Quando una coppia si separa e sull’immobile condiviso grava un mutuo cointestato, la separazione dei percorsi personali non coincide automaticamente con quella dei debiti. La banca rimane estranea agli accordi privati tra i coniugi o conviventi: entrambi i cointestatari continuano a rispondere dell’intero debito residuo, indipendentemente da chi abita ancora in casa e da chi ha smesso di pagare la propria quota. Capire come funziona l’accollo, quali sono le implicazioni fiscali e come si negozia con l’istituto di credito è il primo passo per uscire da una situazione che, se ignorata, può diventare molto costosa.

Come funziona il mutuo cointestato: la doppia garanzia della banca

Un mutuo cointestato è un finanziamento sottoscritto da due persone che si impegnano solidalmente alla restituzione del capitale e degli interessi. La parola chiave è solidalmente: non si tratta di una divisione al 50%, ma di un obbligo che grava integralmente su ciascuno dei due mutuatari.

Per la banca, questa struttura rappresenta una doppia garanzia di solvibilità. Se uno dei due cointestatari smette di pagare — per qualsiasi motivo, compresa la separazione — l’istituto può rivolgersi all’altro e richiedere il pagamento dell’intera rata, non solo della metà. Non esiste una soglia minima: il creditore ha piena facoltà di recuperare l’intero importo dal mutuatario rimasto solvibile.

Questo meccanismo non cambia con la separazione legale. Il tribunale o l’accordo tra le parti può stabilire chi dovrà pagare il mutuo in futuro, ma quell’accordo ha valore esclusivamente tra i coniugi. La banca non è vincolata da esso e, fino a quando non viene formalizzato un atto specifico, entrambi rimangono obbligati.

Accollo interno e accollo esterno: due strade con esiti molto diversi

Quando si affronta il nodo del mutuo cointestato in caso di separazione, la distinzione fondamentale è tra accollo interno e accollo esterno. Sono due strumenti diversi, ma con un punto in comune: entrambi mirano a chiarire chi pagherà il debito residuo.

L’accollo interno

L’accollo interno è un accordo tra i due ex partner: uno dei due si impegna a farsi carico del mutuo, sollevando l’altro dall’onere pratico del pagamento. Questo accordo può essere inserito direttamente nelle condizioni della separazione consensuale o del divorzio.

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Il problema è che questo accordo non libera formalmente il secondo mutuatario dall’obbligo verso la banca. Se chi ha assunto l’accollo smette di pagare, l’istituto di credito può comunque rivolgersi all’ex coniuge o convivente. Dal punto di vista bancario, nulla è cambiato.

L’accollo esterno

L’accollo esterno, invece, è l’unico strumento che produce un effetto liberatorio reale. In questo caso la banca accetta formalmente di liberare uno dei due mutuatari dall’obbligo, trasferendo l’intero debito sull’altro. Il cointestatario uscente viene definitivamente svincolato dal contratto di mutuo.

Il punto critico è che la banca non è obbligata ad accettare. L’istituto valuterà se il mutuatario che rimane è in grado di sostenere autonomamente il debito residuo: reddito, stabilità lavorativa, storico dei pagamenti. Se la valutazione è negativa, la banca può rifiutare l’accollo esterno, lasciando entrambi vincolati.

In alternativa all’accollo, alcune coppie optano per la vendita dell’immobile e l’estinzione del mutuo con il ricavato. È una soluzione radicale, ma spesso la più rapida per recidere ogni legame finanziario.

Detrazioni fiscali: chi porta in dichiarazione gli interessi passivi

Finché il mutuo rimane cointestato, entrambi i mutuatari hanno in linea di principio diritto a detrarre la propria quota di interessi passivi nella dichiarazione dei redditi. Con la separazione, però, la situazione si complica.

Se uno dei due lascia l’abitazione e l’altro vi rimane come residenza principale, la detraibilità degli interessi segue regole precise legate alla destinazione dell’immobile. Chi non abita più nella casa e ha ceduto la propria quota potrebbe perdere il diritto alla detrazione, mentre chi rimane potrebbe potenzialmente portare in detrazione una percentuale maggiore — fino al totale degli interessi — se ne ricorrono le condizioni.

È un’area in cui le variabili sono molte: la quota di proprietà trasferita, le modalità dell’accordo di separazione, la residenza anagrafica. Per questa ragione è utile verificare la propria situazione specifica con un professionista fiscale prima di compilare il modello 730 o il modello Redditi.

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Il tema della plusvalenza in caso di vendita

Se la coppia decide di vendere l’immobile per estinguere il mutuo, entra in gioco il tema della plusvalenza immobiliare. In linea generale, la plusvalenza si realizza quando il prezzo di vendita supera il prezzo di acquisto originario, ed è soggetta a tassazione.

Esistono però esenzioni importanti. La più rilevante riguarda gli immobili che hanno costituito l’abitazione principale per la maggior parte del periodo di possesso: in questo caso la plusvalenza non è tassata. Se invece l’immobile era già diventato una seconda casa per uno o entrambi i cointestatari prima della vendita — per esempio perché uno dei due aveva già trasferito la residenza altrove — la situazione cambia e la plusvalenza potrebbe diventare imponibile.

Un altro scenario da considerare è quello in cui uno dei due coniugi cede la propria quota all’altro nell’ambito degli accordi di separazione. Anche questa cessione può generare effetti fiscali, in funzione del valore attribuito alla quota e delle modalità con cui viene formalizzata.

Come negoziare con la banca dopo la separazione

Il dialogo con l’istituto di credito richiede preparazione. Presentarsi allo sportello con il solo accordo di separazione non è sufficiente: la banca ha bisogno di documentazione specifica per valutare qualsiasi modifica al contratto di mutuo.

I passaggi pratici da seguire sono generalmente questi:

Richiedere un appuntamento dedicato con il gestore del mutuo, non con lo sportello generico.

Portare la documentazione della separazione o del divorzio, con indicazione esplicita degli accordi sul mutuo e sull’immobile.

Presentare la documentazione reddituale aggiornata del mutuatario che intende subentrare da solo nel debito.

Chiedere per iscritto le condizioni alle quali la banca è disposta a procedere con l’accollo esterno o con la rinegoziazione del contratto.

Valutare, se la banca rifiuta, se esistono le condizioni per surrogare il mutuo presso un altro istituto che potrebbe accettare un solo intestatario.

La surroga — cioè il trasferimento del mutuo a una nuova banca — è uno strumento spesso sottovalutato in questi contesti. Se il mutuatario che resta ha una buona capacità reddituale, potrebbe trovare un istituto disposto a erogare un nuovo mutuo intestato a lui solo, estinguendo quello cointestato. Il risultato pratico è identico all’accollo esterno, ma percorso attraverso un canale diverso.

Affrontare il nodo del mutuo cointestato in caso di separazione richiede di muoversi su più fronti contemporaneamente: quello legale, quello bancario e quello fiscale. Rimandare la questione nella speranza che si risolva da sola è la scelta più rischiosa, perché nel frattempo entrambi i cointestatari continuano a rispondere solidalmente del debito, con tutto ciò che questo comporta per il proprio profilo creditizio e per la propria capacità di accedere a futuri finanziamenti.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.