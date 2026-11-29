Chi pianifica un soggiorno a Venezia nel 2027 dovrà mettere in conto costi sensibilmente più alti rispetto a oggi. Il 23 novembre 2026 la Giunta comunale di Venezia ha approvato un aumento significativo della tassa di soggiorno venezia, portando il massimo applicabile da 5 a 9,50 euro per notte. Non è tutto: sul tavolo c’è anche una nuova addizionale comunale sui voli in partenza o arrivo, che potrebbe aggiungere ulteriori oneri a chi raggiunge la laguna in aereo.

Quanto sale la tassa di soggiorno e come funziona il pagamento anticipato

La delibera approvata dalla Giunta il 23 novembre 2026, su proposta dell’assessore ai Tributi Michele Zuin, ridisegna la struttura della tassa di soggiorno venezia in modo sostanziale. Il tetto massimo raddoppia quasi: si passa da 5 euro a 9,50 euro per persona a notte nelle strutture ricettive della città.

C’è però un meccanismo di sconto per chi paga in anticipo. Chi salda la tassa di soggiorno entro dieci giorni dall’arrivo beneficia di una tariffa agevolata di 5 euro, la stessa che fino ad oggi era il massimo ordinario. In pratica, il pagamento tempestivo diventa uno strumento per contenere il costo complessivo del soggiorno.

Questo doppio binario — tariffa piena per chi paga in ritardo, tariffa ridotta per chi anticipa — introduce un elemento di flessibilità che non esisteva prima, ma sposta sul turista l’onere di gestire i tempi con attenzione. Chi non rispetta la finestra dei dieci giorni si ritrova automaticamente nella fascia massima.

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L’addizionale sui voli: una proposta ancora in discussione

Parallelamente alla revisione della tassa di soggiorno, il Comune di Venezia sta valutando l’introduzione di una addizionale comunale di 1,60 euro per passeggero sui voli in transito dall’aeroporto Marco Polo. La misura, proposta sempre dall’assessore Zuin, non risulta ancora formalmente approvata e rimane in fase di discussione.

Se venisse adottata, si tratterebbe di un prelievo aggiuntivo rispetto alle tasse aeroportuali già esistenti, applicato direttamente dal Comune a beneficio delle casse locali. L’obiettivo dichiarato è distribuire il carico fiscale legato al turismo su una platea più ampia, includendo anche i visitatori giornalieri che arrivano in aereo senza pernottare in città.

Per ora, chi programma un viaggio a Venezia deve considerare questa voce come potenziale e non ancora certa. La situazione potrebbe cambiare nelle prossime settimane, man mano che il Consiglio comunale si esprime sulla proposta.

Il ticket d’accesso alla laguna: ipotesi di raddoppio

Il quadro si complica ulteriormente se si considera un’altra misura allo studio: il ticket d’accesso alla città potrebbe passare dagli attuali 10 euro a 20 euro. Anche in questo caso si tratta di un’ipotesi, non di una decisione definitiva, ma la direzione politica è chiara.

Venezia punta a usare la leva fiscale per gestire i flussi turistici e finanziare i servizi legati all’accoglienza. La combinazione di tassa di soggiorno più alta, possibile addizionale sui voli e potenziale raddoppio del ticket d’ingresso disegna uno scenario in cui visitare la città lagunare diventerà un’esperienza economicamente più impegnativa rispetto agli anni precedenti.

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Per una famiglia di quattro persone che pernotta tre notti in un hotel di fascia medio-alta, già solo l’aumento della tassa di soggiorno potrebbe tradursi in un aggravio di decine di euro rispetto a oggi, se si considera il passaggio dalla vecchia tariffa massima di 5 euro alla nuova di 9,50 euro per persona a notte.

Quando entrano in vigore le nuove tariffe

Le nuove aliquote della tassa di soggiorno venezia sono state deliberate il 23 novembre 2026 con applicazione prevista nel corso del 2027. La data esatta di entrata in vigore non è ancora stata comunicata ufficialmente: il Comune dovrà definire i dettagli operativi e comunicarli alle strutture ricettive con un congruo anticipo.

Gli operatori del settore — hotel, B&B, affittacamere, case vacanza — dovranno aggiornare i propri sistemi di riscossione e informare i clienti delle nuove tariffe al momento della prenotazione. Per i turisti, la raccomandazione pratica è verificare le condizioni di soggiorno direttamente con la struttura prescelta, chiedendo esplicitamente come verrà applicata la tassa e se è previsto lo sconto per pagamento anticipato entro dieci giorni.

Chi desidera seguire l’evoluzione normativa può consultare le comunicazioni ufficiali sul sito del Comune di Venezia, dove vengono pubblicate le delibere della Giunta e i relativi provvedimenti attuativi.

Venezia non è la prima città italiana ad aumentare la tassa di soggiorno, ma la combinazione di misure ora in discussione la porta su livelli che non hanno precedenti nel panorama municipale italiano. Per chi ha già prenotato un soggiorno nel 2027, vale la pena verificare se le nuove tariffe si applicheranno alla propria data di arrivo e calcolare in anticipo l’impatto complessivo sul budget di viaggio.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.