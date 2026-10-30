Aprire una società estera con pochi clic è diventato tecnicamente semplicissimo: piattaforme online permettono di registrare una LLC americana o una Ltd britannica nel giro di qualche giorno, spesso senza muoversi dal divano. Ma per un residente fiscale in Italia, la semplicità operativa non corrisponde affatto a semplicità fiscale. I rischi fiscali legati a una società estera mal strutturata sono concreti, potenzialmente molto costosi e spesso sottovalutati da chi si affida a guide generaliste trovate in rete. Prima di procedere, vale la pena capire esattamente dove si nascondono le insidie.

Perché la LLC americana e la Ltd britannica attraggono gli italiani

La ragione è semplice e quasi universale: ottimizzare il carico fiscale, ridurre la burocrazia e accedere a mercati internazionali con strutture considerate più flessibili di una SRL italiana. Una Limited Liability Company (LLC) statunitense è un veicolo societario che consente a imprenditori non residenti negli USA di gestire un’attività con burocrazia ridotta rispetto ad altri modelli societari americani.

Uno degli aspetti più attraenti della LLC è la sua natura di entità pass-through, o trasparente: in questa configurazione, la società non è tassata direttamente negli Stati Uniti. I redditi “passano” direttamente al socio, che li dichiara nel proprio paese di residenza fiscale. In teoria, se rispettati criteri operativi precisi e le regole del paese di residenza, è possibile azzerare le imposte federali americane. Ed è proprio qui che molti italiani si fermano, ignorando la seconda metà della frase: le regole del paese di residenza, ovvero l’Italia, continuano ad applicarsi.

La Ltd britannica, dal canto suo, è spesso scelta per la semplicità di costituzione e per la reputazione internazionale del sistema giuridico inglese. Va notato che, sul piano della struttura ordinaria e del trattamento fiscale, una SRL italiana è più vicina a una Ltd britannica o a una C-corporation americana che non a una LLC nella sua configurazione di default. Questo significa che chi cerca nella Ltd una via di fuga dalla tassazione italiana potrebbe trovarsi in una situazione più simile a quella di partenza di quanto immaginasse.

Società estera e rischi fiscali: il nodo dell’esterovestizione

Aprire una società all’estero è perfettamente legale. Nessuna norma italiana lo vieta. Il problema nasce quando la struttura estera è solo formale, mentre la gestione effettiva avviene dall’Italia. In questo caso si configura il rischio di esterovestizione, termine tecnico che indica una società formalmente estera ma sostanzialmente italiana.

L’Agenzia delle Entrate può riqualificare la società estera come soggetto fiscalmente residente in Italia se accerta che la direzione effettiva e il controllo dell’attività si trovano sul territorio italiano. I criteri che le autorità fiscali considerano includono:

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dove vengono prese le decisioni strategiche e operative;

dove si trova fisicamente l’amministratore o il socio di controllo;

dove vengono stipulati i contratti con clienti e fornitori;

dove si svolge concretamente l’attività economica.

Se un italiano apre una LLC a Delaware, la gestisce dal proprio appartamento a Milano, non ha dipendenti né uffici negli USA e non vi si reca mai, la struttura difficilmente supererà un controllo serio. La sede legale estera è solo un indirizzo: non basta a rendere la società genuinamente straniera agli occhi del fisco italiano.

Per evitare l’esterovestizione, la struttura estera deve rispettare requisiti sostanziali. Il primo e più importante è che la società abbia una sede reale e operativa all’estero: un ufficio fisico, personale locale, attività concreta svolta nel paese di registrazione. Gli altri requisiti riguardano la coerenza tra la residenza fiscale del socio e la localizzazione della gestione, nonché la documentazione che dimostri la sostanza economica della struttura.

La disciplina CFC e quando scatta per i residenti italiani

Anche quando la struttura estera è genuina e sfugge all’esterovestizione, entrano in gioco le norme sulle Controlled Foreign Companies (CFC). La disciplina CFC è uno strumento antiabuso previsto dall’ordinamento italiano — in linea con le direttive europee in materia — che mira a impedire il differimento artificioso della tassazione attraverso società controllate in paesi a bassa fiscalità.

