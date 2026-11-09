Con la Legge di Bilancio 2027 si delineano due strumenti distinti ma complementari per chi vuole arredare o rinnovare la propria abitazione: il bonus mobili 2027, confermato con la detrazione al 50% fino a 2.500 euro, e il voucher elettrodomestici, rifinanziato con 50 milioni di euro. Due agevolazioni che rispondono a esigenze diverse, con requisiti e modalità di accesso separati, e che non possono essere cumulati tra loro sulla stessa spesa. Per chi sta pianificando lavori di ristrutturazione o un cambio di arredo, capire come funzionano — e come non confonderle — è il primo passo per non perdere soldi.

Come funziona il bonus mobili al 50% nel 2027

Il bonus mobili è una detrazione fiscale che consente di recuperare il 50% delle spese sostenute per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici destinati a un immobile oggetto di ristrutturazione. Il tetto massimo di spesa ammissibile è fissato a 5.000 euro, il che significa che la detrazione effettiva non può superare i 2.500 euro.

Il meccanismo è quello classico delle detrazioni IRPEF: la somma spettante viene recuperata attraverso la dichiarazione dei redditi, ripartita in dieci quote annuali di pari importo. Non si tratta quindi di un rimborso immediato, ma di una riduzione progressiva dell’imposta dovuta nel corso del tempo. Chi ha un’IRPEF bassa o nulla rischia di non riuscire a sfruttare l’agevolazione per intero.

Il requisito fondamentale: la ristrutturazione edilizia

Il punto critico del bonus mobili è il collegamento obbligatorio con un intervento di ristrutturazione edilizia. Non basta acquistare un divano nuovo o una lavatrice di ultima generazione: l’immobile su cui vengono destinati i beni acquistati deve essere stato oggetto di un intervento di recupero del patrimonio edilizio, ammesso alla detrazione prevista dall’articolo 16-bis del TUIR.

In pratica, chi ha avviato o completato lavori di ristrutturazione — dal rifacimento del bagno alla manutenzione straordinaria, dall’abbattimento di pareti alla sostituzione degli impianti — può aggiungere a quella pratica anche l’acquisto di arredi e grandi elettrodomestici per l’unità immobiliare interessata. Non è necessario che i lavori siano conclusi prima dell’acquisto dei mobili, ma la ristrutturazione deve essere stata avviata.

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Quali spese rientrano nel bonus

Le spese ammissibili riguardano:

Mobili : letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze

: letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze Grandi elettrodomestici : quelli dotati di etichetta energetica, preferibilmente nelle classi più efficienti (come lavatrici, lavastoviglie, frigoriferi, forni)

: quelli dotati di etichetta energetica, preferibilmente nelle classi più efficienti (come lavatrici, lavastoviglie, frigoriferi, forni) Materassi e apparecchi di illuminazione, purché funzionali all’arredo dell’immobile ristrutturato

Sono invece escluse le spese per pavimenti, tende, tendaggi e altri elementi che non rientrano nella categoria “arredo”. Il pagamento deve avvenire con strumenti tracciabili: bonifico bancario, carta di credito o carta di debito. I pagamenti in contanti non danno diritto alla detrazione.

Il voucher elettrodomestici: uno strumento separato e diverso

Il voucher elettrodomestici è un’agevolazione strutturalmente diversa dal bonus mobili. Non si tratta di una detrazione fiscale da recuperare in dichiarazione dei redditi, ma di un contributo diretto — un buono — che abbatte il prezzo d’acquisto al momento stesso dell’operazione commerciale. Per il 2027, il fondo è stato rifinanziato con 50 milioni di euro, segno che la misura ha trovato riscontro positivo tra i consumatori.

Le due misure hanno requisiti di accesso, platee di beneficiari e modalità operative differenti. Il voucher elettrodomestici è tipicamente orientato alla sostituzione di apparecchi obsoleti con modelli ad alta efficienza energetica, incentivando così anche la transizione verso consumi più sostenibili. Chi acquista un elettrodomestico nuovo consegnando il vecchio per lo smaltimento può accedere al contributo, che viene scalato direttamente dal prezzo finale.

Perché non si possono cumulare sulla stessa spesa

Il divieto di cumulo tra le due agevolazioni è uno degli aspetti più rilevanti da tenere a mente. Se si utilizza il voucher elettrodomestici per l’acquisto di una lavatrice, quella stessa spesa non potrà contemporaneamente essere portata in detrazione attraverso il bonus mobili. Le due agevolazioni operano su canali distinti e non sono sovrapponibili sullo stesso bene.

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Questo non significa che un contribuente non possa beneficiare di entrambe le misure nel corso del 2027: può farlo, ma su spese diverse. Ad esempio, può acquistare un frigorifero usando il voucher e successivamente acquistare un armadio o un tavolo da portare in detrazione con il bonus mobili — a condizione, ovviamente, di avere in corso una ristrutturazione edilizia ammissibile.

Come pianificare al meglio le due agevolazioni

Per chi sta ristrutturando casa nel 2027, la strategia più efficiente è quella di mappare in anticipo le spese previste e assegnare ciascuna all’agevolazione più conveniente. Il voucher elettrodomestici conviene quando si vuole un beneficio immediato sul prezzo di acquisto, senza aspettare anni per recuperare la detrazione in dichiarazione. Il bonus mobili, invece, è più adatto a chi ha un’IRPEF capiente e può sfruttare pienamente la detrazione nel corso del decennio.

Alcune indicazioni pratiche per non perdere il diritto alle agevolazioni:

Conservare tutta la documentazione relativa alla ristrutturazione edilizia (titoli abilitativi, fatture, bonifici)

Pagare i mobili e gli elettrodomestici ammessi al bonus sempre con strumenti tracciabili

Verificare che l’immobile interessato sia quello per cui è stata aperta la pratica di ristrutturazione

Non utilizzare il voucher sullo stesso elettrodomestico che si intende portare in detrazione

Per approfondire i dettagli normativi e verificare le condizioni aggiornate delle misure, è possibile consultare la documentazione ufficiale dell’Agenzia delle Entrate, che pubblica le circolari interpretative sulle detrazioni edilizie e i bonus collegati.

Chi ha già avviato lavori di ristrutturazione nel corso del 2026 e li porta a termine nel 2027 può comunque rientrare nel perimetro del bonus mobili, purché l’acquisto degli arredi avvenga nell’anno di validità dell’agevolazione e il collegamento con l’intervento edilizio sia documentabile. La tempistica degli acquisti rispetto ai lavori è un elemento da non trascurare, soprattutto quando si pianifica una ristrutturazione articolata su più annualità.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.