Analisi comparativa tra rate di mutuo e canoni di affitto nelle principali città italiane. Scopri dove conviene comprare casa e le eccezioni critiche come Milano e Firenz

Comprare casa con un mutuo o continuare ad affittare: è la domanda che si pongono migliaia di famiglie italiane ogni volta che i tassi di interesse si muovono o i canoni di locazione salgono ancora. La risposta non è universale, ma un’analisi comparativa basata sui dati del primo semestre 2026 offre indicazioni concrete: in molte delle principali città italiane, la rata mensile del mutuo risulta già oggi inferiore al canone medio di affitto. Con eccezioni importanti, però, che vale la pena conoscere prima di firmare qualsiasi contratto.

Il quadro generale: mutuo vs affitto nelle grandi città italiane

L’Ufficio Studi del Gruppo Tecnocasa ha condotto nel primo semestre del 2026 una comparazione sistematica tra le rate mensili del mutuo e i canoni di locazione nelle principali città italiane. Il risultato di fondo è che, in una quota significativa dei mercati analizzati, acquistare con un mutuo è finanziariamente più conveniente rispetto all’affitto, almeno sul piano del costo mensile immediato.

Il modello di riferimento utilizzato nell’analisi prevede un mutuo a 25 anni, con un tasso fisso al 3,2% e una copertura dell’80% del valore dell’immobile. Questo significa che il compratore deve disporre in partenza di almeno il 20% del prezzo di acquisto come anticipo, più le spese accessorie — notaio, imposte, perizia, eventuale intermediazione immobiliare. Non è una soglia trascurabile, e rappresenta spesso il primo vero ostacolo per chi vorrebbe uscire dall’affitto.

Detto questo, per chi dispone della liquidità necessaria, il confronto mutuo vs affitto in molte città italiane pende chiaramente a favore dell’acquisto. I canoni di locazione hanno subito pressioni al rialzo costanti negli ultimi anni, alimentati dalla carenza di offerta e dalla domanda crescente nelle aree urbane. Il risultato è che in diverse piazze la rata mensile del mutuo — calcolata sulle quotazioni attuali degli immobili — risulta inferiore a quanto si pagherebbe per affittare un appartamento equivalente.

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Milano e Firenze: le eccezioni critiche

Non tutto il territorio nazionale segue questa logica. Milano e Firenze rappresentano le eccezioni più evidenti: in queste due città, l’affitto rimane più conveniente rispetto all’acquisto con mutuo. Il motivo è strutturale. I prezzi al metro quadro in questi mercati hanno raggiunto livelli tali da rendere la rata mensile del mutuo sensibilmente più alta del canone medio di locazione per immobili comparabili.

A Milano, in particolare, la pressione della domanda internazionale, il turismo residenziale e la forte attrattività per i lavoratori del settore finanziario e tecnologico hanno spinto le quotazioni su livelli difficilmente sostenibili per una famiglia con reddito medio. Anche finanziando l’80% del valore dell’immobile a tassi oggi relativamente contenuti, la rata mensile supera spesso il canone di mercato per appartamenti analoghi.

Firenze segue una dinamica simile, amplificata dalla pressione turistica che sottrae stock abitativo al mercato delle locazioni tradizionali, riducendo l’offerta e alzando i prezzi di acquisto in modo sproporzionato rispetto ai canoni residenziali a lungo termine.

In questi contesti, affittare non è una scelta di ripiego: è una strategia razionale, almeno finché il mercato non riequilibra il rapporto tra prezzi di vendita e canoni di locazione.

Quando conviene davvero comprare: le variabili da considerare

Il confronto tra rata del mutuo e canone mensile è solo il primo livello di analisi. Esistono almeno tre variabili aggiuntive che determinano se l’acquisto è effettivamente vantaggioso nel lungo periodo.

