Chi ha acquistato la prima casa beneficiando delle agevolazioni fiscali e si trova a valutare una vendita anticipata si scontra subito con una domanda concreta: cosa succede se la prima casa viene venduta entro 5 anni dall’acquisto e, soprattutto, le agevolazioni si perdono anche quando si riacquista un immobile all’estero? A rispondere in modo ufficiale è l’Agenzia delle Entrate, che il 5 novembre 2026 ha pubblicato la Risposta n. 200, chiarendo uno scenario sempre più frequente tra cittadini italiani residenti fuori dal territorio nazionale.

La regola generale sulle agevolazioni prima casa

Quando si acquista un immobile come prima casa in Italia, la normativa fiscale riconosce una serie di benefici significativi. Tra i più rilevanti c’è l’aliquota IVA agevolata al 4% — invece del 10% ordinario — per gli acquisti da costruttore, e aliquote ridotte sull’imposta di registro per le compravendite tra privati. Si tratta di vantaggi non trascurabili, che possono valere migliaia di euro sul prezzo finale dell’operazione.

Questi benefici, però, non sono incondizionati. La legge prevede che, se l’immobile acquistato con le agevolazioni viene rivenduto entro cinque anni dall’acquisto, il contribuente possa incorrere nella decadenza dai benefici stessi. In pratica, l’Agenzia delle Entrate può richiedere il pagamento delle imposte nella misura ordinaria, più sanzioni e interessi. Il meccanismo è pensato per scoraggiare l’uso speculativo delle agevolazioni, riservate a chi acquista per abitarci davvero.

Esiste però una via d’uscita: se entro un anno dalla vendita si riacquista un altro immobile da destinare ad abitazione principale, la decadenza non scatta. Questa è la condizione che salva il contribuente dall’obbligo di restituire i benefici goduti. Ed è proprio attorno a questa condizione che ruota il caso esaminato dalle Entrate.

Il caso concreto: italiano residente all’estero, acquisto in Italia e poi un immobile fuori confine

La Risposta n. 200 del 5 novembre 2026 nasce da un interpello presentato da un cittadino italiano residente all’estero. Nel 2025, insieme al coniuge, ha acquistato un immobile in Italia beneficiando dell’aliquota IVA al 4%, quella prevista per la prima casa. Pochi mesi dopo, la coppia ha sottoscritto un atto notarile per l’acquisto di un’altra proprietà situata fuori dall’Italia, con trasferimento della proprietà e consegna programmati per il 2026.

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Il nodo da sciogliere era questo: il secondo acquisto, effettuato all’estero, fa scattare la decadenza dalle agevolazioni ottenute sull’immobile italiano? Oppure il fatto che si tratti di un immobile situato in un altro Paese cambia le carte in tavola?

La risposta dell’Agenzia delle Entrate è chiara: l’acquisto di una nuova residenza principale all’estero non determina automaticamente la perdita dei benefici prima casa già ottenuti sull’immobile italiano. Si tratta di un chiarimento importante, che ridimensiona un timore diffuso tra gli italiani che vivono fuori dai confini nazionali e gestiscono patrimoni immobiliari su più Paesi.

Perché il riacquisto all’estero non equivale automaticamente alla decadenza

La logica sottostante al chiarimento delle Entrate riguarda la distinzione tra due situazioni diverse. Da un lato c’è il caso in cui il contribuente vende la prima casa entro cinque anni senza riacquistare entro l’anno: qui la decadenza scatta in modo quasi automatico, salvo circostanze particolari. Dall’altro c’è il caso in cui il contribuente acquista un secondo immobile — anche all’estero — senza necessariamente dismettere la prima casa italiana.

Acquistare una proprietà in un altro Paese non significa automaticamente che l’immobile italiano perda il carattere di abitazione principale, né che il contribuente stia aggirando le condizioni previste per le agevolazioni. Le due operazioni possono coesistere, e la normativa non vieta di possedere un immobile all’estero a chi ha già beneficiato delle agevolazioni prima casa in Italia.

Quello che conta, ai fini della decadenza, è principalmente la vendita dell’immobile agevolato entro cinque anni senza il successivo riacquisto di un’abitazione principale entro i termini previsti. Non è la semplice acquisizione di un secondo immobile — ovunque si trovi — a determinare la perdita dei benefici.

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Cosa deve tenere a mente chi ha acquistato prima casa venduta entro 5 anni con agevolazioni

Per chi si trova in una situazione simile o sta valutando operazioni analoghe, è utile tenere presenti alcuni punti fermi:

La vendita entro cinque anni è il momento critico: è in quel caso che si apre la questione della decadenza dalle agevolazioni.

è il momento critico: è in quel caso che si apre la questione della decadenza dalle agevolazioni. Se dopo la vendita si riacquista un immobile da adibire ad abitazione principale — in Italia o, secondo i chiarimenti più recenti, potenzialmente anche altrove — la decadenza può non scattare, ma le condizioni specifiche vanno valutate caso per caso.

Il semplice acquisto di un immobile all’estero, senza vendere quello italiano, non fa perdere le agevolazioni già ottenute sulla prima casa in Italia.

già ottenute sulla prima casa in Italia. Chi è residente all’estero e acquista in Italia come prima casa deve rispettare comunque i requisiti previsti dalla normativa italiana per accedere alle agevolazioni, tra cui l’assenza di altri immobili agevolati sul territorio nazionale.

Per approfondire il testo integrale della risposta dell’Agenzia delle Entrate e le condizioni normative di riferimento, è possibile consultare il portale ufficiale di Fisco Oggi, la rivista dell’Agenzia delle Entrate.

Il profilo del contribuente interessato da questi chiarimenti

La casistica affrontata dalla Risposta n. 200 non riguarda una nicchia trascurabile. Gli italiani residenti all’estero che mantengono legami patrimoniali con il territorio nazionale sono numerosi, e spesso si trovano a gestire immobili in più Paesi nel corso della vita. Trasferimenti di lavoro, ricongiungimenti familiari, pensionamenti all’estero: sono tutte situazioni che possono portare a comprare casa fuori dall’Italia senza necessariamente voler vendere quella italiana.

In questo contesto, avere un chiarimento ufficiale su come si comporta il fisco italiano di fronte a queste operazioni è tutt’altro che un dettaglio tecnico. Significa poter pianificare con maggiore sicurezza, sapendo che l’acquisto di un immobile all’estero non fa scattare automaticamente conseguenze fiscali sull’abitazione in Italia.

Chi invece sta valutando la vendita della prima casa italiana entro il quinquennio — magari proprio perché ha trovato una soluzione abitativa stabile all’estero — deve ragionare con più attenzione sui tempi e sulle condizioni del riacquisto, verificando se e come può tutelarsi dalla decadenza. In questi casi, il confronto con un professionista fiscale che conosca sia la normativa italiana sia quella del Paese di destinazione rimane la mossa più prudente.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.