Quando un commercialista può perdere il diritto a riscuotere il proprio compenso? La domanda è tutt’altro che teorica: la prescrizione del compenso del commercialista è un tema che riguarda migliaia di professionisti ogni anno, spesso alle prese con clienti che tardano a pagare o che contestano parcelle a distanza di anni. L’ordinanza n. 27529/2026 della Corte di Cassazione torna a fare chiarezza su un punto cruciale: il momento esatto da cui inizia a decorrere il termine prescrizionale del credito professionale, con particolare attenzione al ruolo delle parcelle periodiche.

Due regimi di prescrizione, una sola domanda: da quando decorre?

Il diritto al compenso del professionista intellettuale — e quindi del commercialista — è soggetto a due distinti regimi prescrizionali previsti dal codice civile. Il primo è la prescrizione presuntiva triennale, disciplinata dall’art. 2956 c.c., che si applica ai crediti per prestazioni periodiche o comunque ai compensi professionali in senso stretto. Il secondo è la prescrizione ordinaria decennale, prevista dall’art. 2946 c.c., che opera in via residuale o quando la presunzione triennale viene superata.

La distinzione non è meramente accademica. I due strumenti hanno effetti radicalmente diversi: la prescrizione presuntiva non estingue il diritto in sé, ma crea una praesumptio iuris — una presunzione legale — secondo cui il credito è già stato soddisfatto. Il debitore può dunque limitarsi a giurare di aver pagato, senza dover produrre prove documentali. La prescrizione ordinaria decennale, invece, estingue il diritto tout court, e il debitore non è tenuto ad alcun giuramento.

Per il commercialista, questo significa che agire tempestivamente non è solo una questione di buona gestione dello studio: è una necessità giuridica concreta.

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Il punto fermo dell’ordinanza: la prescrizione parte dalla fine dell’incarico

L’ordinanza n. 27529/2026 della Cassazione ribadisce con chiarezza il principio già consolidato in materia: la prescrizione presuntiva triennale del diritto al compenso decorre dall’espletamento dell’incarico. In altre parole, il termine di tre anni non inizia a correre dalla data della fattura, né dal momento in cui il cliente riceve la parcella, ma da quando la prestazione professionale viene effettivamente conclusa.

Questo criterio ha implicazioni precise nel caso dei rapporti professionali continuativi — che rappresentano la normalità per la maggior parte dei commercialisti. Quando un professionista segue un cliente per anni, gestendo la contabilità, le dichiarazioni fiscali, le pratiche societarie, l’incarico non si esaurisce in un singolo atto. Si tratta di una serie di prestazioni che si succedono nel tempo, spesso senza un formale atto di conferimento rinnovato anno per anno.

In questi casi, il momento da cui far decorrere la prescrizione del compenso del commercialista coincide con la fine dell’incarico complessivo, non con la singola prestazione intermedia. L’ordinanza chiarisce proprio questo aspetto: il ruolo delle parcelle periodiche nella maturazione del credito professionale, distinguendo tra compensi riferiti a prestazioni autonome e compensi che costituiscono frazioni di un rapporto unitario e continuativo.

Parcelle periodiche: quando il credito matura davvero

Il nodo pratico riguarda la frequente prassi degli studi professionali di emettere fatture a cadenza trimestrale o semestrale per attività continuative. La domanda è: ciascuna fattura fa decorrere un termine autonomo di prescrizione, oppure il conteggio parte solo alla fine del rapporto?

La risposta dipende dalla natura della prestazione sottostante. Se la parcella periodica corrisponde a una prestazione distinta e autonomamente identificabile — ad esempio la redazione di una dichiarazione dei redditi specifica — il termine prescrittivo inizia a decorrere dall’ultimazione di quella singola prestazione. Se invece la parcella è solo una modalità di fatturazione di un servizio continuativo e unitario, la prescrizione del compenso del commercialista decorre dalla cessazione dell’intero incarico.

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L’ordinanza n. 27529/2026 interviene proprio su questa distinzione, chiarendo quando il credito professionale può dirsi maturato ai fini del computo dei termini. Per i professionisti, ciò significa che è necessario valutare con attenzione la struttura contrattuale del rapporto con il cliente, non solo la cadenza delle fatture emesse.

Cosa deve fare concretamente il commercialista

Alla luce di questi principi, chi esercita la professione di commercialista deve tenere sotto controllo alcuni elementi fondamentali per non rischiare di vedersi opporre la prescrizione:

Documentare formalmente l’incarico : un contratto scritto che definisca l’oggetto, la durata e le modalità di compenso è il primo strumento di tutela. In assenza di documentazione, il giuramento del debitore sulla prescrizione presuntiva triennale diventa uno scudo difficile da abbattere.

: un contratto scritto che definisca l’oggetto, la durata e le modalità di compenso è il primo strumento di tutela. In assenza di documentazione, il giuramento del debitore sulla prescrizione presuntiva triennale diventa uno scudo difficile da abbattere. Distinguere le prestazioni autonome da quelle continuative : non tutte le attività svolte per uno stesso cliente costituiscono un unico incarico. Separare contrattualmente le prestazioni occasionali da quelle ricorrenti consente di gestire i termini prescrizionali in modo più preciso.

: non tutte le attività svolte per uno stesso cliente costituiscono un unico incarico. Separare contrattualmente le prestazioni occasionali da quelle ricorrenti consente di gestire i termini prescrizionali in modo più preciso. Monitorare la data di fine incarico : poiché la prescrizione del compenso del commercialista decorre dall’espletamento dell’incarico, è essenziale registrare quando un rapporto professionale si conclude, anche informalmente.

: poiché la decorre dall’espletamento dell’incarico, è essenziale registrare quando un rapporto professionale si conclude, anche informalmente. Agire entro i termini: per interrompere la prescrizione è sufficiente un atto formale di messa in mora — una raccomandata, una PEC, un’ingiunzione di pagamento. Attendere passivamente non è mai la strategia giusta.

Il quadro normativo di riferimento

Per approfondire la disciplina generale, è utile fare riferimento direttamente al testo del codice civile. L’Codice civile italiano dedica gli articoli 2946 e 2956 rispettivamente alla prescrizione ordinaria decennale e alla prescrizione presuntiva triennale per i crediti professionali. La lettura combinata di queste norme con i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità — tra cui l’ordinanza n. 27529/2026 — consente di ricostruire il quadro completo entro cui si muove il diritto al compenso del professionista intellettuale.

Va ricordato che la prescrizione presuntiva può essere superata: se il debitore ammette di non aver pagato, o se esistono prove scritte del credito non soddisfatto, la presunzione cade e si applica il regime ordinario decennale. Questo rende ancora più rilevante la corretta tenuta della documentazione di studio.

La pronuncia della Cassazione arriva in un momento in cui molti studi professionali stanno rivedendo le proprie procedure di fatturazione e gestione dei crediti. Comprendere con precisione da quale momento decorre la prescrizione del compenso del commercialista non è un dettaglio tecnico: è la differenza tra riscuotere quanto dovuto e perdere definitivamente il diritto a farlo.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.