Il futuro della revisione auto annuale in Europa si deciderà in una sala negoziati di Bruxelles il prossimo 2 dicembre 2026. Sul tavolo c’è una proposta che divide le istituzioni comunitarie: la Commissione europea vuole imporre controlli obbligatori ogni anno per le auto che hanno superato i dieci anni di vita, ma sia il Consiglio dei ministri dei Trasporti sia il Parlamento europeo hanno già detto no. Il trilogo — il negoziato a tre tra Commissione, Consiglio e Parlamento — entrerà in una nuova fase decisiva, con implicazioni concrete per milioni di automobilisti italiani.

Cosa prevede il Roadworthiness Package della Commissione

La proposta fa parte del cosiddetto Roadworthiness Package, il pacchetto europeo che riscrive le regole sulle revisioni periodiche dei veicoli. La Commissione europea l’ha presentata nella primavera del 2025, con un obiettivo dichiarato: aumentare la sicurezza stradale imponendo controlli più frequenti sulle auto più vecchie, considerate statisticamente più soggette a guasti e difetti tecnici.

Il cuore della proposta è una modifica alla cadenza delle revisioni. Oggi, in molti Paesi europei — tra cui l’Italia — le auto vengono sottoposte a controllo ogni due anni dopo i primi anni di vita. La Commissione chiede di dimezzare questo intervallo per i veicoli con più di dieci anni, portando la revisione auto annuale da eccezione a regola obbligatoria per una fascia consistente del parco circolante.

Il no del Consiglio e la posizione del Parlamento

Il fronte contrario è compatto, anche se si è formato per ragioni diverse. Il Consiglio dei ministri dei Trasporti dell’Ue ha formalizzato la propria posizione negoziale il 4 dicembre 2025, respingendo esplicitamente il passaggio ai controlli annuali dopo i dieci anni di vita del veicolo. I governi nazionali, evidentemente, hanno valutato che l’onere aggiuntivo per i cittadini — in termini di tempo e costi — non fosse giustificato dai benefici attesi.

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Anche il Parlamento europeo si è espresso contro la proposta della Commissione, ma attraverso un iter articolato. La commissione Trasporti (TRAN) ha approvato la propria posizione il 5 maggio 2025 con 30 voti favorevoli, 11 contrari e 2 astensioni. Il plenum ha poi confermato il mandato il 21 maggio 2025 con 369 sì, 126 no e 84 astensioni. Come relatore per i negoziati con il Consiglio è stato designato Jens Gieseke del gruppo PPE.

Siamo quindi di fronte a una situazione insolita: la proposta della Commissione viene contrastata sia dall’istituzione che rappresenta i governi sia da quella che rappresenta i cittadini europei. Il 2 dicembre 2026 il trilogo dovrà trovare una sintesi, ma la direzione sembra orientata verso il mantenimento della cadenza biennale.

La situazione attuale in Italia: cosa cambia (e cosa no) per ora

Finché il negoziato non produce un testo definitivo e vincolante, la normativa italiana rimane quella in vigore. In Italia la revisione obbligatoria scatta quattro anni dopo la prima immatricolazione e successivamente ogni due anni. Non c’è quindi alcuna revisione auto annuale prevista dall’ordinamento nazionale, né è prevista nell’immediato.

Questo significa che un’auto immatricolata nel 2018 — che ha già superato i dieci anni — continuerà a essere sottoposta a revisione ogni ventiquattro mesi, esattamente come una vettura più recente. La proposta della Commissione, se approvata, avrebbe cambiato proprio questo scenario, introducendo un’asimmetria basata sull’età del veicolo.

Il parco auto italiano è tra i più anziani d’Europa: secondo le stime più recenti, una quota rilevante delle vetture in circolazione ha più di dieci anni. La revisione auto annuale obbligatoria avrebbe quindi avuto un impatto particolarmente ampio nel nostro Paese, coinvolgendo potenzialmente milioni di proprietari.

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Cosa succederà il 2 dicembre 2026

Il negoziato del 2 dicembre 2026 non produrrà quasi certamente un accordo definitivo nella singola sessione. I triloghi europei sono processi lunghi, che richiedono più round prima di arrivare a un testo condiviso. Quello che ci si aspetta è un avanzamento delle posizioni, con Gieseke nel ruolo di mediatore tra le istanze del Parlamento e quelle del Consiglio.

Le variabili in gioco sono diverse:

La cadenza delle revisioni per le auto over 10 anni: annuale (come vuole la Commissione) o biennale (come preferiscono Consiglio e Parlamento)?

per le auto over 10 anni: annuale (come vuole la Commissione) o biennale (come preferiscono Consiglio e Parlamento)? L’eventuale introduzione di controlli specifici per tecnologie più recenti, come i sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS) e le componenti dei veicoli elettrici, menzionati nel dibattito ma non ancora definiti nel dettaglio normativo.

La tempistica di recepimento nei singoli Stati membri, che determinerà quando e come le nuove regole entreranno concretamente in vigore.

Perché questo negoziato conta per l’automobilista comune

La posta in gioco non è solo tecnica. Ogni revisione ha un costo diretto per il proprietario del veicolo — in termini di tariffa pagata al centro revisioni — e un costo indiretto legato al tempo necessario per l’appuntamento e all’eventuale adeguamento del veicolo in caso di esito negativo. Passare da una revisione auto annuale a una biennale, o viceversa, cambia la frequenza di questi oneri.

Per chi possiede un’auto con più di dieci anni — spesso persone che non possono permettersi di rinnovarla — la proposta della Commissione avrebbe rappresentato un aggravio ricorrente. Non è un caso che i governi nazionali abbiano scelto di opporsi: la sensibilità politica sul costo della mobilità privata è alta in tutta Europa, e in Italia in particolare.

Il dossier completo sulla revisione auto annuale resta aperto, con il prossimo appuntamento fissato al 2 dicembre. Fino a quel momento, e comunque fino a un eventuale accordo finale tra le istituzioni, per gli automobilisti italiani non cambia nulla: la revisione rimane biennale, e il calendario di scadenze personali va rispettato secondo le regole attuali.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.