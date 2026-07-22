Concorso Inps 1.695 posti: scadenza 27 luglio, lauree umanistiche ammesse

Immagine generata con AI

Concorso INPS 1.695 posti: tutto quello che c’è da sapere prima della scadenza del 27 luglio 2026

La domanda che si stanno ponendo migliaia di laureati in queste settimane è semplice: ho ancora tempo per candidarmi al concorso INPS? La risposta è sì, ma con un margine stretto. Il concorso INPS 1695 posti — una delle procedure selettive pubbliche più ampie bandite quest’anno — ha fissato il termine per la presentazione delle candidature al 27 luglio 2026. Chi non ha ancora completato la domanda deve muoversi adesso.

L’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale cerca 1.695 funzionari a tempo indeterminato nell’area professionale denominata “Progettazione, Erogazione e Controllo dei Servizi” (PECS). Non si tratta di un contratto a termine, né di una collaborazione: è un’assunzione stabile nel pubblico impiego, con tutte le tutele contrattuali che ne derivano. Il bando è pubblicato ufficialmente sulla piattaforma InPA (inpa.gov.it), il portale nazionale del reclutamento nella pubblica amministrazione.

Di cosa si occupa il funzionario PECS

L’area “Progettazione, Erogazione e Controllo dei Servizi” è quella in cui si concentra il lavoro operativo e tecnico dell’INPS: dalla gestione delle pratiche previdenziali all’erogazione delle prestazioni, dal controllo della correttezza delle domande presentate dai cittadini all’istruttoria dei fascicoli. Chi entra in questa area si trova a lavorare su pensioni, ammortizzatori sociali, indennità di maternità, assegni familiari e tutto il ventaglio di prestazioni che l’istituto eroga ogni anno a decine di milioni di italiani.

Non è un ruolo puramente amministrativo nel senso burocratico del termine. I funzionari PECS devono saper leggere normative in continua evoluzione, interagire con i cittadini, gestire banche dati e produrre istruttorie motivate. È un profilo che richiede rigore analitico, capacità di sintesi e — soprattutto — una laurea come requisito minimo di accesso.

Il requisito della laurea: cosa sappiamo con certezza

Il bando richiede il possesso di una laurea. Questo è confermato sia dalla pubblicazione ufficiale su InPA sia dalle fonti secondarie che hanno dato notizia del concorso. Ciò che il bando non specifica in modo dettagliato nelle informazioni sinora disponibili è l’elenco puntuale delle classi di laurea ammesse.

Il titolo di questo concorso fa riferimento all’ammissibilità delle lauree umanistiche, incluse quelle in lettere. È un’informazione che circola tra i candidati e che ha contribuito a rendere questa procedura particolarmente attrattiva per chi ha percorsi di studio non strettamente economici o giuridici. Tuttavia, poiché le fonti verificabili non elencano esplicitamente le singole classi di laurea ammesse, la raccomandazione è di consultare direttamente il testo integrale del bando su InPA prima di procedere con la candidatura, per verificare se il proprio titolo rientra tra quelli validi.

Questo passaggio non è una formalità. In molti concorsi pubblici, la mancata corrispondenza tra il titolo posseduto e quelli ammessi comporta l’esclusione automatica, indipendentemente dalla qualità della domanda presentata. Vale la pena dedicare dieci minuti alla lettura del bando per evitare di perdere tempo — e opportunità.

La procedura: titoli ed esami

Il concorso si svolge per titoli ed esami. Questa formula, nel linguaggio dei concorsi pubblici italiani, significa che la selezione non avviene esclusivamente attraverso prove scritte e orali, ma tiene conto anche dei titoli accademici e professionali posseduti dal candidato. In pratica, chi ha un dottorato di ricerca, una specializzazione, esperienze lavorative documentate nel settore pubblico o titoli aggiuntivi rispetto alla laurea triennale o magistrale può ottenere un punteggio più alto già in fase di valutazione dei titoli.

Questo meccanismo ha implicazioni pratiche importanti. Non è sufficiente avere la laurea minima richiesta e sperare di recuperare tutto in sede d’esame: la fase di valutazione dei titoli può fare la differenza in una graduatoria con quasi 1.700 posti disponibili ma — presumibilmente — un numero di candidati molto superiore. I concorsi INPS degli anni recenti hanno sempre registrato un’alta partecipazione, data la solidità dell’ente e la stabilità del contratto offerto.

Per approfondire la struttura delle procedure per titoli ed esami nel pubblico impiego italiano, è utile consultare le risorse della Funzione Pubblica, che pubblica le linee guida generali sulle modalità di reclutamento nella PA.

Come presentare la domanda entro il 27 luglio 2026

La candidatura si presenta attraverso la piattaforma InPA. Chi non è ancora registrato deve creare un account — operazione che richiede SPID o CIE — e poi accedere alla sezione dedicata al bando INPS. La domanda va compilata online: non sono previste modalità cartacee o via PEC per l’invio.

