Agenzia delle Entrate, in questi casi scattano i controlli su tutta la famiglia: cosa fare per non rischiare le multe

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che i controlli fiscali possono estendersi anche ai conti correnti dei familiari del contribuente, nel caso in cui emergano elementi che suggeriscono una connessione tra i movimenti bancari.

Questo significa che se vengono rilevati movimenti bancari sui conti dei familiari che appaiono sospetti, l’Agenzia delle Entrate può ritenere che queste operazioni siano collegate all’attività del contribuente, anche senza un accesso diretto ai suoi conti.

Il principio stabilito dalla Cassazione riguarda la possibilità di ricondurre le operazioni sui conti dei familiari al reddito del contribuente se ci sono determinati indizi, come il rapporto di parentela, una capacità reddituale non compatibile con i movimenti bancari o un eventuale coinvolgimento del familiare nell’attività professionale. In questi casi, non è l’amministrazione finanziaria a dover provare nel dettaglio l’evasione fiscale, ma è il contribuente stesso che deve giustificare in modo analitico ogni singola operazione contestata, anche quelle sui conti correnti dei familiari.

Quando scattano i controlli sui conti dei familiari

Il caso esaminato dalla Cassazione ha riguardato una professionista che aveva ricevuto avvisi di accertamento per un maggior reddito presunto da lavoro autonomo, basato su onorari non fatturati e movimenti bancari ritenuti non giustificati. Le operazioni sospette erano state rilevate non solo sul conto della professionista, ma anche su quello della madre. La madre, una pensionata con un reddito limitato, veniva accusata di gestire somme di denaro in modo incompatibile con il suo profilo reddituale. In questi casi, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto che quei movimenti dovessero essere ricondotti all’attività della professionista, creando un nodo fiscale anche sui conti del familiare.

Per evitare che i controlli fiscali si estendano ai conti dei familiari, è importante gestire in modo separato i conti bancari personali e professionali. Utilizzare i conti di un familiare per accrediti legati a un’attività professionale può generare un rischio fiscale elevato. In caso di verifiche da parte del Fisco, è necessario fornire una giustificazione dettagliata per ogni singola operazione contestata. La trasparenza delle operazioni bancarie è fondamentale per evitare che il Fisco possa fare ipotesi errate sulla provenienza dei fondi.

Se, invece, ti accorgi che ci sono delle incongruenze nei dati bancari, è bene essere pronti a fornire prove documentate per spiegare ogni movimento sospetto. Un’attenta documentazione delle operazioni bancarie e una chiara separazione tra i fondi personali e quelli professionali possono fare la differenza. È sempre consigliato rivolgersi a un consulente fiscale per gestire eventuali problematiche con l’Agenzia delle Entrate, soprattutto quando si ha il sospetto che ci possano essere errori o contestazioni sui propri conti bancari o su quelli dei familiari.

La responsabilità del contribuente

Quando l’Agenzia delle Entrate avvia una verifica fiscale, è compito del contribuente fornire una giustificazione analitica per ogni singola operazione contestata. Questo significa che ogni transazione sospetta deve essere spiegata con documenti e prove concrete che dimostrino che non è riconducibile all’attività professionale o che non è un’operazione imponibile. La Cassazione ha ribadito che, se il Fisco identifica movimenti bancari sospetti, spetta al contribuente dimostrare che questi movimenti non sono collegati al reddito professionale.

Il principio stabilito dalla Corte di Cassazione rende chiaro che i controlli fiscali possono estendersi anche ai conti correnti dei familiari del contribuente, nel caso emergano indizi che possano collegare quei movimenti all’attività professionale. È fondamentale che i contribuenti adottino una gestione chiara e separata dei conti bancari, soprattutto per evitare che il Fisco faccia delle ipotesi errate sui propri redditi e operazioni. In caso di contestazioni, è essenziale fornire una giustificazione dettagliata di ogni operazione sospetta, al fine di evitare sanzioni e problematiche fiscali.