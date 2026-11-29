La Corte Costituzionale vieta il fotovoltaico a terra su terreni agricoli con la sentenza 184/2026. Scopri le deroghe per cave e progetti Pnrr, e l'agrivoltaico come alte

Il fotovoltaico a terra su terreni agricoli è vietato: lo ha stabilito in modo netto la Corte Costituzionale con la sentenza n. 184/2026, depositata il 5 novembre 2026. La pronuncia non arriva come un fulmine a ciel sereno — la Consulta aveva già tracciato questa linea con la sentenza n. 127/2026 — ma adesso il quadro normativo è più solido e le imprese del settore energetico devono fare i conti con un limite che la Corte considera pienamente legittimo. Cosa cambia in concreto, chi è coinvolto e quali strade rimangono percorribili?

Cosa dice esattamente la sentenza n. 184/2026

La Corte Costituzionale ha confermato che il divieto di installare impianti fotovoltaici con moduli a terra nelle zone agricole è costituzionalmente legittimo. Il ragionamento della Consulta è diretto: la tutela del suolo e della produzione agricola può giustificare limiti alla diffusione delle energie rinnovabili, anche quando queste ultime rispondono a obiettivi ambientali riconosciuti a livello europeo e nazionale.

Non si tratta di una posizione ideologica contro le rinnovabili. La Corte ha bilanciato due interessi costituzionalmente rilevanti — la transizione energetica da un lato, la protezione del territorio agricolo dall’altro — e ha ritenuto che il legislatore possa legittimamente privilegiare la seconda quando si tratta di suoli destinati alla coltivazione. Il divieto, in altre parole, non è arbitrario: risponde a una logica di salva suolo che la giurisprudenza costituzionale italiana sta progressivamente consolidando.

La sentenza n. 184/2026 si inserisce in una sequenza coerente: poche settimane prima, la sentenza n. 127/2026 aveva già affermato lo stesso principio. La nuova pronuncia lo rafforza e lo rende difficilmente contestabile in sede legislativa regionale o nazionale senza una modifica costituzionale.

Il divieto non è assoluto: le eccezioni previste dalla legge

Un punto fondamentale da chiarire subito: il divieto non è assoluto. La Corte ha espressamente riconosciuto che restano consentite alcune eccezioni previste dalla legge. Questo significa che non ogni progetto su suolo non urbano è automaticamente escluso, ma che le deroghe devono essere ancorate a fattispecie specifiche e non possono essere interpretate in modo estensivo per aggirare il divieto generale.

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Chi opera nel settore delle energie rinnovabili deve quindi verificare caso per caso se il terreno interessato rientra in una delle categorie escluse dal divieto. L’assenza di una lista tassativa e definitiva nelle norme attuative rende indispensabile un’analisi giuridica puntuale prima di avviare qualsiasi procedura autorizzativa.

L’agrivoltaico rimane la strada maestra

La soluzione tecnica che la Corte lascia esplicitamente aperta è quella degli impianti agrivoltaici con pannelli sollevati da terra. Questa tecnologia — che prevede strutture montate su supporti a un’altezza sufficiente a consentire la coltivazione del suolo sottostante — non rientra nel divieto perché non sottrae il terreno alla sua funzione agricola.

L’agrivoltaico, in sostanza, permette di produrre energia solare senza rinunciare alla produzione alimentare. I pannelli sono posizionati in modo da lasciare passare luce sufficiente alle colture, e il suolo continua a essere lavorato. Alcune sperimentazioni in corso in Italia dimostrano che certe colture — ortaggi, erbe aromatiche, piccoli frutti — possono addirittura beneficiare dell’ombreggiamento parziale, soprattutto in zone con estati molto calde.

Dal punto di vista economico, la differenza di costo tra un impianto a terra tradizionale e uno agrivoltaico è reale e non trascurabile: le strutture elevate richiedono investimenti maggiori in ingegneria e materiali. Ma con il divieto confermato dalla Consulta, questa non è più una scelta tra due opzioni equivalenti — è l’unica strada percorribile su terreni agricoli.

L’impatto sulla transizione energetica italiana

La sentenza n. 184/2026 solleva un tema di fondo che il settore energetico non può ignorare: come raggiungere gli obiettivi di capacità installata da rinnovabili se una parte significativa del territorio disponibile è preclusa agli impianti a terra?

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L’Italia ha superfici agricole che coprono circa il 40% del territorio nazionale. Non tutta questa superficie è effettivamente coltivata in modo intensivo, ma il divieto si applica in base alla destinazione urbanistica della zona, non al suo utilizzo reale. Questo significa che anche terreni abbandonati o marginali classificati come agricoli restano soggetti al divieto, salvo rientrare nelle eccezioni di legge.

Le alternative al fotovoltaico a terra su terreni agricoli esistono e sono già parzialmente sfruttate:

Tetti e coperture di edifici industriali, commerciali e residenziali, ancora largamente sottoutilizzati rispetto al potenziale stimato;

di edifici industriali, commerciali e residenziali, ancora largamente sottoutilizzati rispetto al potenziale stimato; Aree industriali dismesse e siti contaminati, dove l’installazione di impianti fotovoltaici può coniugare bonifica e produzione energetica;

e siti contaminati, dove l’installazione di impianti fotovoltaici può coniugare bonifica e produzione energetica; Impianti agrivoltaici , come già detto, che restano pienamente ammessi;

, come già detto, che restano pienamente ammessi; Superfici artificiali come parcheggi, autostrade e infrastrutture lineari, dove il fotovoltaico integrato sta trovando applicazioni sempre più mature.

La pressione sulle autorizzazioni per queste tipologie di installazioni è destinata ad aumentare significativamente nelle prossime settimane, anche perché gli sviluppatori che avevano puntato su terreni agricoli devono ora rivedere i propri piani.

Cosa devono fare ora gli operatori del settore

Per chi ha progetti in corso o in fase di sviluppo, la priorità è verificare la classificazione urbanistica dei terreni coinvolti e la compatibilità con le eccezioni di legge. I progetti già autorizzati prima della sentenza meritano un’analisi separata, caso per caso, con il supporto di un legale specializzato in diritto amministrativo energetico.

Chi sta valutando nuovi investimenti nel solare deve considerare l’agrivoltaico non come un ripiego, ma come la tecnologia di riferimento per i siti rurali. Le linee guida ministeriali sull’agrivoltaico, già disponibili, definiscono i requisiti tecnici minimi che un impianto deve rispettare per essere classificato come tale e non ricadere nel divieto. Per approfondire la normativa di settore e i requisiti tecnici aggiornati, il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) pubblica documentazione aggiornata sulle tipologie di impianti ammessi agli incentivi.

La sentenza n. 184/2026 chiude una fase di incertezza normativa che aveva rallentato molti investimenti. Adesso le regole sono più chiare: il fotovoltaico a terra su terreni agricoli non è la strada, e il mercato dovrà adattarsi di conseguenza, spostando capacità progettuale e capitali verso soluzioni tecnicamente più complesse ma ormai obbligate.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.