La legge n. 213/2026 sulla riforma commercialisti è entrata in vigore l'8 dicembre 2026. Scopri le novità su tirocinio universitario, compensi, specializzazioni e organiz

La legge n. 213/2026 è ora legge dello Stato: pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 273 del 23 novembre 2026 ed entrata in vigore l’8 dicembre 2026, la riforma commercialisti ridisegna in modo strutturale l’ordinamento di una delle categorie professionali più numerose e strategiche del Paese. Il testo delega il Governo ad adottare un decreto legislativo attuativo entro 12 mesi dall’entrata in vigore, toccando compensi, specializzazioni, incompatibilità, organizzazione degli Ordini e coordinamento con il diritto europeo.

Un iter parlamentare lungo mesi, con un voto quasi unanime

Il percorso della legge in Parlamento ha attraversato entrambe le Camere in pochi mesi. La Camera dei Deputati aveva approvato il provvedimento a fine settembre 2026; il Senato ha poi dato il via libera definitivo l’11 novembre 2026 con 72 voti favorevoli, 49 astenuti e nessun contrario. L’assenza di voti contrari è un segnale politico rilevante: la riforma commercialisti ha trovato un consenso trasversale, anche se la quota di astenuti segnala qualche riserva sul metodo della delega, che rimanda i dettagli operativi a un successivo decreto.

Il Presidente del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, De Nuccio, ha definito il risultato «storico», sottolineando come la categoria attendesse da anni una revisione organica dell’ordinamento vigente, fissato dal decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139. Quella norma, nata oltre vent’anni fa, aveva già subito aggiustamenti parziali, ma non era mai stata oggetto di una revisione sistematica di questa portata.

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Tirocinio universitario: la novità più attesa dalla riforma commercialisti

Tra le misure più concrete previste dalla legge delega c’è la possibilità di svolgere l’intero tirocinio durante il percorso universitario, sia per i dottori commercialisti iscritti alla Sezione A che per gli esperti contabili della Sezione B. Oggi il tirocinio rappresenta uno degli ostacoli pratici più citati dai giovani laureati in economia e giurisprudenza che vogliono accedere alla professione: spesso si sovrappone in modo non coordinato con gli studi, allungando i tempi di ingresso nell’Ordine.

Con la nuova impostazione, il praticante potrà completare il percorso formativo obbligatorio mentre è ancora studente, senza dover attendere la laurea per iniziare a maturare i mesi richiesti. Questo cambia in modo significativo la traiettoria professionale di chi oggi si avvicina alla categoria, accorciando potenzialmente di diversi mesi il tempo che separa la laurea dall’abilitazione. La delega prevede anche l’introduzione di specializzazioni, un elemento assente nell’ordinamento attuale che avvicina i commercialisti al modello di altre professioni regolamentate, come l’avvocatura.

Compensi, incompatibilità e assetto degli Ordini: cosa cambia

La legge n. 213/2026 interviene su un ventaglio ampio di materie. Sul fronte dei compensi, la delega introduce criteri per garantire l’equo compenso — un principio già affermato in altri ambiti professionali — che dovrà trovare declinazione concreta nel decreto attuativo. L’obiettivo dichiarato è impedire che la concorrenza al ribasso eroda la qualità delle prestazioni, tutelando tanto il professionista quanto il cliente finale.

Sul versante delle incompatibilità, la revisione punta ad aggiornare un quadro normativo che non rispecchia più la realtà operativa degli studi professionali contemporanei, sempre più multidisciplinari e spesso inseriti in strutture societarie complesse. La legge tocca anche l’esercizio associato e societario della professione, un ambito in cui le norme vigenti presentano rigidità che la prassi ha già in parte aggirato.

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L’assetto degli Ordini è un altro capitolo centrale. La delega prevede una revisione del sistema elettorale interno e dell’organizzazione degli organi di rappresentanza, con l’obiettivo di rendere le strutture più efficienti e rappresentative. Viene affrontata anche la questione dell’assicurazione collettiva, che potrebbe semplificare la gestione della responsabilità professionale per i singoli iscritti, e il coordinamento con le normative europee in materia di libera circolazione dei professionisti e riconoscimento delle qualifiche.

Il raccordo con il diritto europeo e la giurisprudenza

Uno degli assi portanti della riforma commercialisti è l’adeguamento della disciplina al diritto dell’Unione Europea e ai principi elaborati dalla giurisprudenza nazionale e sovranazionale. Negli ultimi anni la Corte di Giustizia dell’UE ha emesso pronunce rilevanti sulle professioni regolamentate, in particolare riguardo alle restrizioni all’accesso e alle tariffe minime obbligatorie. La legge delega tiene conto di questo quadro, imponendo al Governo di muoversi entro i confini tracciati dalla normativa europea quando scriverà il decreto attuativo.

Questo non significa necessariamente una liberalizzazione spinta, ma un riequilibrio: le restrizioni che non superano il test di proporzionalità imposto dal diritto UE dovranno essere riviste o eliminate, mentre quelle giustificate da ragioni di interesse pubblico potranno essere mantenute o rafforzate.

Le scadenze da tenere d’occhio

23 novembre 2026 : pubblicazione della legge n. 213/2026 in Gazzetta Ufficiale n. 273

: pubblicazione della legge n. 213/2026 in Gazzetta Ufficiale n. 273 8 dicembre 2026 : entrata in vigore della legge delega

: entrata in vigore della legge delega Entro l’8 dicembre 2027: termine massimo per l’adozione del decreto legislativo attuativo da parte del Governo

Il calendario è chiaro, ma la sostanza della riforma dipenderà interamente da come il Governo riempirà la delega. Dodici mesi sono un arco di tempo ragionevole per una materia tecnica di questa complessità, ma le associazioni di categoria e gli Ordini territoriali si attendono di essere coinvolti nella fase di consultazione prima che il testo del decreto venga chiuso. Chi esercita la professione oggi — o si prepara a farlo — farà bene a monitorare i lavori del Ministero della Giustizia nei prossimi mesi: è lì che si deciderà la forma concreta di ogni singola misura annunciata dalla Gazzetta Ufficiale.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.