi, dove un campione rappresentativo di elettori viene intervistato all’uscita dalla cabina elettorale per raccogliere il loro voto appena espresso.

Questi sondaggi si differenziano dai sondaggi pre-elettorali in quanto si basano su un comportamento già avvenuto: il voto effettivamente espresso, piuttosto che su dichiarazioni di intenzione, riducendo così l’incertezza legata ai cambiamenti d’opinione dell’ultimo momento.

Gli exit poll sono realizzati da istituti demoscopici e società specializzate in rilevazioni d’opinione, sotto l’incarico di media come televisioni o altri organi di stampa. I ricercatori selezionano un campione di seggi rappresentativo e, subito dopo la votazione, intervistano una piccola percentuale di elettori (tra il 5% e il 10%) in modo volontario e anonimo, raccogliendo anche informazioni socio-demografiche.

L’affluenza alle urne: un risultato sorprendente per questa tornata elettorale, le Regioni virtuose

Fino a questo momento, l’affluenza al referendum giustizia ha superato le aspettative. Sebbene inizialmente si parlasse di una partecipazione inferiore al 50%, i dati reali indicano una cifra ben più alta. A poche ore dalla chiusura dei seggi, l’affluenza si attesta intorno al 58-60%, con punte regionali particolarmente elevate al Nord, e valori più bassi nelle zone del Sud Italia.

Questo dato ha suscitato particolare interesse, poiché potrebbe influenzare l’esito finale della consultazione, soprattutto considerando il dinamismo che ha caratterizzato entrambe le posizioni.

L’aumento dell’affluenza, che va oltre le stime iniziali, ha sollevato diversi interrogativi. Gli esperti sono divisi: alcuni sostengono che la maggiore partecipazione possa favorire il fronte del No, visto che storicamente il No tende a mobilitare un elettorato più incerto o critico verso le riforme. Altri, invece, ipotizzano che i sostenitori delle riforme, coloro che spingono per il Sì, possano essere stati i più motivati a votare, contribuendo così all’alto tasso di partecipazione.

Sul podio delle regioni con la maggiore affluenza alle urne si trovano, in ordine, l’Emilia Romagna (46,3%) e la Toscana (44,7%), territori tradizionalmente legati alla sinistra e quindi generalmente associati al voto per il No. In mezzo a queste, si colloca la Lombardia (45%), governata dal centrodestra.

Affidabilità degli Exit Poll e proiezioni

Gli exit poll sono generalmente più affidabili rispetto ai sondaggi pre-elettorali, poiché basati su dati concreti, ma non sono infallibili. La loro affidabilità dipende da vari fattori, come la qualità del campione selezionato, la disponibilità degli elettori a partecipare e la distribuzione delle interviste tra diverse categorie socio-demografiche e territori. Solitamente, gli exit poll presentano un margine di errore intorno al 2-3%.

Anche se gli exit poll rappresentano una prima indicazione sull’orientamento dell’elettorato, non possono essere considerati definitivi. Solo con l’avvio dello scrutinio e con l’elaborazione delle proiezioni, che si basano sui voti reali già conteggiati, il quadro inizierà a delinearsi con maggiore precisione.

L’affluenza e le prime tendenze emerse dai sondaggi post-voto saranno monitorate attentamente per capire come si sta orientando l’opinione pubblica in vista dei risultati definitivi.

Quando si concluderà lo scrutinio e lo spoglio?

Il termine delle operazioni di voto è fissato per le 15:00 di oggi, e da quel momento inizieranno le operazioni di scrutinio. Gli exit poll saranno disponibili subito dopo la chiusura dei seggi, mentre le proiezioni arriveranno man mano che i dati vengono elaborati. Sebbene il risultato finale richiederà qualche ora per essere confermato, le prime indicazioni fornite da questi strumenti saranno cruciali per avere un’idea sull’esito finale della consultazione.