La Commissione europea ha dato il via libera all’acquisizione di Commerzbank da parte di UniCredit senza imporre alcuna condizione o rimedio correttivo. Il via libera è arrivato in data 16 novembre 2026, al termine della cosiddetta Fase 1 del procedimento antitrust europeo — la fase preliminare, quella in cui la Commissione esamina se l’operazione solleva preoccupazioni concorrenziali evidenti. Il fatto che non si sia andati oltre, senza aprire un’indagine approfondita di Fase 2, è già di per sé un segnale chiaro: Bruxelles non ha ravvisato criticità rilevanti nell’operazione di unicredit commerzbank acquisizione.

Cosa significa l’approvazione in Fase 1 senza condizioni

Nel diritto della concorrenza europeo, il procedimento di controllo delle concentrazioni si articola in due fasi distinte. La Fase 1 dura normalmente 25 giorni lavorativi e serve a verificare se l’operazione è compatibile con il mercato interno in modo abbastanza evidente da non richiedere un’indagine approfondita. Se la Commissione individua dubbi seri, apre la Fase 2, che può durare mesi e spesso si chiude con l’imposizione di rimedi strutturali — cessioni di rami d’azienda, dismissioni di portafogli clienti, separazioni di attività.

Nel caso di UniCredit e Commerzbank, nulla di tutto questo è accaduto. La Commissione europea ha concluso che l’operazione non solleva preoccupazioni concorrenziali, e ha quindi approvato l’acquisizione senza condizioni né impegni. Per un’operazione di questa dimensione — che riguarda due tra i principali istituti bancari dell’eurozona — si tratta di un esito tutt’altro che scontato.

Il percorso che ha portato all’offerta di scambio

Per comprendere il contesto, è utile ricordare le tappe recenti di questa vicenda. UniCredit aveva lanciato un’offerta pubblica di scambio volontaria con l’obiettivo di portare la propria quota in Commerzbank oltre la soglia del 30% del capitale. Una mossa che aveva immediatamente scosso i mercati: il titolo Commerzbank aveva registrato un rialzo del 6,7% nelle sedute successive all’annuncio dell’offerta, segnale di un mercato che aveva accolto con favore la prospettiva dell’integrazione.

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L’offerta di scambio è uno strumento tecnico preciso: anziché pagare in contanti, UniCredit offre ai soci di Commerzbank proprie azioni in cambio di quelle della banca tedesca. Questo tipo di struttura consente all’acquirente di preservare liquidità e di condividere con i vecchi azionisti del target i potenziali benefici futuri dell’operazione combinata. Per i soci di Commerzbank che hanno aderito, significa diventare azionisti di un gruppo bancario più grande e più diversificato geograficamente.

Perché la Commissione non ha aperto un’indagine approfondita

La valutazione antitrust di un’acquisizione bancaria transfrontaliera è un esercizio complesso. Le autorità devono analizzare i mercati rilevanti — per prodotto e per area geografica — e verificare se la concentrazione crea o rafforza una posizione dominante. Nel caso dell’unicredit commerzbank acquisizione, la Commissione ha evidentemente concluso che le sovrapposizioni competitive tra i due istituti non raggiungono soglie preoccupanti.

UniCredit è una banca con forte radicamento in Italia, Germania, Austria e nell’Europa centro-orientale. Commerzbank opera prevalentemente in Germania, con una presenza significativa nel segmento delle imprese di medie dimensioni — il cosiddetto Mittelstand — e nei servizi di trade finance internazionale. La Commissione ha ritenuto che la combinazione dei due istituti non alterasse in modo significativo le dinamiche competitive nei mercati in cui entrambi sono attivi.

Va sottolineato che l’assenza di condizioni è un elemento di rilievo: in operazioni bancarie di questa portata, non è raro che Bruxelles richieda la cessione di portafogli specifici, la rinuncia a certi segmenti di clientela o la separazione di determinate attività. Nulla di tutto ciò è stato imposto in questo caso.

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Le implicazioni per il settore bancario europeo

Il via libera della Commissione europea all’unicredit commerzbank acquisizione rappresenta un passaggio importante nel più ampio dibattito sul consolidamento bancario in Europa. Da anni le istituzioni comunitarie discutono della necessità di creare campioni bancari europei capaci di competere su scala globale con i grandi istituti americani e asiatici. Un’operazione come questa — che unisce la forza commerciale e la capitalizzazione di UniCredit con la rete e la clientela corporate di Commerzbank — si inserisce esattamente in questa logica.

Il fatto che la Commissione abbia scelto di non frapporre ostacoli, e di farlo già in Fase 1, manda un segnale preciso al mercato: le operazioni di consolidamento transfrontaliero tra banche europee possono ottenere il via libera regolatorio in tempi relativamente rapidi, a condizione che le sovrapposizioni competitive siano gestibili.

Nessun rimedio strutturale imposto dalla Commissione: le due banche possono integrarsi senza cessioni forzate.

imposto dalla Commissione: le due banche possono integrarsi senza cessioni forzate. Approvazione in Fase 1 : iter accelerato, senza indagine approfondita.

: iter accelerato, senza indagine approfondita. Offerta di scambio già annunciata da UniCredit per superare la soglia del 30% in Commerzbank .

già annunciata da per superare la soglia del 30% in . Rialzo del 6,7% del titolo Commerzbank registrato dopo l’annuncio dell’offerta.

Per approfondire la documentazione ufficiale della Commissione europea sulle concentrazioni bancarie, è possibile consultare il portale dedicato alla politica della concorrenza dell’istituzione di Bruxelles.

Con questo via libera, il percorso regolatorio europeo dell’operazione può considerarsi superato. I prossimi passi riguarderanno l’esito concreto dell’offerta di scambio e le modalità operative dell’integrazione tra i due gruppi — un processo che, nelle grandi fusioni bancarie, richiede tipicamente anni di lavoro su sistemi, strutture e culture aziendali profondamente diverse.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.