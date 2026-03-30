Certificate su indici globali, come funziona lo strumento Vontobel con rendimento annuo fino al 9,8%

30/03/2026 10:00 La Francia ha venduto parte delle sue riserve auree custodite negli Stati Uniti, generando una plusvalenza miliardaria e riaprendo il tema del controllo fisico dell’oro in un contesto internazionale sempre più delicato.L’operazione, definita eccezionale dalla stessa Banca di Francia, ha coinvolto una quota limitata ma significativa delle riserve, con effetti concreti sui conti pubblici e