In termini pratici: se un residente italiano controlla una società estera che opera in un paese con un livello di tassazione effettiva significativamente inferiore a quello italiano, il fisco italiano può attribuire direttamente al socio i redditi prodotti dalla società estera, tassandoli in Italia nell’anno in cui sono stati prodotti, indipendentemente dalla distribuzione degli utili. Il meccanismo è particolarmente rilevante per LLC o Ltd che operano in giurisdizioni con aliquote basse o nulle.

Esistono esimenti, ma richiedono la prova che la società estera svolge un’attività economica reale e che la localizzazione non è motivata principalmente da ragioni fiscali. Questa prova — detta esimente della sostanza economica — deve essere documentata in modo rigoroso e, in alcuni casi, può essere oggetto di interpello preventivo all’Agenzia delle Entrate.

Come si muove l’Agenzia delle Entrate su questi casi

I controlli sulle strutture estere dei residenti italiani non sono rari né casuali. L’Agenzia delle Entrate dispone di strumenti di scambio automatico di informazioni con le autorità fiscali di numerosi paesi, inclusi gli Stati Uniti e il Regno Unito, nell’ambito di accordi internazionali come il Common Reporting Standard (CRS) e il Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA). Questo significa che i conti bancari intestati a LLC o Ltd di cui un italiano è beneficiario effettivo possono essere visibili all’amministrazione fiscale italiana.

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I segnali che tipicamente attivano un controllo includono:

movimenti di denaro verso conti esteri non dichiarati nel quadro RW della dichiarazione dei redditi;

partecipazioni in società estere non indicate nella dichiarazione;

discrepanze tra il tenore di vita del contribuente e i redditi dichiarati;

segnalazioni provenienti da banche o intermediari finanziari esteri.

Va ricordato che l’obbligo di monitoraggio fiscale — il quadro RW — si applica ai residenti italiani che detengono investimenti o attività finanziarie all’estero, comprese partecipazioni in società estere. Omettere questa dichiarazione costituisce già di per sé una violazione, indipendentemente dall’eventuale esterovestizione o dall’applicazione delle norme CFC.

Strutturare correttamente una società estera: cosa serve davvero

Chi ha una ragione economica genuina per operare tramite una società estera — ad esempio perché ha clienti prevalentemente americani, perché collabora con partner nel Regno Unito o perché intende trasferire effettivamente la propria residenza all’estero — può farlo in modo lecito. Ma la struttura deve essere costruita con attenzione, non acquistata come un pacchetto preconfezionato su un sito di formazione societaria online.

Gli elementi che rendono una struttura estera fiscalmente difendibile sono:

Sostanza economica reale : ufficio, personale, attività effettiva nel paese estero;

: ufficio, personale, attività effettiva nel paese estero; Coerenza con la residenza fiscale : se il socio vive in Italia, la gestione non può essere interamente italiana;

: se il socio vive in Italia, la gestione non può essere interamente italiana; Documentazione adeguata : contratti, verbali, estratti conto, prove di attività locale;

: contratti, verbali, estratti conto, prove di attività locale; Corretta dichiarazione in Italia: monitoraggio fiscale, eventuale tassazione per trasparenza o CFC, quadro RW compilato.

Il consiglio di affidarsi a un professionista fiscale con esperienza internazionale non è un disclaimer di stile: è la differenza concreta tra una struttura che regge a un controllo e una che si smonta alla prima verifica. Le piattaforme online che promettono di aprire una LLC in tre giorni per poche centinaia di dollari non includono questa consulenza, e il costo del recupero a posteriori è quasi sempre molto superiore a quello di una pianificazione corretta fin dall’inizio. Chi valuta seriamente queste strutture può trovare un punto di partenza nelle risorse disponibili su Fiscomania, tenendo però presente che nessuna guida online sostituisce un’analisi personalizzata della propria situazione.

La vera domanda da porsi non è “come apro una LLC online?” ma “questa struttura è sostenibile fiscalmente per la mia situazione specifica?”. Rispondere a quella domanda richiede tempo, competenza e onestà sulla propria reale operatività — tre cose che nessun form online può fornire.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.