Ecco i passaggi principali che il candidato deve seguire:

Accedere a InPA con SPID o Carta d’Identità Elettronica

Individuare il bando INPS per i 1.695 funzionari PECS

Compilare il modulo online inserendo i dati anagrafici, il titolo di studio e i titoli aggiuntivi valutabili

Allegare la documentazione richiesta secondo le indicazioni del bando

Inviare la domanda entro le ore e la data indicate (27 luglio 2026)

Conservare la ricevuta di invio come prova della candidatura

Un errore comune è quello di iniziare la compilazione della domanda a ridosso della scadenza, sottovalutando i tempi tecnici della piattaforma. InPA può andare in sovraccarico nelle ultime ore prima della chiusura di un bando molto seguito. Conviene non aspettare l’ultimo giorno.

Immagine generata con AI

Perché questo concorso attrae candidati da percorsi di studio diversi

Uno degli aspetti che rende il concorso INPS 1695 posti diverso da molte altre procedure pubbliche è l’apertura — almeno nella comunicazione che ha accompagnato il bando — a laureati con percorsi non strettamente tecnico-scientifici. Storicamente, i concorsi per enti previdenziali tendevano a privilegiare laureati in giurisprudenza, economia o discipline affini. Un’apertura verso le scienze umane e sociali riflette un cambiamento nella concezione del profilo del funzionario pubblico moderno.

La gestione delle prestazioni previdenziali richiede, certo, conoscenza della normativa. Ma richiede anche capacità comunicative, comprensione delle dinamiche sociali, abilità nell’analisi di testi complessi e nella redazione di atti motivati. Competenze che chi ha studiato lettere, scienze della comunicazione, storia, filosofia o discipline umanistiche sviluppa nel proprio percorso accademico. Se il bando conferma questa apertura nel testo integrale, si tratta di un segnale significativo per una platea di candidati che spesso fatica a trovare sbocchi nel pubblico impiego.

Riguarda concretamente decine di migliaia di persone: giovani laureati magistrali che cercano un primo impiego stabile, lavoratori con esperienza nel terzo settore o nel sociale, professionisti che vogliono transitare dal privato al pubblico. Il profilo PECS, per la sua trasversalità, si presta a raccogliere candidature da contesti molto diversi.

Il contesto: perché l’INPS assume adesso

L’INPS è uno degli enti pubblici con il maggior numero di dipendenti in Italia, ma negli anni ha dovuto fare i conti con un turn-over generazionale significativo. Molti funzionari assunti nei decenni scorsi sono andati in pensione o si apprestano a farlo, e il carico di lavoro dell’istituto non è diminuito: anzi, la complessità delle prestazioni erogate è aumentata, con nuovi strumenti come l’Assegno Unico Universale, le varie forme di sostegno al reddito e le misure introdotte negli ultimi anni per far fronte alle crisi economiche.

Assumere 1.695 funzionari a tempo indeterminato è una risposta strutturale a questa esigenza. Non si tratta di una misura emergenziale, ma di un investimento a lungo termine nella capacità operativa dell’istituto. Per i candidati, questo significa che i posti messi a concorso sono reali, finanziati e destinati a essere coperti.

Cosa valutare prima di candidarsi

Prima di inviare la domanda, è utile fare una valutazione onesta della propria posizione rispetto al bando. Alcune domande concrete da porsi:

Il mio titolo di laurea rientra tra quelli ammessi? (Verificare sul testo integrale del bando su InPA)

Ho titoli aggiuntivi valutabili — dottorato, master, esperienze nel pubblico — che possono migliorare il mio punteggio nella fase di valutazione dei titoli?

Sono disponibile a lavorare nella sede assegnata, che potrebbe non coincidere con la mia città di residenza?

Ho il tempo necessario per prepararmi alle prove d’esame, considerando che la procedura prevede anche una fase di esami e non solo la valutazione dei titoli?

La risposta affermativa a queste domande non garantisce il successo, ma aiuta a capire se vale la pena investire tempo ed energie nella candidatura. Con 1.695 posti disponibili, le probabilità statistiche sono più favorevoli rispetto a molti altri concorsi pubblici — ma la concorrenza sarà comunque elevata.

Il concorso INPS 1695 posti nel quadro del reclutamento pubblico 2026

Nel panorama dei concorsi pubblici attivi in questo periodo, il concorso INPS 1695 posti si distingue per dimensioni e per la stabilità dell’ente banditore. L’INPS non è un ente in ristrutturazione o a rischio: è una delle istituzioni più solide del sistema previdenziale italiano, con un bilancio che gestisce flussi di decine di miliardi di euro ogni anno.

Per chi sta valutando più opportunità in parallelo, questo concorso merita di essere trattato come priorità, anche solo per la scadenza imminente. Il 27 luglio 2026 è tra pochi giorni: chi ha già i requisiti e vuole candidarsi non ha margine per rimandare ulteriormente.

Chi vuole tenersi aggiornato sulle prossime fasi — pubblicazione delle date delle prove, convocazioni, risultati — può monitorare direttamente la pagina del bando su InPA, dove vengono pubblicati tutti gli aggiornamenti ufficiali. È il canale più affidabile, perché le comunicazioni dell’INPS passano per quella piattaforma prima di essere riprese da qualsiasi altra fonte.

Un ultimo dettaglio pratico: la ricevuta di invio della domanda va conservata con cura. In caso di contestazioni sull’ammissione o sull’esclusione dalla procedura, è il documento che attesta l’avvenuta candidatura nei termini previsti.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.