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L’orizzonte temporale: acquistare conviene quando si prevede di rimanere nello stesso immobile per almeno 7-10 anni . Al di sotto di questa soglia, i costi fissi dell’acquisto — imposte, notaio, eventuali lavori — non vengono ammortizzati e l’operazione può risultare in perdita rispetto all’affitto.

acquistare conviene quando si prevede di rimanere nello stesso immobile per almeno . Al di sotto di questa soglia, i costi fissi dell’acquisto — imposte, notaio, eventuali lavori — non vengono ammortizzati e l’operazione può risultare in perdita rispetto all’affitto. Il capitale iniziale disponibile: senza un anticipo adeguato (almeno il 20% del valore dell’immobile), non si accede alle condizioni di mutuo più favorevoli. Un loan-to-value più alto comporta tassi più elevati e costi assicurativi aggiuntivi che erodono il vantaggio economico.

senza un anticipo adeguato (almeno il 20% del valore dell’immobile), non si accede alle condizioni di mutuo più favorevoli. Un loan-to-value più alto comporta tassi più elevati e costi assicurativi aggiuntivi che erodono il vantaggio economico. Il rapporto tra prezzi di acquisto e canoni locali: in mercati dove i prezzi di vendita sono gonfiati rispetto ai canoni di locazione — come accade appunto a Milano e Firenze — il punto di pareggio si sposta in avanti nel tempo, rendendo l’acquisto meno attraente anche su orizzonti lunghi.

I costi nascosti che il confronto mensile non mostra

Chi guarda solo alla rata del mutuo commette un errore di valutazione frequente. L’acquisto di un immobile comporta una serie di costi accessori che l’affittuario non sostiene:

Imposta di registro o IVA sull’acquisto (variabile a seconda che si tratti di prima o seconda casa e del venditore)

Spese notarili, che possono oscillare tra qualche centinaio e diverse migliaia di euro

Manutenzione ordinaria e straordinaria dell’immobile, a carico del proprietario

IMU nel caso di seconda casa o di immobili non adibiti a prima abitazione

Spese condominiali straordinarie, non prevedibili a priori

D’altro canto, l’affittuario non accumula patrimonio: ogni canone pagato è un costo netto, senza contropartita in termini di asset. Il proprietario che paga il mutuo, invece, costruisce progressivamente una quota di proprietà sull’immobile — una forma di risparmio forzato che nel lungo periodo può rappresentare un vantaggio rilevante, soprattutto in mercati con prezzi stabili o in crescita.

Come leggere il proprio mercato locale

La chiave per orientarsi nel confronto mutuo vs affitto è evitare le generalizzazioni. Le dinamiche variano non solo da città a città, ma anche da quartiere a quartiere all’interno della stessa area urbana. Un appartamento in periferia di una grande città può avere un rapporto tra prezzo di acquisto e canone di locazione molto diverso rispetto a un immobile in zona centrale.

Un indicatore utile è il cosiddetto price-to-rent ratio: si calcola dividendo il prezzo di acquisto dell’immobile per il canone annuo di locazione. Valori superiori a 20-25 segnalano mercati dove l’affitto tende a essere più conveniente nel breve-medio periodo; valori inferiori a 15 indicano invece mercati dove l’acquisto si ripaga più rapidamente. Per approfondire il quadro metodologico su questi indicatori, è utile consultare le analisi dell’Ufficio Studi Tecnocasa, che aggiorna periodicamente i dati per le principali piazze italiane.

La scelta tra acquisto e locazione non è mai puramente finanziaria: entrano in gioco la stabilità lavorativa, le prospettive familiari, la mobilità professionale e la propensione al rischio. Ma partire dai numeri reali del proprio mercato — rata del mutuo, canone medio, anticipo disponibile, orizzonte temporale — è il modo più efficace per evitare decisioni basate su percezioni anziché su dati concreti. In un mercato come quello italiano del 2026, dove i tassi si sono stabilizzati su livelli più gestibili rispetto al picco degli anni precedenti, la finestra per valutare l’acquisto è più favorevole che in passato: ma non in ogni città, e non per tutti.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.