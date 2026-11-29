Con il Disegno di Legge di Bilancio 2027, approvato dal Governo il 28 ottobre 2026 e attualmente all’esame della Camera dei Deputati, arriva una novità concreta per una categoria professionale che percorre migliaia di chilometri ogni anno: gli agenti e i rappresentanti di commercio potranno dedurre il 90% dei costi delle auto elettriche e ibride a partire dal 2027. Per capire quanto pesa questa misura, basta confrontarla con le regole attuali: oggi la deducibilità si ferma all’80%, con un tetto fiscale fermo a €25.822,84. Il salto, sia in termini di percentuale che di soglia massima riconoscibile, è tutt’altro che trascurabile. Il tema delle auto elettriche deducibili per gli agenti di commercio entra così nel dibattito fiscale con numeri precisi e un perimetro ben definito.

Cosa prevede l’articolo 22 del Ddl Bilancio 2027

La disposizione è contenuta nell’articolo 22 del disegno di legge di bilancio per il 2027. La norma introduce una deducibilità differenziata per i veicoli a basso impatto ambientale, riservata esclusivamente agli agenti e rappresentanti di commercio che operano in regime di tassazione ordinaria.

Dal 2027, chi appartiene a questa categoria potrà portare in deduzione il 90% dei costi sostenuti per l’acquisto, il noleggio o il leasing di auto elettriche e ibride. La base di calcolo cambia in modo significativo anche sul fronte del tetto: il valore del veicolo riconosciuto ai fini fiscali sale a €35.000, rispetto agli attuali €25.822,84.

Per benzina e diesel, invece, non cambia nulla: i limiti vigenti restano invariati. La misura è quindi costruita come un incentivo selettivo, pensato per orientare la scelta del mezzo verso tecnologie a minore impatto ambientale, senza toccare il regime complessivo della categoria.

Quanto vale concretamente il vantaggio fiscale

Fare un esempio di calcolo aiuta a capire la portata reale della misura. Supponiamo che un agente di commercio in regime ordinario acquisti un’auto elettrica del valore di €35.000 — il tetto massimo riconoscibile dalla nuova norma.

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Regole attuali (80%, tetto €25.822,84): la base deducibile è limitata a €25.822,84, quindi la deduzione massima è pari a €20.658,27.

la base deducibile è limitata a €25.822,84, quindi la deduzione massima è pari a €20.658,27. Nuove regole dal 2027 (90%, tetto €35.000): la base deducibile sale a €35.000, e la deduzione massima diventa €31.500.

La differenza è di circa €10.841,73 in più di costi deducibili. Applicando un’aliquota marginale IRPEF del 43%, il risparmio fiscale aggiuntivo può arrivare a quasi €4.662 per singola operazione. Non si tratta di un beneficio marginale, ma di un vantaggio concreto che incide sulla convenienza economica del passaggio all’elettrico.

Chi può accedere alle auto elettriche deducibili per gli agenti di commercio

Il perimetro della misura è preciso. Possono beneficiare della deducibilità al 90% esclusivamente gli agenti e rappresentanti di commercio che:

operano in regime di tassazione ordinaria ;

; utilizzano veicoli elettrici o ibridi;

sostengono costi per veicoli il cui valore non supera il tetto di €35.000.

Sono invece esclusi i contribuenti in regime forfettario: chi applica la flat tax non può accedere a questa agevolazione, perché nel forfettario la deduzione analitica dei costi non è prevista per definizione. Si tratta di un’esclusione strutturale, non una scelta discrezionale del legislatore.

Restano escluse anche tutte le altre categorie di lavoratori e imprese che non rientrano nella definizione di agente o rappresentante di commercio. La norma è costruita come misura settoriale, non come agevolazione generalizzata per i professionisti.

Il contesto: perché proprio questa categoria

Gli agenti di commercio sono tra i professionisti che utilizzano l’automobile in modo più intensivo: l’auto non è un optional, è uno strumento di lavoro indispensabile. Visitare clienti, gestire portafogli territoriali, spostarsi tra province e regioni sono attività quotidiane che rendono il veicolo una voce di costo rilevante nel bilancio professionale.

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La scelta di aumentare la deducibilità proprio per questa categoria — e solo per i veicoli elettrici e ibridi — risponde a una logica doppia: da un lato, riconoscere il peso reale dei costi di mobilità per chi fa dell’auto il cuore della propria attività; dall’altro, spingere verso una transizione tecnologica che riduca le emissioni su una flotta di veicoli particolarmente attiva.

La norma non tocca le regole per benzina e diesel, che restano al 80% con tetto a €25.822,84. Chi vuole mantenere un’auto tradizionale può farlo, ma senza beneficiare del nuovo incentivo. La struttura della misura funziona quindi come un differenziale di convenienza, non come un obbligo.

Stato dell’iter parlamentare e tempi di entrata in vigore

Il Disegno di Legge di Bilancio 2027 è stato approvato dal Consiglio dei Ministri il 28 ottobre 2026. Al 29 novembre 2026, il testo è ancora all’esame della Camera dei Deputati: non è ancora legge, e il percorso parlamentare deve completarsi prima che la norma diventi definitivamente operativa.

La misura è prevista con decorrenza 2027, ma la sua entrata in vigore effettiva dipende dall’approvazione definitiva della legge di bilancio, che dovrà avvenire entro il 31 dicembre 2026. Per approfondire il testo in corso di esame, è possibile consultare i documenti ufficiali disponibili sul sito della Camera dei Deputati.

Chi sta valutando l’acquisto o il noleggio di un veicolo elettrico o ibrido per la propria attività di agente di commercio ha quindi ancora qualche settimana per seguire l’iter. Se il testo venisse modificato in sede parlamentare — possibilità che non si può escludere — i numeri potrebbero cambiare. Conviene monitorare l’evoluzione del provvedimento prima di prendere decisioni operative legate a questa specifica agevolazione.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.