Dal 24 novembre 2026 i gestori di edicole italiane possono presentare la domanda per il bonus edicole 2026, l’incentivo fiscale che rimborsa fino all’80% delle spese sostenute nel 2025, con un tetto massimo di 4.500 euro per le voci ordinarie e un ulteriore bonus di 500 euro per chi offre il servizio di consegna a domicilio. La finestra per fare richiesta è stretta — si chiude il 22 dicembre 2026 — e tutto passa per un portale online dedicato. Chi gestisce un’edicola e non ha ancora valutato questa opportunità, ha ancora il tempo per farlo, ma non molto.

A chi si rivolge il contributo e perché esiste

Le edicole attraversano da anni una fase di profonda trasformazione. Il calo delle copie vendute, la concorrenza del digitale e l’aumento dei costi fissi hanno messo sotto pressione migliaia di punti vendita in tutta Italia. Il bonus edicole 2026 nasce proprio in questo contesto: è uno strumento di sostegno pensato per aiutare i gestori a coprire le spese operative che continuano ad accumularsi indipendentemente dall’andamento delle vendite.

Il contributo è rivolto ai titolari di punti vendita esclusivi o prevalenti di giornali e riviste, cioè le classiche edicole di quartiere, quelle nei centri commerciali, nei pressi delle stazioni, ovunque la vendita di stampa periodica rappresenti l’attività principale. Non è un incentivo agli editori né alle distribuzioni: riguarda chi gestisce fisicamente il punto vendita e ne sostiene i costi giorno per giorno.

Quali spese rientrano nel bonus edicole 2026

Il perimetro delle spese ammissibili comprende una serie di voci concrete che pesano sul bilancio di qualsiasi esercizio commerciale. Tra quelle confermate rientrano:

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Imposte e tasse legate all’attività: tributi locali, IMU su locali commerciali, TARI e simili sostenuti nel corso del 2025

legate all’attività: tributi locali, IMU su locali commerciali, TARI e simili sostenuti nel corso del 2025 Bollette e utenze : luce, gas, acqua — i costi energetici che negli ultimi anni hanno inciso in modo significativo sui margini dei piccoli esercizi

: luce, gas, acqua — i costi energetici che negli ultimi anni hanno inciso in modo significativo sui margini dei piccoli esercizi Spese operative connesse alla gestione ordinaria del punto vendita

Il meccanismo è semplice: il contributo copre l’80% delle spese ammissibili effettivamente sostenute nel 2025, fino al tetto di 4.500 euro. Significa che per ottenere il rimborso massimo, l’edicola deve aver sostenuto spese eleggibili pari ad almeno 5.625 euro nell’anno di riferimento. Chi ha speso meno riceve un rimborso proporzionale.

C’è poi la componente aggiuntiva: 500 euro extra per i gestori che hanno attivato un servizio di consegna a domicilio di giornali e riviste. È una voce separata, non inclusa nel tetto dei 4.500 euro, e rappresenta un incentivo esplicito alla diversificazione del servizio verso i lettori che non possono o non vogliono recarsi fisicamente all’edicola.

Come presentare la domanda: il portale online

Tutta la procedura di richiesta si svolge in modalità digitale, attraverso un portale online dedicato messo a disposizione dall’amministrazione competente. Non esistono moduli cartacei da spedire né sportelli fisici dove recarsi: l’accesso, la compilazione e l’invio della domanda avvengono esclusivamente online.

Prima di iniziare, è utile avere a portata di mano la documentazione necessaria. In linea generale, per questo tipo di contributi occorre predisporre:

I dati identificativi dell’esercizio (codice fiscale, partita IVA, codice ATECO)

(codice fiscale, partita IVA, codice ATECO) La documentazione delle spese sostenute nel 2025 : fatture, bollette, ricevute di pagamento delle imposte

: fatture, bollette, ricevute di pagamento delle imposte Le coordinate bancarie (IBAN) per l’accredito del contributo

(IBAN) per l’accredito del contributo L’eventuale documentazione relativa al servizio di consegna a domicilio, se si intende richiedere il bonus aggiuntivo da 500 euro

La scadenza del 22 dicembre 2026 è perentoria. Domande inviate oltre quella data non vengono prese in considerazione, indipendentemente dalla motivazione. Con meno di due mesi dalla finestra di apertura alla chiusura, conviene non aspettare l’ultima settimana per raccogliere i documenti.

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I tre interventi previsti: cosa sapere sulle tranche

Il programma di sostegno alle edicole non si esaurisce in un’unica erogazione annuale. Le fonti indicano che il quadro complessivo prevede più interventi distinti, di cui quello attivabile dal 24 novembre rappresenta una delle tranche in calendario. Questo significa che i gestori che hanno già beneficiato di contributi precedenti possono accedere anche a questa finestra, e che potrebbero aprirsi ulteriori opportunità in futuro, a seconda dell’evoluzione del programma.

Per chi si avvicina al bonus per la prima volta, è importante capire che ogni intervento ha le proprie regole operative, le proprie scadenze e il proprio perimetro di spese ammissibili. Non si tratta di un contributo automatico e ricorrente, ma di una misura che richiede una domanda attiva per ciascun periodo di riferimento. Monitorare le comunicazioni ufficiali è quindi fondamentale per non perdere le finestre successive.

Quanto vale davvero il contributo: un calcolo pratico

Per capire il valore concreto dell’incentivo, è utile ragionare su un caso reale. Un’edicola che nel 2025 ha sostenuto 5.000 euro tra IMU, TARI, bollette e altre spese ammissibili ottiene un rimborso dell’80%, pari a 4.000 euro. Se ha anche attivato la consegna a domicilio, può aggiungere i 500 euro del bonus supplementare, arrivando a 4.500 euro totali.

Chi invece ha speso 3.000 euro in spese eleggibili riceve 2.400 euro — sempre l’80% — più l’eventuale bonus consegne. Il meccanismo è lineare e proporzionale, senza soglie minime dichiarate: anche chi ha sostenuto spese inferiori può presentare domanda e ottenere il rimborso corrispondente.

Il riferimento ufficiale per seguire gli aggiornamenti sul programma è il portale IPSOA dedicato al contributo edicole 2026, che raccoglie la normativa aggiornata e le istruzioni operative per la presentazione delle domande. Chi gestisce un’edicola e vuole massimizzare il rimborso dovrebbe verificare già oggi quali spese del 2025 sono documentate e pronte per essere caricate sul portale: con la scadenza fissata al 22 dicembre, ogni giorno in meno è un margine di errore in più.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.